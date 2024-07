Macy’s conclude le trattative per l’acquisizione con Arkhouse e Brigade

Arkhouse e Brigid cercano di acquistare l’iconico rivenditore da mesi. All’inizio di questo mese, gli offerenti hanno aumentato la loro offerta a 24,80 dollari per azione, l’ultimo di una serie di aumenti di prezzo da quando hanno lanciato il loro primo tentativo di acquisizione l’anno scorso.

Macy’s ha affermato che la società è andata oltre “ciò che sarebbe normalmente richiesto” nel periodo di due diligence, presentando al gruppo di offerenti informazioni sui profitti e sulle perdite di ogni singolo negozio e sui contratti di locazione per ciascuna sede. La società ha inoltre osservato che ad Arkhouse e Brigid era consentito condividere queste informazioni riservate con più di una dozzina di “fonti di finanziamento attendibili”.

Dopo che i suoi tentativi iniziali furono respinti, Arkhaus annunciò all’inizio di quest’anno che intendeva lanciare una battaglia per procura per il controllo di Macy’s. Le due parti sono riuscite a raggiungere un accordo in aprile, aggiungendo due amministratori indipendenti al consiglio di Macy’s.

Arkhaus non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Lunedì le azioni di Messi sono scese di circa il 15% nelle negoziazioni pre-mercato.

Macy’s è attualmente sottoposta a uno sforzo di ristrutturazione guidato dal CEO Tony Spring, che ha assunto la carica più alta a febbraio. L’operatore di grandi magazzini ha annunciato all’inizio di quest’anno che avrebbe chiuso circa 150 dei suoi negozi omonimi e avrebbe aperto nuove sedi per Bloomingdale’s e Blue Mercury, i due marchi che hanno ottenuto risultati migliori. Verranno inoltre aperti punti vendita Macy’s più piccoli negli affollati centri commerciali suburbani.

Ma gli sforzi del gestore dei grandi magazzini per aumentare le vendite sono stati ostacolati dall’aumento dell’inflazione, poiché i consumatori diventano più selettivi nella spesa per beni discrezionali. Anche Macy’s ha dovuto lottare per sopravvivere, poiché gli acquirenti più giovani si rivolgono a player online come Shein, grandi magazzini come Target e catene di sconti come TJ Maxx piuttosto che ai grandi magazzini.

Per l’anno fiscale, Macy’s prevede che le vendite nette saranno comprese tra 22,3 e 22,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 23,09 miliardi di dollari del 2023. La società prevede che le vendite comparabili, che escludono l’impatto delle aperture e chiusure dei negozi, varieranno da una diminuzione di circa l’1% a un aumento dell’1,5% su base proprietaria più licenza, comprese le vendite sui mercati di terze parti.

In una conferenza sugli utili di fine maggio, Spring ha detto che Macy’s è nelle “fasi iniziali” del rilancio dei suoi negozi omonimi. Tuttavia, ha sottolineato risultati di vendita migliori nei primi 50 negozi poiché Macy’s ha investito in più dipendenti, in un’esposizione più elegante della merce ed in eventi speciali.

Arkhouse è una nota società di investimenti immobiliari guidata da Gavriel Kahan e Jonathan Blackwell. Sebbene non sia una tradizionale società di investimento attivo, negli ultimi anni ha fatto una serie di offerte non richieste per l’acquisto di REIT. Brigade Capital Management si concentra sulle società di vendita al dettaglio e ha precedentemente investito in nomi come Sears e Neiman Marcus.

Insieme, il gruppo offerente ha cercato di sbloccare quello che considerava un valore intrappolato nelle proprietà immobiliari di Macy, riformando allo stesso tempo le operazioni della società. Altri negozi sono stati presi di mira dagli attivisti nel recente passato per ragioni simili: nel 2022, il fondo attivista Macellum ha esortato Kohl’s a vendersi.