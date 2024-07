Mario Gabelli vuole maggiori dettagli sulla ricompensa di Shari Redstone a Skydance

Immagini Getty

Il gestore del fondo Mario Gabelli, il più grande detentore di azioni con diritto di voto di Classe A in Paramount Global dopo Shari Redstone, ha affermato che ha sicuramente bisogno di più informazioni sull’accordo Skydance di quante siano state rese pubbliche prima di poter decidere se gli piacciono i termini.

Venerdì, Gabelli ha inviato una lettera alla Paramount chiedendo documenti per chiarire i 2,4 miliardi di dollari che la società di David Ellison e i suoi sostenitori hanno accettato di pagare a Redstone per la holding di famiglia, National Amusements, in base all’accordo di fusione annunciato una settimana fa. Il patrimonio di National Amusements comprende circa l’80% delle azioni con diritto di voto della Paramount Global – dando all’acquirente il controllo della società – ma anche la catena di cinema National Amusements e possibilmente altri beni e investimenti. Non c’erano dettagli nell’annuncio dell’accordo.

“Non conosciamo i dettagli di quanto viene pagata la Paramount per il suo controllo sul voto”, ha detto oggi Gabelli a Deadline.

Questo è un problema perché i termini della fusione richiedono che tutti gli azionisti esterni alla Classe A, come Gabelli e le sue centinaia di clienti, offrano le loro azioni di Classe A a 23 dollari per azione, o scambino ciascuna azione di Classe A che possiedono con 1,53 azioni di società non quotate. -azioni con diritto di voto di Classe B.

“Non sono felice o infelice”, ha detto Gabelli a Deadline. “Come amministratore fiduciario mi concentro solo nel fare il meglio che posso per i miei clienti Se… [Redstone] “Se lei riceve 40 dollari e io 23, è un problema. Se lei riceve 26 dollari e io 23, quanto valgono per loro 3 dollari… Non discuteranno di 3 dollari, ok? faranno un’offerta bassa e poi dovranno trattare con persone come me che competeranno sul prezzo”.

“Fondamentalmente sto dicendo, guarda, dicci quanto ha pagato Sky Dance per le diverse parti di National Amusements? … Ecco perché voglio avere libri e dischi Perché so che Shari ha investito in opportunità di capitale di rischio nel passato, ma non lo so. “Posso determinare se questa è un’altra parte del suo denaro, o se fa parte del denaro della National Amusements. Semplicemente non lo so.”

Gabelli investe da anni nella Paramount Global e nelle sue varie versioni e dice che ci investirà a lungo termine e non gli piace essere costretto a rinunciare alle sue azioni di Classe A.

“Siamo come maratoneti, va bene. Vogliamo mantenere la nostra proprietà alla Paramount. Non vogliamo essere costretti a lasciare la nostra proprietà, nel modo in cui la descrivono… O prendi $ 23 o prendi $ 1,53. ” [Class B shares]”Non mi piace. Voglio vedere cosa hai ottenuto. Poi potremo parlare di quanto vuoi pagarmi.”

“Ed è una cosa che non piace neanche a me. Stanno davvero cercando di costringermi a rinunciare alla mia posizione nella prossima fase di questo accordo.”

La Court of Chancery del Delaware consente una lettera che richiede la registrazione di riunioni del consiglio e altre informazioni, ma non costituisce di per sé una causa. Le aziende hanno cinque giorni lavorativi per rispondere.

“C’è un periodo di tempo in cui possono rispondere, ma possono dirti: ‘Non ti daremo nulla’, quindi dovremo denunciarli. Non siamo preparati a farlo. Quindi , se arrivano e dicono: “Ho bisogno di più tempo”, cosa che “è possibile – ho sentito oggi che potrebbero pensare di estendere il termine fino alla fine di luglio – In pratica, ha osservato, questo potrebbe essere accettabile”. .

È relativamente soddisfatto dell’accordo Paramount-Skydance dal punto di vista strategico, il che significa che crede che Skydance aggiunga scala e leva alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, e che i contenuti di tutti i tipi abbiano un futuro brillante.

Per quanto riguarda gli azionisti di Classe B, che sono molto più degli azionisti di Classe A, non sono soddisfatti dell’accordo che offre loro 15 dollari per azione in cambio di alcune delle loro azioni. La loro lamentela è che il secondo passo dell’accordo (dopo che SkyDance avrà acquistato National Amusements) vedrà la Paramount acquisire SkyDance in un accordo interamente azionario del valore di circa 4,75 miliardi di dollari. L’emissione di nuove azioni di Classe B diluirà le partecipazioni degli azionisti esistenti, motivo per cui le azioni Paramount vengono scambiate tra 11 e 12 dollari, non 15 dollari. Alcuni di loro hanno detto che si aspettano che le cause legali che i titolari di Classe B minacciano da tempo inizino ad emergere.

L’accordo originale concluso da Skydance non includeva alcuna acquisizione da parte degli azionisti della Paramount diversi da Redstone, ma l’offerta è stata perfezionata più volte nel tentativo di attirarli a partecipare.

Le due parti hanno deciso di concedere fino al 21 agosto affinché eventuali altre parti interessate presentino un’offerta per la Paramount.