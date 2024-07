Meta ha lanciato AI Studio negli Stati Uniti per consentire ai creatori di creare chatbot basati sull’intelligenza artificiale

Meta ha annunciato lunedì che distribuirà il suo AI Studio a tutti i creatori negli Stati Uniti per consentire loro di creare chatbot personalizzati basati sull’intelligenza artificiale.

L’azienda ha annunciato per la prima volta AI Studio lo scorso anno e ha iniziato a testarlo con creatori di contenuti selezionati nel giugno di quest’anno. Meta sta rendendo lo strumento disponibile a tutti i creatori di contenuti, che possono utilizzare le proprie linee guida o i modelli suggeriti per creare un chatbot.

Gli utenti possono creare un bot per creare didascalie, moderare post o creare meme. Puoi utilizzare il chatbot solo per te stesso o condividerlo con chiunque. Questi chatbot funzionano su proprietà Meta, tra cui Instagram, Messenger, WhatsApp e il web.

Meta ritiene inoltre che AI ​​Studio sia utile per i creatori che desiderano creare versioni chatbot di se stessi per coinvolgere i fan. I creatori possono controllare quali argomenti e collegamenti desiderano che il chatbot eviti. Inoltre, possono anche disattivare le risposte automatiche e controllare a chi risponde l’IA.

“I creatori di Instagram possono configurare l’intelligenza artificiale come un’estensione di se stessi in grado di rispondere rapidamente alle domande comuni dei messaggi diretti e alle risposte alle storie, sia che si tratti di condividere fatti su se stessi o di collegarsi ai loro marchi preferiti e video passati, l’intelligenza artificiale per i creatori può aiutare i creativi a raggiungere più persone e fan. per risposte più rapide”, ha affermato la società nel 2016. Il suo post sul blog.

Mark Zuckerberg ha parlato più volte di questo caso d’uso negli ultimi mesi. Crede che questi avatar AI per i creatori possano aiutarli a raggiungere i loro “obiettivi aziendali” di connettersi con la comunità.

“Penso che ci sarà un’enorme apertura in cui ogni creatore di contenuti potrà raccogliere tutte le proprie informazioni dai social media e addestrare questi sistemi a riflettere i propri valori, obiettivi e ciò che sta cercando di fare, e quindi le persone potranno impegnarsi con questo.” “, ha detto Zuckerberg al personaggio di Internet Ruan Zhong’an in un’intervista. colloquio la settimana scorsa.

“Sarà come un’opera d’arte realizzata da persone creative con cui le persone potranno interagire in modi diversi.”

Insieme ai suoi creatori, Meta mira anche a distribuire robot AI personalizzati per consentire alle aziende di gestire le richieste dei clienti ricevute tramite le sue app.