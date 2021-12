Luoghi al chiuso come ristoranti, bar e palestre di Chicago hanno bisogno della prova del vaccino – NBC Chicago

Il sindaco della città ha annunciato martedì che presto saranno necessarie prove della vaccinazione di spazi pubblici al coperto come ristoranti, bar e palestre nel nuovo anno a Chicago, poiché i casi di brama si uniscono ad altre grandi città come New York e Los Angeles in aggiunta alla domanda.

gennaio Chiunque abbia un’età compresa tra i 3, 5 anni e oltre deve mostrare una prova di vaccinazione completa per mangiare all’interno o per andare in palestre o aree ricreative dove vengono serviti cibi e bevande.

La città ha affermato che la politica è “in risposta a un pericoloso aumento dei casi di COVID-19 a livello locale e nazionale, in parte guidato dalla variante Omigron”.

“Nonostante la nostra diligenza e i nostri sforzi di consegna equa del vaccino durante quest’anno,

Sfortunatamente, la nostra città continua a vedere un aumento dei casi delta Covit-19 e Omigron”, ha affermato il sindaco Lori Lightfoot in una nota: “Sono necessarie nuove misure per proteggere la salute e il benessere dei nostri residenti. Questo ordine di sanità pubblica, che richiede la prova della vaccinazione per recarsi in determinati luoghi pubblici al chiuso, è un passaggio necessario per garantire che molte delle strutture della nostra città possano continuare a essere godute anche con l’arrivo del nuovo anno”.

Secondo le nuove linee guida, i bambini di età pari o superiore a 5 anni devono mostrare la prova della vaccinazione completa, ma quelli di età pari o superiore a 16 anni devono fornire un’identificazione che corrisponda al loro libretto di vaccinazione. I dipendenti in tali aree dovrebbero essere vaccinati o indossare una maschera e mostrare prove di test COVID-19 negativi settimanali.

La città ha notato che il suo ordine di maschere interne è in vigore.

“Questo nuovo requisito non eliminerà il rischio di COVID, ma contribuirà a garantire un ambiente interno più sicuro per i cittadini di Chicago completamente vaccinati e per il personale che lavora in queste organizzazioni ad alto rischio. Mentre ci spostiamo ulteriormente nei mesi invernali, dobbiamo fare questo passo ora “, ha affermato il commissario per la sanità pubblica di Chicago, la dott.ssa Allison Arvadi in una dichiarazione. “Con Omicron, non vedo l’ora di vedere molte altre nuove infezioni e scoperte COVID, ma fortunatamente i vaccini proteggono bene da malattie gravi, ospedalizzazione e morte – e altro ancora se le persone fanno il richiamo. Sono molto preoccupato per le centinaia di migliaia di cittadini di Chicago che non hanno ancora ricevuto una singola dose di vaccino del governo o si stanno riprendendo dall’infezione del governo. Mi preoccupo della loro salute, ma mi preoccupo anche del rischio che rappresentano per la salute degli altri e della nostra capacità ospedaliera – e quando si tratta di questa rivolta dobbiamo ridurre al minimo tale rischio.

Requisiti completi qui:

Cibo al coperto

Ristoranti, Bar, Aziende Fast Food, Caffetterie, Sale Degustazione, Ristoranti, Ristoranti, Sale Ristorazione Alimentari, Birrerie, Birrerie, Distillerie, Ristoranti e Aziende di Catering, Sale da Ballo di Hotel

fitness interno

Palestre e palestre, inclusi centri fitness, strutture ricreative, centri fitness, yoga, pilates, ciclismo, bar e studi di danza, palestre di hotel, palestre di boxe e kickboxing, campi fitness e altre strutture utilizzate per la corsa. Corsi di fitness di gruppo indoor.

Intrattenimento al coperto e aree ricreative dove vengono serviti cibo o bevande

Cinema, Sale da concerto e da musica, Sale da concerto dal vivo, Luoghi di intrattenimento per adulti, Eventi aziendali e banchetti, Luoghi sportivi, Gallerie d’arte, Pista da bowling, Sale giochi, Sale di cartone, Centri di intrattenimento per famiglie, Comprese aree giochi, non solo sale da biliardo e da biliardo e Altro

Centri Sportivi Ricreativi.

Posti non inclusi su richiesta

Non ci sono luoghi di culto dove è necessario il vaccino; Negozi di alimentari (anche se saranno incluse sezioni interne di cibo nei negozi di alimentari); Posti all’aeroporto internazionale O’Hare o all’aeroporto internazionale Midway; Locali in un edificio residenziale o per uffici che sono utilizzati solo dagli occupanti, proprietari o affittuari di quell’edificio; O società di servizi di ristorazione che forniscono solo servizi di ristorazione di beneficenza come le mense dei poveri. Anche le scuole e gli asili nido non sono inclusi in questo elenco.

Allo stesso tempo, posizionando i cartelli agli ingressi, le aziende devono sviluppare e scrivere i propri piani per implementare e implementare il requisito del vaccino.

Ci sono alcune eccezioni al requisito, tuttavia, hanno notato i funzionari della città. Loro includono:

நப Persone che entrano in un’azienda in meno di 10 minuti per effettuare un ordine e

mangiare; Consegna di merci; O usando il bagno;

Un artista non residente che di solito non esegue o non fornisce servizi

Una persona che non vive in un luogo chiuso, o con uno spettacolo del genere

Quando l’artista, performer o individuo si trova in uno spazio chiuso

Gli obiettivi della performance di un tale artista;

Un atleta professionista non residente o un individuo che non risiede con tale

L’atleta professionista entra nello spazio chiuso come parte della sua routine

Impiego ai fini della competizione tra atleti professionisti/squadre sportive;

Persone che sono state precedentemente esenti dal punto di vista medico o religioso (ad es.

Da un datore di lavoro), se tali sponsor mostrano prove di stabilimento

Esclusione medica o religiosa e test Covid-19 somministrato da un medico

Professionista nelle ultime 72 ore prima dell’ingresso.

Una persona di età pari o inferiore a 18 anni entra in uno spazio chiuso

Partecipare a un’attività organizzata dalla scuola o dal programma post-scolastico

Qualsiasi scuola dell’infanzia dalla dodicesima alla scuola pubblica o non pubblica; e

Individuo che entra ai fini del voto in municipale, statale o federale

elezione; Oppure, per legge, aiutare o favorire un elettore o prendersi cura di tali persone

elezione

I funzionari sanitari della città affermano da settimane che alcune attività al chiuso e luoghi pubblici potrebbero presto richiedere la prova della vaccinazione.

Molti ristoranti e locali richiedono già prove di vaccinazione o test negativi.

“Non si può negare che siamo alla quinta ondata di COVID-19”, ha detto Lightfood in un discorso martedì. “Questa nuova ondata sembra peggiore della precedente, si sta diffondendo rapidamente e causa danni profondi. Non mi sono preoccupato per il governo 19 sin dai primi giorni dell’epidemia nel 2020”.

I funzionari sanitari della contea di Cook hanno anche promosso una maggiore mitigazione la scorsa settimana poiché i casi sospetti di Omigron hanno continuato a crescere nei sobborghi fuori città.

Mentre la variante delta è la variante principale, la contea ha affermato che il numero di casi, i tassi di casi, i positivi ai test, i ricoveri ospedalieri e i decessi sono “tutti in aumento”.

“Il CCDPH fornisce maggiori pratiche di mitigazione per individui e aziende”, ha affermato il dipartimento sanitario distrettuale in una nota. “Il CCDPH esorta i residenti della contea di Cook a seguire l’esempio per rallentare la diffusione di COVID-19. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per mantenerci in salute ed evitare il sovraffollamento del sistema sanitario”.

Nella sola Chicago, il tasso medio giornaliero di casi è salito a 991 al giorno, il 79% in più rispetto alla settimana precedente. I ricoveri giornalieri e i decessi sono aumentati nell’ultima settimana, mostrano i dati della città.

In tutto l’Illinois, casi e ospedali continuano ad aumentare fino alle vacanze.

Secondo il Dipartimento della sanità pubblica dell’Illinois, lo stato ha detto Nell’ultimo giorno sono stati confermati un totale di 12.328 nuovi casi, Il numero più alto registrato in un solo giorno nel 2021. Infatti, secondo i dati IDPH, questo numero è il più alto in un solo giorno dal 1 dicembre 2020, quando furono segnalati 12.542 nuovi casi.

Secondo l’IDPH, finora in Illinois sono stati identificati almeno 17 casi di omega, con funzionari sanitari locali che ne hanno confermato almeno due nell’area di Chicago, uno in città.

Allo stesso tempo, lo stato sta aumentando il numero di pazienti con virus corona ricoverati di recente in ospedale, con più residenti che cercano cure mediche di emergenza che mai quest’anno.

Tuttavia, mentre incoraggiano le autorità locali a prendere decisioni a livello regionale, i funzionari statali hanno affermato di non avere ancora intenzione di ripristinare i controlli a livello statale.