L’università è stata condannata a pagare 4,7 miliardi di dollari

Il Super Bowl della NFL inizierà nel 2024.

Steve Chambers/Getty Images

La National Football League ha ricevuto una multa di circa 4,7 miliardi di dollari dopo che una giuria ha ritenuto che il suo modello di trasmissione violasse le leggi antitrust.

Giovedì una giuria di Los Angeles ha concordato con i fan che hanno affermato di aver pagato più del dovuto per un biglietto domenicale della NFL. La decisione, raggiunta dopo meno di un’intera giornata di deliberazioni, potrebbe costringere la lega a cambiare il modello di trasmissione che l’ha resa la lega sportiva più popolare del paese.

La battaglia legale, durata otto anni, è incentrata sulle accuse secondo cui la lega e le sue 32 squadre avrebbero cospirato in violazione delle leggi antitrust per consentire alla NFL di raggiungere accordi esclusivi con partner televisivi per il diritto di trasmettere partite fuori mercato.

In una dichiarazione, un portavoce della NFL ha detto che la sentenza sarà impugnata. La dichiarazione continua: “Continuiamo a credere che la nostra strategia di distribuzione mediatica, che include la trasmissione di tutte le partite della NFL sulla televisione in chiaro nei mercati delle squadre partecipanti e la distribuzione nazionale dei nostri giochi più popolari, nonché numerose opzioni aggiuntive tra cui RedZone , Sunday Ticket e NFL+, è “Di gran lunga il modello di distribuzione più favorevole ai fan in tutti gli sport e l’intrattenimento”.

I danni potrebbero triplicare dopo una sentenza sulle violazioni antitrust, il che significa che la NFL potrebbe essere responsabile per quasi 15 miliardi di dollari.

Si prevede che la NFL si muoverà per annullare la sentenza. Se il giudice conferma la decisione, valuterà le modifiche strutturali al biglietto della domenica. Seguiranno i ricorsi alla 9a Corte d’Appello del Circuito degli Stati Uniti.

Nel 2015, i fan della NFL hanno intentato un’azione legale collettiva. Hanno evidenziato una differenza importante nel modo in cui la NFL gestisce le trasmissioni rispetto agli altri quattro campionati sportivi professionistici: gli spettatori che desiderano guardare le partite che non vengono trasmesse localmente devono acquistare l’offerta premium del Sunday Ticket. Ciò significa che i tifosi dei Kansas City Chiefs che vivono a Los Angeles devono pagare centinaia di dollari all’anno a prezzi gonfiati per vedere giocare la loro squadra preferita. Non esiste alcuna offerta che consenta loro di farlo. Appena Guarda le partite dei Chiefs.

La difesa della NFL era multiforme. Durante le dichiarazioni di apertura, l’avvocato della NFL Beth Wilkinson ha sottolineato l’enorme popolarità della lega, sostenendo che gli spettatori sono più che soddisfatti delle sue offerte, che secondo lei includono NFL RedZone e NFL+.

“La NFL sta cercando di portare quanto più calcio possibile al maggior numero di tifosi possibile. Perché?” chiese Wilkinson. “Perché crea una grande base di fan. Ecco perché lo sport preferito in America è il calcio. Vogliono portarlo a quante più persone possibile al minor costo possibile.”

La lega ha anche citato altre influenze favorevoli alla concorrenza che giustificano la condivisione dei diritti di trasmissione delle sue squadre, inclusa la capacità di CBS e Fox di trasmettere gratuitamente le partite locali. La NFL ha affermato che gli altri campionati non lo fanno a spese dei propri fan.

In base all’accordo della lega con CBS e Fox, c’è una trasmissione televisiva per ogni partita della NFL la domenica pomeriggio, con le reti a loro volta concesse il diritto esclusivo di trasmettere un numero limitato di partite attraverso la televisione via etere gratuita nei mercati locali. Non è possibile trasmettere in streaming più di due partite contemporaneamente in qualsiasi mercato locale. Ciò fornisce effettivamente alle reti diritti esclusivi su determinati giochi.

I consumatori hanno insistito sul fatto che la NFL si è impegnata in uno schema di fissazione dei prezzi con DirecTV. In un’e-mail del 2012 di Robert Sticklow, ex direttore della strategia sportiva per DirecTV, scrisse a un dirigente della NFL: “Prendiamo una decisione nella stanza” e che la lega era “al 100%”. [has] L’avvocato dei consumatori Amanda Boone ha affermato che la corrispondenza indica che la NFL riceveva annualmente un preavviso sui prezzi dei biglietti domenicali di DirecTV. Ha aggiunto durante le sue dichiarazioni di apertura: “Questa è una fissazione dei prezzi. Questo è illegale”.

In un’altra lettera di Alex Kaplan, direttore delle entrate e della gestione dei prodotti di DirecTV, a un dirigente di AT&T quando le due società stavano valutando una fusione che minacciava la capacità della lega di controllare i prezzi, il dirigente scrisse: “Volevo abbassare il prezzo”. Sunday Ticket, ma la NFL ha respinto la richiesta perché la lega “ritiene…[ed] “Considerano il loro prodotto come un’offerta premium” e che “abbassare il prezzo invierebbe un messaggio che il loro prodotto ha bisogno di aiuto”.

DirectTV non era un imputato nel processo, con un giudice nel 2021 che ha inviato reclami contro la società ad arbitrato.

Gli avvocati dei consumatori hanno chiesto danni stimati in 7 miliardi di dollari. La NFL ha negato qualsiasi illecito.