Markstrom è stato ceduto ai Devils by the Flames per una scelta al primo giro, Bahl

Jacob Markstrom è stato ceduto ai New Jersey Devils dai Calgary Flames per una scelta al primo turno nel Draft NHL 2025 e dal difensore Kevin Pahl mercoledì.

Il portiere 34enne è andato 23-23-2 con 2,78 gol contro la media, una percentuale di parate di 0,905 e due shutout in 48 partite di questa stagione. Gli restano due stagioni con un contratto di sei anni e potrebbe diventare un free agent senza restrizioni dopo il 2025-26.

“Questa è una sfida enorme”, ha detto Markstrom. “È una grande squadra con grandi aspettative e come portiere c’è pressione, e ho giocato in squadre in cui c’era pressione sui portieri nel mercato canadese, so cosa ci si aspetta e io, anche come persona, e le persone che conoscimi, voglio solo vincere partite di hockey e quando non vinciamo, sono “il mio più grande critico, quindi sono molto felice ed entusiasta di andarci”.

Lo scambio arriva due mesi dopo che Markstrom non si era impegnato riguardo al suo futuro a Calgary dopo che i Flames (38-39-5) non erano riusciti a qualificarsi per i playoff della Stanley Cup.

“Non lo so, ma quello che so e quello che vi dico ogni giorno è che amo vincere le partite di hockey”, ha detto il 20 aprile. “Penso che questo sia il mio lato competitivo… che ogni volta che gioco a hockey, ‘il pattinaggio è qualcosa per cui spingo e che voglio ottenere.’ Vuoi vincere le partite di hockey e so che anche tutti nello spogliatoio vogliono vincere le partite di hockey. “

Selezionato dai Florida Panthers nel secondo turno (n. 31) del Draft NHL 2008, Markstrom è 215-196-57 con un GAA di 2,73 e una percentuale di salvataggio di 0,909 in 485 partite della stagione regolare (468 partenze) per i Panthers, Vancouver Canucks and Flames e 13-13 con una percentuale di salvataggio di 2,90 GAA e 0,911 in 26 partite di playoff.

La scelta al primo giro nell’operazione è tra le prime 10 protette. Se il New Jersey avrà una scelta nella top 10 l’anno prossimo, Calgary otterrà la sua scelta al primo turno nel Draft NHL 2026.

“Jacob era un vero professionista in ogni modo”, ha detto il direttore generale dei Flames Craig Conroy. “Quando finalmente siamo andati da lui per chiedergli se avrebbe ammesso la sua inerzia [clause]Lui ha accettato e firmato e questa mattina siamo riusciti a concludere l’accordo. “Era una parte importante di lui, perché aveva il diritto di dire di no a tutto ciò che gli capitava.”

Bahl ha giocato tutte le 82 partite con i Devils in questa stagione, segnando 11 punti (1 gol, 10 assist). Ha segnato 25 punti (quattro gol, 21 assist) in 148 partite di stagione regolare e un assist in 11 partite di playoff, tutte con il New Jersey.

Bahl, che compirà 24 anni il 27 giugno, è stato selezionato dagli Arizona Coyotes nel secondo round (n. 55) del Draft NHL 2018.

“L’operazione di oggi dimostra la nostra attenzione sull’integrazione di giovani giocatori di talento nel nostro roster e sull’acquisizione di un significativo capitale nel draft, pur mantenendo il nostro impegno come squadra competitiva di playoff”, ha affermato Conroy. “Ringraziamo Jacob per la sua professionalità e comprensione della nostra decisione di intraprendere questo scambio ora e a questo punto della sua carriera.”