L’universo sta ancora creando nuove galassie?

Crediamo che le galassie siano vecchie. la nostra galassia, via Lattea Formato 13,6 miliardi di anni fa, e Telescopio spaziale James Webb Ci ha permesso di guardare indietro Alcune delle prime galassie All’inizio dell’universo. Ma le galassie nascono ancora oggi?

È una domanda divertente a cui rispondere perché ci consente di approfondire il processo disordinato, complesso e bellissimo Formazione della galassia Diamo un’occhiata alle possibilità.

Prima risposta: no

Galassie Le galassie sono molto facili da identificare. Sono grandi ammassi di stelle, gas e materia oscura. Differiscono molto l’uno dall’altro; Una galassia tipica ha un diametro di circa 100.000 anni luce, mentre la distanza tipica tra le galassie è di circa 1 milione di anni luce.

Occasionalmente, le galassie si fondono o si raggruppano in ammassi, ma con poche eccezioni, possiamo in gran parte separare una galassia da un’altra. Sono come paesi di campagna: la distanza tra i paesi è maggiore di quella dei paesi stessi, quindi sono più facili da individuare e identificare. A volte le città si raggruppano una accanto all’altra e, a volte, una città estesa divora i suoi vicini. Ma in generale, una città è solo una città.

Imparentato: Sono comparsi prima i buchi neri o le galassie giganti? Il telescopio spaziale James Webb potrebbe avere una risposta sorprendente

Ma determinare l’inizio della galassia è una questione diversa. Le galassie sorsero nell’universo primordiale attraverso un processo graduale che iniziò dal primo secondo di vita dell’universo. la grande esplosione A quel tempo apparvero piccole sacche di densità superiore alla media che crebbero costantemente nel corso dei successivi centinaia di milioni di anni. All’inizio era proprio questo Materia oscura La materia oscura sarebbe fluita dentro, poiché la materia normale era impegnata ad impigliarsi. Ma una volta che le sacche di materia oscura sono diventate abbastanza grandi, hanno attratto la materia normale che le circondava.

READ Un buco nero in orbita accanto ad esso - "completamente inaspettato" Ultime notizie sullo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

Quando la materia ordinaria si unì, si comprimò, si sgretolò e diede luce alla prima parte. stelle Queste protogalassie continuarono a consumare più gas, a fondersi con le loro vicine e a crescere fino a diventare le galassie complete che vediamo oggi.

Pertanto, oggi non sono apparse in alcun modo nuove galassie. Il processo di costruzione delle galassie – impiantandole inizialmente sotto forma di piccole differenze di densità o accumulando materia oscura – è terminato, un processo che ebbe luogo nell’universo antico e che non si ripeterà più. Nell’universo attuale non ci sono più galassie primitive – né nubi di gas in attesa dell’opportunità di comprimersi e formare una nuova galassia.

Quando si tratta di galassie, ciò che vediamo è ciò che otteniamo.

La seconda risposta: sì

Ma questo è solo un modo per determinare l’inizio della galassia. Possiamo anche considerare un altro passaggio fondamentale: La comparsa delle prime stelle Tornando all’analogia con la città, c’è una differenza tra il momento in cui una città viene pianificata per la prima volta – delimitandone i confini con segni di confine e linee di rilevamento – e quando le prime persone iniziano a trasferirsi.

Se ci concentriamo solo sulla formazione stellare, vediamo che questo è un processo in corso anche nell’universo moderno. Negli ultimi anni, gli astronomi hanno acquisito una comprensione dettagliata di una misura chiamata funzione di massa stellare. Si tratta di un censimento di base che mappa il numero di stelle luminose in ciascuna galassia – o in altre parole, la quantità di massa sotto forma di stelle all’interno di ciascuna galassia in epoche diverse nell’universo.

Le stelle costituiscono solo una piccola percentuale della massa della galassia; Il resto va nella materia oscura e nei grumi casuali di gas. Tuttavia, le stelle sono ciò che rende una galassia quello che è, e sono molto più facili da osservare rispetto a qualsiasi altro componente galattico.

Grazie a nuove indagini sulle galassie in tutto l’universo, gli astronomi hanno recentemente scoperto che la funzione della massa stellare sta diventando sempre più grande. Ciò significa che il numero delle galassie piccole, medie e grandi è maggiore rispetto a miliardi di anni fa.

Nuove piccole galassie non nascono dall’emergere di galassie primordiali nei semi della materia oscura; Si tratta piuttosto di ammassi di materia che già esistono e che sono all’inizio della formazione stellare. Le galassie più grandi, invece, nascono per lo più dalla continua fusione di galassie più piccole.

Non durerà per sempre

Pertanto, almeno in un modo importante, nuove galassie continuano ad apparire sulla scena cosmica mentre vengono illuminate da nuovi cicli di formazione stellare. È sempre stato lì, in bilico da miliardi di anni, ma solo ora si sta rendendo visibile. Questo processo è praticabile perché la formazione stellare è incredibilmente inefficiente. La maggior parte del gas all’interno della galassia non si trasformerà in stelle, e ciò può andare avanti per periodi molto lunghi senza utilizzare molto materiale – e in primo luogo ci vorrebbe molto tempo per avviare una galassia.

Ma sfortunatamente la festa non durerà per sempre. Il problema non è solo questo L’universo si sta espandendo Ma la sua espansione accelera, un effetto noto come… Energia oscura Anche se gli astronomi non capiscono ancora cosa muove l’energia oscura, possono osservarne gli effetti sul resto dell’universo: diffonde tutto.

Man mano che l’universo invecchia, diventa più difficile per la materia aggregarsi per formare nuove galassie e favorire la continua formazione stellare. In effetti, il picco della formazione stellare si è concluso miliardi di anni fa. Man mano che nuove galassie continuano ad emergere, il ritmo della loro comparsa rallenta, con sempre meno nuove galassie che appaiono ogni anno.

Abbiamo ancora molto tempo – le galassie continueranno a formare stelle per centinaia di miliardi di anni a venire – ma dobbiamo goderci la festa finché dura.