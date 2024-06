Michael Bridges è stato ceduto ai Knicks: l’ex stella del Villanova è stata scambiata per cinque scelte al primo turno in un blockbuster con i Nets

I Brooklyn Nets scambiano Michael Bridges con i New York Knicks per un pacchetto commerciale mostruoso. Adrian Wojnarowski di ESPN. Secondo Wojnacki, i Knicks invieranno ai Nets le scelte non protette del primo turno nel 2025, 2027, 2029 e 2031. . Anche Bojan Bogdanovic avrà un contratto paritetico.

Quale accordo secondario qui allegato, Secondo Wojnarowski, i Nets hanno anche concordato uno scambio con gli Houston Rockets che avrebbe restituito i Nets nel 2026 in cambio di una scelta al primo turno del 2027 di proprietà dei Phoenix Suns. I Rockets hanno acquisito il diritto di scambiare la loro scelta al primo turno nel 2025, la propria o quella di Oklahoma City, con Phoenix dei Nets. In cambio, Houston rinunciò al diritto di scambiare quella scelta con Brooklyn nel 2025, consentendo ai Nets di mantenere il controllo sulle loro scelte per i prossimi due anni. Secondo WojnarowskiI Rockets stanno cercando di usare quelle scelte dei Suns per scambiare con Kevin Durant, anche se Phoenix ha resistito finora.

Bridges completa il gruppo newyorkese delle ex star del Villanova. I Knicks avevano già ingaggiato Jalen Brunson, Donte DiVincenzo e Josh Hart dalle due squadre del Villanova nell’ultima parte dell’ultimo decennio. Ora aggiungono all’equazione Bridges, un difensore e tiratore stellare che è migliorato significativamente come creatore di tiri negli ultimi tempi. Con Julius Randle ancora in squadra e la possibilità che New York firmi nuovamente con l’OG Anunoby, i Knicks sono ora uno dei favoriti per il campionato 2025. Ian Begley della SNY Anunoby ha dichiarato la squadra una “priorità”.

Anche Beckley L’accordo si è concluso rapidamente dopo che Bridges ha detto ai Nets che voleva essere un Knick ed era disposto a usare quella leva per impedire ad altre squadre di scambiare per lui. Bridges è stato per anni un obiettivo dei Knicks a causa del legame con Villanova, e ora si sta unendo ai suoi ex compagni di squadra.

“È pazzesco, lol”, ha twittato Bridges martedì scorso dopo la diffusione della notizia.

Ora i Knicks hanno creato alcuni problemi sui salari facendo questo scambio. Ora stanno chiudendo saldamente il primo piazzamento, che dovrebbe arrivare a 178,7 milioni di dollari, poiché hanno ritirato più soldi di quanti ne hanno inviati. Ciò renderà difficile per loro firmare nuovamente Anunoby e Hardenstein, ma i Knicks hanno il potenziale per risparmiare denaro altrove per aiutarli. Mitchell Robinson, ad esempio, è stato coinvolto in voci commerciali ultimamente, e se i Knicks riuscissero a trovare qualcuno che si prendesse il suo stipendio, potrebbero reindirizzare quei soldi ai loro free agent. Tuttavia, secondo Beckley, sembra “altamente improbabile” che i Knicks riescano a firmare nuovamente Hardenstein a causa dei suoi diritti anticipati, che sono limitati a un’offerta di circa 72,5 milioni di dollari. Altre squadre potrebbero offrirgli di più e si prevede che sarà un obiettivo importante nel mercato centrale.

I Nets, nel frattempo, si stanno imbarcando in una delle ricostruzioni più ricche di asset NBA Storia. Dopo aver trascorso gli ultimi anni senza controllo sulle proprie scelte, ora hanno una finestra di due anni con le scelte che hanno ricevuto da Houston. Controllano le scelte del draft di New York per il prossimo futuro e detengono anche le scelte dei Suns. Il loro bottino di scelte da Dallas e Filadelfia offre ai Nets un portafoglio incredibilmente ampio. Al momento, solo i Thunder possono competere con i Nets in termini di scelte delle altre squadre.

Ma la storia della serata qui è stata che i Knicks non solo hanno riunito tutte le vecchie stelle di Villanova, ma si sono anche affermati come i principali rivali dei Boston Celtics nella Eastern Conference. Gli infortuni hanno impedito a New York di sfidare Boston nei playoff, ma i Knicks e i Celtics sono ora i due favoriti della Eastern Conference la prossima stagione.