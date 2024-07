Massoud Beseshkian presterà giuramento come prossimo presidente dell’Iran Election News

Una storia in crescita storia in crescita,

Il cardiochirurgo e membro del parlamento iraniano, Masoud Besheshkian, che ha promesso di visitare l’Occidente, ha vinto le elezioni presidenziali, sconfiggendo il rivale Saeed Jalili, ha detto il ministero degli Interni.

“Ricevendo [the] “Pezeshkian è diventato il prossimo presidente dell’Iran con la maggioranza dei voti espressi venerdì”, ha detto sabato il ministero.

Secondo il conteggio ufficiale, Pezeshkian ha ricevuto il 53,7% dei voti, ovvero 16,3 milioni di voti. Jalili ha ottenuto il 44,3% ovvero 13,5 milioni.

Nei suoi primi commenti pubblici dopo l’annuncio dei risultati, Beseshkian ha ringraziato coloro che hanno votato il Paese “con amore e aiuto”.

“Teniamo a tutti la mano dell’amicizia; Siamo tutti persone di questo paese; Tutti dovrebbero essere utilizzati per il progresso del Paese”, ha detto alla televisione di Stato.

I sostenitori di Pezeshkian sono scesi nelle strade di Teheran e di altre città sabato mattina presto per celebrare il suo crescente vantaggio su Jalili, ha riferito l’agenzia di stampa Associated Press.

I video sui social media hanno mostrato i suoi sostenitori ballare per le strade in diverse città in tutto il paese e gli automobilisti che suonavano il clacson per applaudire la sua vittoria.

L’affluenza alle urne è stata del 49,8% in una gara serrata tra Pezeshkian, l’unico moderato nel campo originario di quattro candidati che avevano promesso di aprire l’Iran al mondo, e l’ex negoziatore nucleare Jalili, un convinto sostenitore dell’approfondimento dei legami con l’Iran. alla Russia e alla Cina.





Oltre il 60% degli elettori iraniani si sono astenuti alle elezioni anticipate per il successore di Ibrahim Raisi dopo la sua morte in un incidente in elicottero a maggio.

Gli analisti politici vedono la vittoria di Pezeshkian come un miglioramento di una politica estera pragmatica, allentando le tensioni sui negoziati ora in fase di stallo con le principali potenze per rinnovare l’accordo nucleare del 2015 e migliorare le prospettive di liberalizzazione sociale e pluralismo politico.

Tuttavia, molti elettori in Iran sono scettici sulla capacità di Beseshkian di mantenere le promesse elettorali, poiché l’ex ministro della sanità ha dichiarato pubblicamente di non avere intenzione di opporsi ai potenti religiosi iraniani e ai falchi della sicurezza.

Dal 2018, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha abbandonato l’accordo sul nucleare, entrambi i candidati alla presidenza si sono impegnati a rilanciare un’economia moribonda afflitta da cattiva gestione e sanzioni.

