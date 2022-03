March Madness 2022 Bracket Prodictions: esami competitivi NCAA per il modello di basket universitario più votato

Riuscito Staffa di competizione NCAA 2022 È un affare di squadra, ma in rari casi un singolo giocatore può combinare una grande prestazione che trasforma una squadra in un titolo. Pensa a Carmelo Anthony per Syracuse nel 2003 o Kemba Walker dal Connecticut nel 2011. Questa è la corsa che Ochai Akbaji del Kansas vuole entrare nelle parentesi della follia di marzo 2022. Durante i suoi quattro anni in Kansas, Akbaji è cresciuto costantemente ed è stato nominato National Player of the Year dopo aver guidato il Kansas al titolo Big 12 con una media di 19,7 punti.

Jayhawks March Madness 2022 Bracket è il seme n. 1 nella regione del Midwest.

Il modello di computer avanzato di Sportsline ha completamente schiacciato l’ultima competizione degli esami March Madness, battendo per la seconda volta in tre anni oltre il 92% di tutte le staffe CBS Sports. Il modello ha vinto tre delle ultime quattro squadre l’anno scorso.

Sa anche come diagnosticare la depressione. Lo stesso schema ha prodotto parentesi inchiodate 17 primi round up da semi a due cifre. Ha anche inchiodato alcuni enormi sconvolgimenti dell’ultima partita, inclusa la previsione di una partita tra i campionati. Konsaka e BaylorE colpisci Di Houston Successo regionale del Midwest anche se i Cookers non sono al primo posto.

Ora, il modello 2022 ha simulato ogni possibile adattamento alla competizione NCAA e ha rivelato la sua fascia ottimale.

Secondo il modello, è stata costituita una squadra per interrompere le parentesi della follia di marzo 2022: no. 6 Alabama Sconfitte al primo turno nella regione occidentale. Dopo aver vinto il titolo della SEC Regular Season e il SEC Tournament una stagione prima, Nate Oats ha guidato l’Alabama 19-13 nel suo terzo anno.

Questo da solo è stato sufficiente per finire 6° nella SEC montata, ma quest’anno l’attacco Crimson Tide ha avuto dei difetti alla fine. Oates incoraggia il suo attacco a ottenere molti tiri dalla profondità, ma questa non è una squadra di tiro da tre punti particolarmente forte. L’Alabama è all’ottavo posto nella nazione per tentativi da tre punti (30,1) a partita, ma solo 311esimo nella percentuale di tiri da tre punti (30,8).

Un’altra squadra in ritardo negli esami del torneo NCAA 2022: 10a classifica Davidson WildgatesChi stordisce il numero. 7 Stato del Michigan Al primo turno della Regione Ovest. Gli Spartans sarebbero stati soggetti a un tiro da tre punti poiché hanno stabilito un record di 4-6 poiché hanno permesso a un avversario di tirare oltre il 35 percento da oltre la curva. Questo è di cattivo auspicio contro la squadra di Davidson, che quest’anno ha segnato il 38,6 percento in tentativi da tre punti. Inoltre, i Wildcats hanno lanciafiamme, con quattro diversi antipasti che perdono oltre il 40 percento nel loro trio.

Con il 44,9 percento delle sue cinque partite contro i rivali NCAA del 2022 che decollano dalla curva, Davidson non si limita a festeggiare con squadre deboli di A-10 per costruire le sue cifre. Ha funzionato contro la migliore partita e dovrebbe farlo contro gli Spartans. Numero in simulazioni al 50 percento. 10 Questo è un grande motivo per cui Davidson è 7° nello stato davanti al Michigan.

C'è un'area nel modello della linea sportiva, dove il numero. Il 5° seme va all'Elite Eight e il 14° seme dà una sconvolgente tristezza.

Chi altro sta andando in profondità nel Torneo NCAA 2022? Per scoprire qual è il posto n. 5 nell’Elite Eight e il quattordicesimo posto più scioccante, visita Sportsline e guarda chi vince ogni partitaDal modello che ha vinto il 92 per cento dei giocatori del girone negli ultimi tre anni.