L’uragano Beryl interrompe i viaggi negli Stati Uniti e le compagnie aeree cancellano centinaia di voli

Centinaia di voli sono stati cancellati lunedì mentre le compagnie aeree sono alle prese con l’impatto dell’uragano Beryl Sbarco in Texas.

Anche altri 3.500 voli circa hanno subito ritardi, sebbene non tutti i ritardi fossero legati agli uragani. Secondo Secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware, molti dei voli sospesi sono quelli originari o diretti verso gli aeroporti del Texas, inclusa la cancellazione di quasi 600 partenze dall’aeroporto intercontinentale George Bush di Houston e 165 partenze anche dall’aeroporto William P. Hobby di In Houston.

I dati di FlightAware hanno mostrato che United Airlines ha registrato il maggior numero di voli cancellati lunedì mattina, con 486 voli, seguita da Southwest con 346 voli.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



Brill si è abbattuta come una tempesta di categoria 1, con venti sostenuti da 74 a 95 mph, anche se lunedì si sono indeboliti fino a 100 mph. Tempesta tropicale Con velocità massime del vento che si avvicinano a 70 mph. Anche un uragano meno potente comporta il rischio di inondazioni e mareggiate, e le precipitazioni nell’area metropolitana di Houston hanno raggiunto tra i 2 e i 3 pollici all’ora, con la regione che potrebbe affrontare fino a 12 pollici di pioggia oltre a inondazioni improvvise, secondo David Parkinson, produttore senior. Meteo e clima presso CBS News.

Si prevede che la tempesta Beryl, la seconda tempesta nominata nella prevista intensa stagione degli uragani nell’Atlantico, che va dal 1 giugno al 30 novembre, si dirigerà verso… Si muove Secondo il National Hurricane Center, l’uragano Katrina dovrebbe colpire il Texas orientale lunedì, per poi passare attraverso la bassa valle del Mississippi nella valle dell’Ohio martedì e mercoledì.

In una dichiarazione a CBS News, United ha affermato che lunedì sospenderà in gran parte i suoi voli da Houston, ma rinuncerà alle commissioni di modifica e alle differenze tariffarie per i passeggeri che desiderano riprogrammare i loro voli. I voli United all’aeroporto internazionale di Houston rimarranno sospesi almeno fino alle 17:00 ET. “Questo verrà adeguato in base alle condizioni man mano che la tempesta passa”, ha affermato la compagnia aerea.

Allo stesso modo, American Airlines ha dichiarato a CBS News che sospenderà le operazioni negli aeroporti di Houston lunedì fino alle 15:00 circa ET.



Almeno 162.000 case sono rimaste senza elettricità lungo la costa del Texas a causa dell’uragano Beryl

“Valuteremo le condizioni domani per determinare se è sicuro riprendere le operazioni nel pomeriggio/sera”, ha affermato American Airlines in una nota, aggiungendo che i clienti possono anche riprenotare i propri biglietti senza spese di modifica. La compagnia ha detto che non prevede di modificare i suoi orari dei voli per il Texas ad Austin, Brownsville, Harlingen o McAllen a causa della tempesta.

Southwest Airlines ha dichiarato in un comunicato di aver cancellato i voli all’aeroporto intercontinentale George Bush, all’aeroporto William P. Hobby e all’aeroporto internazionale di Corpus Christi fino a mezzogiorno di lunedì. La compagnia ha aggiunto che prevede cambiamenti di orario fino a lunedì a mezzogiorno e ha invitato i clienti a verificare lo stato dei loro voli per eventuali interruzioni.

—Segnalato da Chris Van Cleave di CBS News.

Altre notizie sulla CBS