Mappa dell'eclissi solare 2024: dove vedere l'eclissi l'8 aprile

Il giorno è quasi arrivato: un giorno Lunedì (8 aprile) Eclissi solare totale Attraverserà il Nord America, regalando a più di 33 milioni di persone che vivono in 15 stati degli Stati Uniti la rara vista di un sole completamente eclissato e, tempo permettendo, un assaggio di alcuni fenomeni di eclissi molto strani.

Se ti stai chiedendo dove saranno visibili le fasi totali e parziali dell'eclissi, la buona notizia è che quasi tutti negli Stati Uniti contigui saranno in grado di vedere in una certa misura lo spettacolo celeste. Ma per una visione più dettagliata del percorso dell'eclissi, dai un'occhiata a queste utili mappe dell'eclissi, fornite da GreatAmericanEclipse.com.

Mappa del percorso dell'eclissi solare del 2024

Mappa del percorso dell'eclissi totale nel Nord America l'8 aprile 2024. (Credito immagine: GreatAmericanEclipse.com)

Un'eclissi totale è il momento per cui vive ogni cacciatore di eclissi: il momento in cui la Luna copre completamente la faccia del Sole, creando una breve ma inquietante oscurità durante il giorno. IL La via del totalitarismo Nella mappa sopra è mostrato il percorso dell'ombra della Luna sulla superficie terrestre.

Lunedì (8 aprile), la totalità inizierà a Sinaloa, in Messico, per poi spostarsi a nord-est nel Texas, attraversando infine 15 stati prima di spostarsi in Canada. Gli stati in cui sarà visibile l'eclissi totale sono: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky, Tennessee, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine, anche se Tennessee e Michigan non lo saranno. essere visto, tranne che attraverso l'ombra della luna.

Gli spettatori devono trovarsi nel percorso della totalità per assistere alla fase totale dell'eclissi; Se sei anche a un miglio dal sentiero, vedrai solo un'eclissi parziale e ti perderai l'inquietante oscurità del giorno. Inoltre, più ti avvicini al centro del percorso della totalità, più a lungo durerà la totalità: un massimo di 4 minuti e 27 secondi a Torreon, in Messico.

NB: La totalità è Solo il tempo Quando è sicuro vedere il sole senza occhiali protettivi, ad es Occhiali omologati per eclissi solare . Dovresti proteggere i tuoi occhi durante l'intera fase parziale dell'eclissi, non importa dove ti trovi.

Mappa dell'eclissi parziale dell'eclissi solare 2024

Mappa della copertura dell'eclissi totale e parziale in tutto il Nord America l'8 aprile 2024. (Credito immagine: GreatAmericanEclipse.com)

Se vivi negli Stati Uniti e non riesci a raggiungere la via della totalità, l'8 aprile ti aspetta ancora un'eclissi parziale. Tutti gli Stati Uniti contigui avranno una certa visibilità dell’eclissi parziale, che va da solo il 99% di copertura del Sole lontano dal percorso totale a circa il 15% di copertura molto a nord-ovest del percorso.

La mappa qui sopra mostra quanta parte del disco solare sarebbe oscurata dalla tua posizione. Osservare le fasi parziali dell’eclissi – che durano circa un’ora e 20 minuti prima e dopo la totalità – significa indossare sempre occhiali di sicurezza. In caso contrario, si potrebbero causare danni permanenti agli occhi. Secondo la NASA .

Se vuoi vivere lo spettacolo celeste ma non hai un paio di occhiali da eclissi a portata di mano, ce ne sono molti altri Modi per godersi l'eclissi parziale in sicurezza . Questi includono la creazione Proiettore stenopeico fatto in casa Usare un colino per la pasta per proiettare l'ombra della luna sul terreno o osservarne una Streaming live di Eclipse disponibile.

Mappe di viaggio per l'eclissi 2024

Mappa di viaggio che mostra le distanze in auto fino al percorso dell'eclissi totale dell'8 aprile 2024 (Credito immagine: GreatAmericanEclipse.com)

Se vuoi vederli tutti ma non vivi lungo il percorso, potrebbe essere possibile guidare o prendere i mezzi pubblici per raggiungere una città all'interno del percorso. La mappa qui sopra mostra la distanza necessaria per percorrere il percorso totale, a seconda della tua provenienza. Nel frattempo, la mappa qui sotto mostra le città più popolose all’interno del percorso della totalità, che si prevede saranno inondate da milioni di turisti durante l’eclissi l’8 aprile.

IL Le città più grandi all'interno del percorso complessivo Include: San Antonio, Dallas, Austin e Fort Worth in Texas; Indianapolis, Indiana; Hamilton e Montreal in Canada; Torreon e Mazatlan in Messico.

Una mappa che mostra le 10 città più grandi sul percorso dell'eclissi dell'8 aprile 2024 (Credito immagine: GreatAmericanEclipse.com)

Ovunque tu sia l'8 aprile, ti auguriamo cieli sereni e occhi protetti durante questa rara e meravigliosa eclissi sul Nord America.