L’uragano Beryl è diventato il primo uragano di categoria 4 mai avvenuto nell’Oceano Atlantico

La situazione nei Caraibi è diventata più grave e i residenti sono stati avvertiti che devono terminare i preparativi il prima possibile prima dell’arrivo dell’uragano Beryl, che si è rapidamente intensificato e rafforzato fino a diventare un uragano di categoria 4, che potrebbe scatenare una devastazione catastrofica sull’isola. nazioni insulari popolate a partire da lunedì mattina.

L’uragano Beryl è ora la seconda tempesta nominata della stagione degli uragani atlantici del 2024 e si è rapidamente rafforzata da depressione tropicale a tempesta tropicale e poi a uragano, il tutto in 24 ore.

Non solo l’uragano Beryl è intenso, ma ha anche fatto la storia.

Come guardare Fox Weather

L’uragano Beryl si è intensificato da depressione tropicale a uragano di categoria 3 in meno di 48 ore, un’impresa mai raggiunta prima di settembre.

secondo Dottor Phil KlotzbachL’uragano Beryl è diventato il primo grande uragano (categoria 3 o più forte) mai avvenuto a est delle Piccole Antille nel mese di giugno, ha detto un esperto di uragani della Colorado State University.

L’uragano Beryl è diventato anche il primo uragano di categoria 4 mai avvenuto nel bacino atlantico. Secondo KlotzbachIl record precedente per il più vecchio uragano di categoria 4 di sempre era l’uragano Dennis, che raggiunse la forza di categoria 4 l’8 luglio 2005.

Secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center (NHC), i venti massimi sostenuti sono 130 mph e la pressione centrale minima è scesa a 960 millibar.

Scarica l’app gratuita FOX WEATHER

“Fino ad oggi, non c’erano aerei nella tempesta. Quindi, non avevamo una buona idea di quanto fosse forte la tempesta”, ha detto domenica mattina il direttore del National Hurricane Center Michael Brennan a “Fox Weather”. . “Quando abbiamo volato lì con l’aereo stamattina, sembrava che fosse 25 miglia all’ora più forte di quanto pensassimo dalle immagini satellitari. Quindi, questo è il valore dei dati di quell’aereo proprio nel mantenere la consapevolezza situazionale della forza della tempesta in questo momento. .”

La data media in cui si forma il primo uragano nel bacino atlantico è l’11 agosto, quindi la stagione è molto in anticipo rispetto al programma abituale.

Le temperature dell’acqua in alcune parti dell’Atlantico tropicale sono simili a quelle tipiche di agosto e settembre e, grazie alle dimensioni ridotte dell’uragano, è stato in grado di evitare la polvere del deserto e i venti ostili alle quote più elevate.

È stato emesso un avviso di uragano per Barbados, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Grenada e Tobago.

È stata emessa un’allerta tempesta tropicale per la Martinica. È in vigore un’allerta tempesta tropicale per Dominica, Trinidad, la costa meridionale della Repubblica Dominicana e Haiti.

Nei Caraibi fervono i preparativi mentre la regione si prepara all’assalto dell’uragano Beryl.

“Si prevedono venti catastrofici con forza di uragano, tempeste pericolose per la vita e onde dannose mentre Beryl passa sopra porzioni delle Isole Sopravvento con il più alto rischio cardiaco a St. Vincent e Grenadine e Grenada a partire dalle prime ore di lunedì mattina”, l’NHC disse.

Alle Barbados, venerdì sera il primo ministro Mia Amor Mottley si è rivolto ai social media per esortare i suoi elettori a prepararsi alla tempesta.

“La verità è che non siamo nella posizione di sapere nello specifico che tipo di tempo incontreremo, ma sappiamo che incontreremo alcune condizioni meteorologiche. Sappiamo che quando succedono cose del genere, è meglio pianificare il peggio e pregare per il meglio”, ha aggiunto.

Il Dipartimento di gestione delle emergenze delle Barbados sta incoraggiando i residenti a fare scorta di provviste e in tutta l’isola sono stati aperti rifugi di emergenza. L’aeroporto internazionale Grantley Adams di Christ Church chiuderà domenica alle 19:00 fino a nuovo avviso.

Lo ha annunciato su Facebook il governo di Santa Lucia Il governo ha annunciato il blocco della nazione insulare e ha invitato i residenti a rimanere a casa dalle 20:30 di domenica fino a quando le autorità non daranno il via libera. Funzionari governativi hanno inoltre annunciato che le ferie di tutti gli agenti di polizia sono state annullate e che gli agenti dovranno presentarsi alla stazione di polizia più vicina entro il tardo pomeriggio di domenica.

Dove si trovano le Piccole Antille, le Isole Sopravvento e le Isole Sottovento?

Quali sono le previsioni per l’uragano Beryl?

Forti venti simili a uragani (più di 74 mph) si estendono fino a 30 miglia dal centro, e forti venti simili a tempeste tropicali (più di 39 mph) si estendono fino a 115 miglia.

Secondo le previsioni di Beryl, solo le Isole Sopravvento saranno colpite da raffiche di vento dannose durante le prossime 24-36 ore mentre il sistema si sposta verso ovest o ovest-nordovest.

Le ultime previsioni del National Hurricane Center indicano che la velocità del vento raggiungerà più di 140 mph vicino alle Isole Sopravento.

“La nostra attenzione principale ora è sulle Isole Sopravvento perché è lì che rileveremo questo impatto catastrofico nelle prossime 24 ore”, ha detto Brennan. “Quindi, ci stiamo concentrando su quelle aree che sono sotto allarme tornado”.

I meteorologi dicono che entro mercoledì l’uragano dovrebbe avvicinarsi alla Giamaica, ma potrebbe essere in una direzione di indebolimento. Entro la fine della settimana, l’uragano potrebbe avvicinarsi alla penisola dello Yucatan in Messico o in America Centrale.

Perché i Caraibi orientali sono conosciuti come il “cimitero degli uragani”?

“Si prevede che l’uragano sarà forte lungo i Caraibi. È interessante notare che l’uragano si estenderà a luoghi come la Giamaica, Cuba, la penisola dello Yucatan, le Isole Cayman e potenzialmente il Golfo del Messico entro la fine della prossima settimana,” Brennan ha detto.

Oltre ai venti da uragano, forti piogge inonderanno le isole. Le attuali previsioni totali prevedono che Beryl porti 3-6 pollici di pioggia sulle Barbados e sulle Isole Sopravvento, causando inondazioni improvvise nelle aree.

L’NHC ha aggiornato le sue previsioni sulle mareggiate e ora si aspetta un’ondata “pericolosa per la vita” che aumenterebbe i livelli dell’acqua fino a 6-9 piedi sopra i normali livelli di marea nelle aree di flusso terrestre vicino a dove Beryl si avvicina di più al mare. carota.

Un aereo cacciatore di uragani ha indagato sull’uragano domenica per fornire al National Hurricane Center una stima migliore dell’intensità di Beryl.

BERYL TRACKER: previsioni in tempo reale e avvisi per clima tropicale, modelli di spaghetti e altro ancora

Beryl influenzerà gli Stati Uniti?

I territori degli Stati Uniti più vicini alla tempesta sono le Isole Vergini americane e Porto Rico, nessuna delle due aree è attualmente sotto sorveglianza.

Il Centro previsioni FOX prevede che gli impatti principali rimarranno a sud delle isole. Non è comunque da escludere che si verifichino rovesci temporanei.

È troppo presto per dire se l’uragano minaccerà mai gli Stati Uniti continentali, ma se lo farà, probabilmente assumerà una forma diversa.

Brian Norcross, esperto di uragani presso Fox Weather Channel, ha dichiarato: “Le probabilità sono che sarà l’alta pressione a trattenere la tempesta nel sud degli Stati Uniti. Ma se l’alta pressione si allontana prematuramente, c’è la possibilità che la tempesta rallenterà e forse si trasformerà nel Golfo.”

L’uragano Beryl fa la storia

Beryl si è formato più a est di qualsiasi altro uragano a giugno da quando sono iniziate le registrazioni a metà del 1800.

Il record precedente era stato stabilito dal secondo uragano, formatosi nel 1933 al largo della costa settentrionale del Sud America.

Beryl è anche la zona più a est dove si formerà un grande uragano all’inizio della stagione.

Il bacino di solito non vede il suo primo grande uragano fino al 1 settembre circa.

Gli impatti degli uragani di grande portata sono rari nei Caraibi sudorientali, dove gli uragani Dennis ed Emily hanno stabilito record nel 2005 per la loro massima intensità.

Il nome Berillo è utilizzato negli elenchi periodici gestiti dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale dal 1982.