L’uragano Beryl colpisce la penisola messicana dello Yucatan mentre aumentano i rischi per il Texas

L’uragano Beryl si è abbattuto venerdì mattina vicino all’isola di Cozumel in Messico come uragano di categoria 2, devastando la costa e interrompendo l’elettricità in molte località e città turistiche. Dopo essere stata declassata a tempesta tropicale venerdì pomeriggio, si prevede che continuerà a indebolirsi fino a comparire sul Golfo del Messico venerdì sera.

Cresce la preoccupazione in Texas, dove il National Hurricane Center prevede che la tempesta colpirà tra domenica notte e lunedì. A quel punto, Beryl probabilmente riacquisterà lo status di uragano e si rafforzerà fino a raggiungere la riva.

“C’è un aumento del rischio di danni, venti con forza di uragano e livelli d’acqua alti pericolosi per la vita in alcune parti del Messico nord-orientale e nella costa bassa e media del Texas tra domenica e lunedì”, ha scritto venerdì l’Hurricane Center.

Le simulazioni di modelli computerizzati condotte venerdì hanno mostrato che l’area appena a nord di Corpus Christi è un’area di preoccupazione, sebbene siano possibili spostamenti nel percorso previsto di Beryl, sia a nord che a sud. Inoltre, gli impatti dei tornado possono verificarsi a centinaia di chilometri dal punto in cui si è verificato il centro della tempesta.

Venerdì alle 17:00, l’Hurricane Center ha emesso avvisi di uragani e tempeste dal confine tra Texas e Messico verso nord fino a Sargent, in Texas, che si trova a circa 60 miglia a sud-ovest di Galveston. L’area di osservazione comprende South Padre Island, Corpus Christi, Rockport e Matagorda.

L’uragano Beryl ha colpito le coste del Messico intorno alle 6 del mattino a nord della località balneare di Tulum, colpendo le palme con venti a 160 km/h e colpendo le comunità con la pioggia. Ci sono state diffuse interruzioni di corrente, ma non sono state segnalate vittime, secondo Laura Velasquez, coordinatrice nazionale della protezione civile.

Parlando dalla zona, ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa mattutina del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador che quasi metà di Tulum e metà del territorio di Isla Mujeres, un’altra destinazione turistica, hanno perso l’energia elettrica. Anche la corrente elettrica è stata interrotta in molti quartieri dell’isola di Cozumel.

I forti venti hanno abbattuto alberi e alcuni pali della luce, ma nessuno è rimasto ucciso o ferito gravemente, ha detto Velasquez. Le autorità hanno salvato diverse persone dalle case allagate. READ Ecco cosa avevano da dire i media statali cinesi prima della telefonata di Xi con Biden

L’aeroporto internazionale di Cancun ha cancellato circa 300 voli, mentre l’aeroporto di Tulum non avrebbe dovuto riaprire fino a domenica.

Le autorità hanno invitato residenti e turisti a rimanere nelle loro case a causa della caduta di linee elettriche e alberi.

Il governatore dello stato Mara Lezama, citando i rapporti dell’associazione alberghiera, ha affermato che la tempesta non ha causato un’erosione significativa delle famose spiagge di sabbia bianca della regione. Anche l’uragano non ha causato gravi danni agli hotel a cinque stelle, ma ha colpito le fragili case dei residenti più poveri delle comunità costiere. Su TikTok, le persone hanno descritto come i venti hanno strappato le tegole dei tetti delle case modeste.

“I venti sono aumentati la notte scorsa e la nostra elettricità è venuta a mancare.” Disse un uomo che si presentò come John, a Playa del Carmen, a sud di Cancun. “All’alba i pannelli del tetto della casa dei nostri vicini sono volati davanti a noi. [car] “Gli allarmi non smettevano di urlare.”

Leslie Diaz ha pubblicato un video TikTok da Playa del Carmen poco prima che l’uragano colpisse. Il suo cane si nascondeva sotto le coperte per la paura.

“Sono quasi le cinque del mattino e c’è un boato terribile.” Lei disse‘, mentre il vento fischiava in sottofondo. ‘Non ha ancora toccato terra, ma è già fortissimo.’

La regione è abituata agli uragani; Nel 2005, l’uragano Wilma uccise otto persone e causò danni per miliardi di dollari. Così le autorità messicane questa volta hanno preso le precauzioni adeguate, inviando quasi diecimila soldati dell’esercito, della marina e della guardia nazionale per assistere le vittime e pattugliare le strade inondate dall’acqua piovana.

Alle 17:00 ET, il centro della tempesta Beryl era pronto a lasciare la penisola dello Yucatan, o circa 610 miglia a est-sud-est di Brownsville, in Texas, mentre si muoveva verso ovest-nordovest a 15 mph. La velocità massima del vento è scesa a 65 mph. Si prevede che si indebolirà fino al ritorno della tempesta nell’oceano. READ Le truppe russe "scompaiono in massa" a Kherson: gruppo della Resistenza

Mentre Beryl si sposta verso ovest-nordovest attraverso il Golfo del Messico verso la fine della settimana, con temperature dell’acqua che raggiungono la metà degli 80°C, il centro degli uragani prevede che si rafforzerà almeno gradualmente.

Le simulazioni dei modelli differiscono sulla velocità e in che misura il berillo riacquista la sua forza.

I modelli degli uragani in gran parte non prevedono una rapida intensificazione. Ma modelli più ampi, come quello statunitense e quello europeo, prevedono quello che l’Hurricane Center descrive come “un significativo approfondimento man mano che Beryl si avvicina alla costa”. Acque anormalmente calde e schemi di vento favorevoli in alta quota potrebbero portare ad un rapido rafforzamento.

Ma è possibile impedire a Beryl di rafforzarsi nuovamente se il nucleo della tempesta è troppo forte. Distrutto e incapace di ricostruirsi dopo aver attraversato il fiume Yucatán.

Un altro fattore inaspettato è esattamente dove finirà Beryl. I modelli indicano che Beryl si avvicinerà alla costa di Tamaulipas in Messico e Texas durante il suo avvicinamento, il che significa che piccole fluttuazioni nel percorso avranno effetti drammatici sul suo sito di atterraggio finale.

Un’influenza importante sulle previsioni del percorso dell’uragano sarà una diminuzione della corrente a getto sugli Stati Uniti centrali, che tenterà di trascinare Beryl verso nord. Ma resta da vedere quando e dove avverrà questo ritiro. Se Beryl è più forte, probabilmente graviterà a nord verso la costa inferiore e centrale del Texas, ma se è più debole, avrà maggiori possibilità di colpire il Messico nord-orientale. Lo sviluppo della tempesta di venerdì, così come le previsioni dei modelli, indicano che la prima è più probabile.

Per coloro che vivono nel Messico settentrionale o lungo la costa inferiore e centrale del Texas, questo è un buon momento per iniziare a prepararsi per un potenziale impatto di un uragano. È probabile che un uragano di categoria 1 o 2 tocchi terra, ma un uragano maggiore di categoria 3 non è del tutto impossibile se Beryl si rafforza più velocemente del previsto. “Coloro che sono preoccupati per queste aree dovrebbero monitorare attentamente gli aggiornamenti delle previsioni”, ha scritto l’Hurricane Center. READ Biden annuncia 1 miliardo di dollari in nuovi aiuti militari all'Ucraina

Il servizio meteorologico di Brownsville, in Texas, ha affermato che nell’area potrebbero cadere da 4 a 8 pollici di pioggia a seconda dell’andamento della tempesta, provocando inondazioni.

“Lungo la costa… ci aspettiamo squarci mortali, onde alte, mareggiate da 2 a 4 piedi e onde alte al largo della costa”, ha scritto.

Anche l’ufficio del servizio meteorologico di Corpus Christi, in Texas, ha esortato i residenti a iniziare i preparativi, evidenziando il rischio di forti venti, inondazioni costiere e il rischio di correnti di strappo e forti piogge.

Lunedì notte Beryl è diventato il primo uragano della stagione 2024 e l’uragano di categoria 5 in più rapida crescita nell’Oceano Atlantico. La tempesta, alimentata da un record di acqua oceanica calda, Infrangere gli standard A causa della sua forza e velocità di intensificazione all’inizio della stagione, stupì i meteorologi.

La tempesta ha colpito lunedì Grenada, St. Vincent e altre isole dei Caraibi, lasciando una scia di devastazione diffusa. – soprattutto nelle isole di Carriacou e Petite-Martinique a Grenada – uccidendo almeno cinque persone. Altri tre decessi sono stati segnalati anche in Venezuela.

A Kariakoo, che ospita circa 7.000 persone, l’uragano ha lasciato “una devastazione totale ovunque”, ha detto Allison Catton, proprietaria del Paradise Beach Club, un ristorante e bar situato sulla Paradise Beach, che è stata distrutta dall’uragano. Molti residenti dell’isola vivono ora in rifugi temporanei nelle scuole.

Mercoledì, la tempesta ha colpito la costa meridionale della Giamaica, provocando forti piogge e raffiche di vento superiori a 80 miglia orarie, distruggendo case e facendo cadere alberi e linee elettriche. Sono stati segnalati almeno due decessi e quasi il 65% dei clienti della Jamaica Public Utility Corporation – circa 400.000 famiglie – sono rimasti senza elettricità giovedì, Lo riferisce la British Broadcasting Corporation (BBC).

Mercoledì notte la tempesta ha portato forti venti e forti piogge sulle Isole Cayman prima di dirigersi verso la penisola dello Yucatán.