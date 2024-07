L’unico pilota sopravvissuto all’incidente aereo nepalese

Il pilota, attualmente ricoverato in ospedale, è l’unico sopravvissuto all’incidente mortale avvenuto mercoledì dopo essere stato salvato dai rottami in fiamme.

Il portavoce della polizia Dhan Bahadur Karki ha detto alla BBC Nepali che il pilota è stato ferito agli occhi e alla fronte, ma ha detto che la sua vita non era in pericolo.

“Siamo corsi dopo aver visto” [the crash]”Poi l’aereo ha colpito il suolo e ha preso fuoco”, ha detto all’AFP, “stavamo per correre sul posto, ma si è verificata un’esplosione, quindi siamo scappati di nuovo”.

Il capo dell’aeroporto Jagannath Niraula ha detto alla BBC Nepali che l’incidente “è avvenuto non appena l’aereo ha lasciato il suolo, in meno di un minuto”, sebbene le autorità aeroportuali non siano state in grado di confermare la causa del disastro.