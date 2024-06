Mercato azionario oggi: Wall Street sale in vista del rapporto sull’inflazione

Le azioni sono salite a Wall Street mentre i mercati attendevano un importante rapporto sull’inflazione. Giovedì l’indice S&P 500 è salito dello 0,1%. Il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,3% e il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,1%. Le azioni di Walgreens Boots Alliance sono scese di oltre il 22% dopo aver riportato risultati inferiori alle aspettative e aver abbassato le previsioni. La società ha affermato che potrebbe chiudere altre centinaia di negozi nei prossimi tre anni. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi sul mercato obbligazionario. Venerdì il governo pubblicherà un rapporto sull’inflazione attentamente monitorato che potrebbe influenzare la prossima mossa della Federal Reserve sui tassi di interesse.

Questo è un aggiornamento di notizie dell’ultima ora. Di seguito è riportato il precedente articolo dell’Associated Press.

Giovedì, prima della pubblicazione di un importante rapporto sull’inflazione, i principali indici azionari di Wall Street hanno registrato pochi movimenti nelle negoziazioni pomeridiane.

L’indice S&P 500 è crollato meno dello 0,1% e i titoli dell’indice di riferimento sono stati più o meno divisi tra guadagni e perdite. L’indice viene scambiato vicino al livello più alto registrato la scorsa settimana.

Il Nasdaq Composite è salito dello 0,3% ed è ora appena al di sotto del suo massimo storico. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 19 punti, o dello 0,1%, alle 15:18 ET.

Walgreens rafforza la sua alleanza È crollato del 24,5% segnando il calo più ampio dell’indice S&P 500. Ha annunciato risultati inferiori alle aspettative e ha rivisto al ribasso le sue previsioni. La società ha affermato che potrebbe chiudere altre centinaia di negozi nei prossimi tre anni.

Le azioni del produttore di jeans Levi Strauss sono scese del 16,1% dopo che i suoi ultimi risultati trimestrali sui ricavi sono stati inferiori alle aspettative degli analisti, oltre alle attuali aspettative di profitto per quest’anno.

Le azioni del produttore di spezie McCormick sono aumentate del 3,8%, registrando uno dei maggiori guadagni del mercato dopo aver superato le aspettative di profitto degli analisti.

Le azioni del produttore di chip Micron Technology sono scese del 5,7% dopo che le sue ultime previsioni hanno lasciato gli investitori delusi.

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi sul mercato obbligazionario. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso al 4,29% dal 4,33% di mercoledì sera. Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni è sceso dal 4,75% al ​​4,72%.

Lo afferma un aggiornamento del governo Espansione dell’economia americana Ad un tasso annuo dell’1,4% da gennaio a marzo. Questa cifra rappresenta una leggera revisione rispetto alla precedente stima dell’1,3%. Ciò rappresenta la crescita trimestrale più lenta dalla primavera del 2022.

Il rapporto supporta anche i dati contenuti nei precedenti rapporti economici che mostrano che i consumatori sono sotto pressione a causa dell’inflazione persistente e degli alti tassi di interesse. Secondo il rapporto, la spesa dei consumatori, che ha alimentato la crescita economica, è cresciuta ad un tasso solo dell’1,5%, in calo rispetto alla stima iniziale del 2%.

“Il punto chiave del rapporto è che l’economia è rimasta resiliente nel primo trimestre, ma la crescita della domanda del settore privato stava rallentando, guidata da una maggiore prudenza dei consumatori”, ha affermato in una nota Gregory Daco, capo economista di EY.

Un rallentamento della spesa al consumo potrebbe contribuire ad attenuare ulteriormente l’inflazione, ma un grave rallentamento potrebbe infliggere un colpo più doloroso all’economia. La Fed sta cercando di cronometrare i suoi sforzi per contenere l’inflazione al suo obiettivo del 2% senza rallentare l’economia così tanto da farla scivolare in recessione.

Il mercato azionario è stato letargico per tutta la settimana in vista dell’imminente e influente rapporto sull’inflazione di venerdì. Il governo pubblicherà l’ultimo indice della spesa per consumi personali, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed.

Gli economisti si aspettano che il rapporto mostri un modesto calo dell’inflazione al 2,6% a maggio, dopo il 2,7% di aprile. Questo valore è inferiore al picco di spesa per consumi personali del 7,1% registrato a metà del 2022. Anche altre misure dell’inflazione, compreso l’indice dei prezzi al consumo, sono diminuite in modo significativo negli ultimi due anni.

Potrebbero incidere gli ultimi aggiornamenti sull’inflazione Decisione della banca centrale Su quando iniziare a tagliare i tassi di interesse, che rimangono ai livelli più alti da oltre vent’anni e stanno avendo effetti in tutto il mondo. Wall Street scommette che la banca centrale inizierà a tagliare i tassi di interesse nella riunione di settembre.