Mary Tillman è arrabbiata con ESPN per aver assegnato il Pat Tillman Award al principe Harry

La madre di Pat Tillman è scontenta della decisione di ESPN di assegnare il premio che porta il nome di suo figlio al principe Harry.

Agli ESPY annuali, il Pat Tillman Award viene assegnato a “un individuo con un forte legame con lo sport che ha servito gli altri in un modo che emula l’eredità dell’ex giocatore della NFL e US Army Ranger, Pat Tillman”. Quest’anno, ESPN ha deciso di assegnare il premio al principe Harry per il suo servizio nelle forze armate britanniche e per il suo lavoro con gli Invictus Games per i soldati feriti.

Ma Mary Tillman sostiene che il lavoro del principe Harry non è appropriato per il premio che porta il nome di suo figlio.

“Sono rimasta scioccata dal motivo per cui avrebbero scelto un individuo così controverso e controverso per ricevere il premio”, ha detto Mary Tillman. mail giornaliera. “Ci sono destinatari molto più adatti. Ci sono persone che lavorano nella comunità dei veterani che stanno facendo cose straordinarie per aiutare i veterani. Questi individui non hanno i soldi, le risorse, le connessioni o i privilegi del principe Harry. Ritengo che questo tipo di individui debbano essere riconosciuti.

L’anno scorso, il Pat Tillman Award è andato allo staff tecnico dei Buffalo Bills per aver salvato la vita a Damar Hamlin.

Pat Tillman era un giocatore dei Cardinals, ma lasciò la NFL per arruolarsi nell’esercito meno di un anno dopo gli attacchi dell’11 settembre. Morì in Afghanistan nel 2004 all’età di 27 anni.