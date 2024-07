Marathon Oil accetta di imporre una multa record per l’inquinamento da petrolio e gas

Secondo l’EPA, la sanzione è la più grande mai vista per le violazioni del Clean Air Act da fonti puntuali, che includono raffinerie di petrolio, centrali elettriche e fabbriche. Evidenzia come l’amministrazione Biden stia cercando di intensificare l’applicazione delle principali leggi ambientali della nazione dopo quattro anni di supervisione più permissiva sotto il presidente Donald Trump.

L’Environmental Protection Agency e il Dipartimento di Giustizia hanno annunciato giovedì che Marathon Oil pagherà una multa record di 64,5 milioni di dollari e investirà circa 177 milioni di dollari in misure di riduzione dell’inquinamento per risolvere presunte violazioni del Clean Air Act nelle operazioni di petrolio e gas nel Nord Dakota.

“L’accordo record di oggi del Clean Air Act è il più significativo mai realizzato nell’ambito dell’iniziativa per l’applicazione del clima dell’EPA e chiarisce che l’EPA riterrà responsabili le aziende inquinanti come Marathon”, ha affermato David Ullman, assistente amministratore dell’Office of Enforcement and Compliance Assurance dell’EPA. una dichiarazione sulle violazioni che mettono a rischio le comunità e il nostro futuro”.