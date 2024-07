Matt Crocker, che ha licenziato l’allenatore della nazionale americana Gregg Berhalter, deve ora affrontare un compito difficile

E Matt Crocker sa che questa volta deve farlo bene. Il direttore atletico della NFL era entrato in carica solo un mese prima la scorsa estate quando aveva deciso di riassumere Gregg Berhalter come capo allenatore della squadra nazionale di calcio maschile. È stata una decisione sorprendente, considerati gli oneri che Berhalter ha portato con sé dopo una fine caotica del suo primo mandato e il rischio che le cose peggiorassero dopo quattro anni in carica.

Ma Crocker, un gallese arrivato alla NFL con una vasta esperienza nel calcio inglese, ha condotto test approfonditi sui candidati. Test amministrativi, statistici e psicologici Prima di decidere che non è necessario alcun cambiamento.

L’anno scorso, Berhalter ha continuato il suo successo regionale, ma ha faticato a portare la squadra statunitense al livello successivo, come è stato evidente con l’eliminazione al primo turno della Copa America quest’estate.

Mercoledì la musica si è interrotta nel secondo ballo di Berhalter quando Crocker ha annunciato di averlo licenziato due anni prima della scadenza del suo contratto.

“È stata una settimana difficile. Personalmente, so che è stata una settimana difficile per tutti coloro che sono associati al calcio statunitense. È una decisione davvero difficile”, ha detto Crocker ai giornalisti in una videochiamata.

Ma questo era inevitabile. Per quanto Crocker volesse che questo accordo funzionasse, non avrebbe potuto ottenere di più dalla squadra guidata da Berhalter. I giovani americani hanno fatto grandi passi avanti nel primo mandato di Berhalter, riprendendosi da una Coppa del Mondo del 2018 fallita per avanzare alla fase a eliminazione diretta del torneo del 2022.

Usando la Copa America come misura del progresso globale, la prestazione degli americani non è migliorata in alcun modo.

Ora tocca a Crocker trovare un sostituto adeguato. E questa volta non poteva mancare il bersaglio. La posta in gioco è molto alta. Mancano meno di due anni alla prossima Coppa del Mondo, che si svolgerà principalmente negli stadi americani, insieme ad alcuni stadi messicani e canadesi. Potrebbe sembrare molto tempo, ma in assenza di tornei vicini al livello della Copa America, il nuovo allenatore dovrà instillare le sue convinzioni e applicare le sue tattiche nei tornei regionali e nelle amichevoli.

In cosa differirà questa ricerca rispetto allo scorso anno?

“Ho trascorso 12 mesi nel programma”, ha detto Crocker. “Sono stato molto più presente nell’ambiente ora, sia dal lato maschile che da quello femminile, principalmente perché abbiamo apportato alcuni cambiamenti significativi in ​​entrambi i programmi negli ultimi 12 mesi e sono diventato più chiaro e fiducioso in quello che vedo… in quello che penso noi “Abbiamo bisogno che lui vada avanti.”

“Ora sono in una posizione migliore per condurre una ricerca più mirata, poiché sarò più propenso a lavorare sodo e rapidamente con candidati specifici che ritengo soddisfino i criteri che stiamo cercando”, ha aggiunto Crocker.

Crocker sembra aver capito bene la parte femminile. Dopo la storica uscita anticipata della squadra dalla Coppa del Mondo 2023 in Australia e Nuova Zelanda, l’allenatore Vlatko Andonovski si è dimesso.

Croker nominò quindi Emma Hayes, che era tra le figure di spicco del Chelsea Football Club e molto rispettata negli ambienti internazionali. Molti hanno visto la nomina di Hayes come un colpo di stato per il programma americano, anche se ciò ha significato aspettare sei mesi prima che lei subentrasse quest’estate dopo aver completato il suo mandato nella zona ovest di Londra. READ I Chicago Bears non firmano Larry Ogongobe dopo un guasto fisico

Le giocatrici della nazionale femminile statunitense hanno nuova energia ed entusiasmo in vista delle Olimpiadi, anche se le aspettative si sono attenuate man mano che il nuovo allenatore e le giocatrici hanno preso piede nella competizione. Nel quadro generale, l’obiettivo di Hayes è la Coppa del Mondo 2027 in Brasile.

La NFL ha reso Hayes l’allenatrice più pagata al mondo, mettendola sullo stesso piano finanziario di Berhalter. Tali sforzi per l’uguaglianza potrebbero limitare ciò che Crocker può offrire come allenatore maschile?

“Il mio compito è convincere il miglior allenatore a portare avanti questo programma”, ha detto. “So che il mercato è davvero competitivo in termini di stipendi, e dobbiamo essere competitivi per ottenere il calibro di un allenatore che credo possa portare avanti il ​​programma e di cui sono anche molto consapevole [the] “Dobbiamo continuare a lottare per standard più elevati e uguaglianza. Ma non credo che questo costituirà un ostacolo ai nostri investimenti”.

Crocker ritiene che il programma maschile trarrà beneficio da una nuova prospettiva. Il programma è pieno di potenziale sotto forma di giovani giocatori che lavorano per club europei che competono nei principali campionati. La Coppa del Mondo 2026 arriva in un momento in cui si prevede che molti di questi giocatori raggiungeranno il loro apice.

Croker dovrà nominare qualcuno in grado di modificare tattiche e individui che, nonostante siano teoricamente aggressivi, siano riusciti a segnare cinque gol nelle ultime cinque partite. Dovrà assumere qualcuno che sia in grado di condurre un’analisi approfondita del pool di talenti e magari rivolgersi a giocatori trascurati.

Allora dove andrà Crocker? Anche prima dell'annuncio di Berhalter, ha iniziato a esplorare le opzioni, anche se mercoledì non è stato rivelato alcun nome. Sembra che le voci online sull'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp siano fittizie. Anche gli allenatori della Major League Soccer sono in una fase avanzata della stagione. Gli allenatori dei club europei aprono i ritiri. Alcuni allenatori dell'Europeo e della Copa America potrebbero essere in cerca di lavoro.

Gli allenatori profondamente coinvolti nel calcio di club – che implica la preparazione delle partite e la costruzione della rosa 24 ore su 24 – sono come chef in una cucina disordinata. Gli affari internazionali sono in lenta ebollizione.

Crocker dovrà trovare lo chef giusto.