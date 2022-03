Mario Kart 8 Deluxe Datamine rivela un banner del torneo booster aggiornato

La prima ondata di Mario Kart 8 DeluxeIl Booster Course Pass è arrivato e contiene già dei datamin. L’ultima scoperta all’interno Versione 2.0.0 Un banner aggiornato – che mostra una serie di corsi non annunciati in precedenza.

I fan hanno potuto restringere l’elenco dei brani nel banner ai seguenti corsi (tramite ‘Signor Nantendo‘ su Twitter):

– Sydney Sprint (tour)

– LA Laps (tour)

– Minuto di New York (tondo)

– Capo Cuba (NOI)

– Maple Treeway (Wii)

Arena di Mario (SNES)

– Lago di vaniglia (SNES)

La strada dell’arcobaleno (3DS)

Sembra che dopotutto abbiamo una perdita di dati. I corsi qui includono:

– Sydney Sprint (tour)

– LA Laps (tour)

Arena di Mario (SNES)

– Capo Cuba (NOI) Puoi vedere di più? pic.twitter.com/uv6bGadUye – Joshua ‘NantenJex’ Goldie (@MrNantendo) 18 marzo 2022

Non è tutto. mentre noi Conosci già i nomi della coppasembra che un individuo – noto come “fishguy6564‘ su Twitter (Via ‘OatmealDome‘) – Ho fatto un ulteriore passo avanti e ho introdotto una patch che probabilmente rivelerà da quale gioco Mario Kart provengono entrambi i tracciati DLC. Ecco uno sguardo:

Ecco una visualizzazione di tutte le tazze con possibili prefissi. Non abbiamo confermato se sta ottenendo queste informazioni da dati errati. pic.twitter.com/3yW46Ms1D5– Fishguy6564 (@fishguy6564) 17 marzo 2022

Ovviamente, tutte queste informazioni sono state modificate, quindi non vi è alcuna garanzia che qualsiasi cosa menzionata sopra apparirà necessariamente in una futura ondata di Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course DLC.

Questo nuovo contenuto scaricabile per Mario Kart 8 Deluxe durerà fino alla fine del 2023 e include un totale di sei ondate, dieci nuove coppe e 48 percorsi. Puoi leggere di più nella nostra guida dettagliata:

Quali tornei vorresti aggiungere a Mario Kart 8 Deluxe in futuro? Diteci nei commenti.