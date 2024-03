Manchester City-Arsenal Live: risultati e aggiornamenti sui gol della partita di Premier League a partire da Bukayo Saka e Kevin De Bruyne

L'Arsenal si assicurerà che il Manchester City dia “il meglio” – Guardiola

Iscriviti gratuitamente alla newsletter Game Reading di Miguel Delaney inviata direttamente nella tua casella di posta Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita di Miguel's Delaney

Il Manchester City ospita l'Arsenal in una partita di Premier League che ha importanti implicazioni per il destino del titolo di questa stagione.

City e Arsenal sono impegnati in una battaglia titanica con il Liverpool per diventare campione in quella che diventerà una delle più grandi corse per il titolo, e questa è la partita finale tra i tre campioni.

Vede Mikel Arteta affrontare l'allenatore che gli ha insegnato molto durante il suo periodo come allenatore al City prima di partire per l'incarico all'Arsenal. Arteta ha trasformato i Gunners in contendenti e una serie di otto vittorie consecutive li ha portati in cima alla classifica.

Ma il City ha battuto l'Arsenal in casa negli ultimi otto anni consecutivi, e una nona vittoria consecutiva all'Etihad Stadium sarebbe un duro colpo per il sogno di Arteta di vincere il primo titolo nazionale per il nord di Londra in due decenni.

Segui tutta l'azione della partita Manchester City vs. Arsenal qui sotto e ottieni… Ultimi suggerimenti, quote di scommessa e scommesse gratuite qui.