Microsoft Bing è destinato a dimettersi a causa della spinta dell'intelligenza artificiale

Presidente Microsoft Bing Si dice che il motore di ricerca e l'attività pubblicitaria lasceranno questo ruolo.

Michail Parachin Partenza – Argomento di lunedì (25 marzo) Bloomberg News un report – Ciò avviene una settimana dopo che il colosso della tecnologia ha nominato un co-fondatore di DeepMind Mustafa Suleiman Dirigere gli sforzi di Microsoft nel campo dell'intelligenza artificiale (AI) dei consumatori, a cui riferisce Parakhin.

Parakhin, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO della pubblicità e dei servizi web, riporterà al Chief Technology Officer Kevin Scott mentre cerca un nuovo ruolo, ha detto Microsoft a Bloomberg. Tuttavia, il rapporto rileva che non è chiaro se Parakhin lascerà l'azienda o assumerà una nuova posizione all'interno di Microsoft.

Microsoft Pubblicizza il reclutamento Salomone la settimana scorsa. Era a capo di una startup chiamata Inflection, dove la maggior parte dei dipendenti dell'azienda si trasferiva con lui. Inflection ha sviluppato il chatbot Pi, progettato per imitare il concetto umano di emozioni e agire, secondo le parole dell'azienda, come un “compagno gentile e solidale”.

Il rapporto di Bloomberg afferma che questa mossa ha puntato i riflettori sul CEO di Microsoft Satya Nadella È impaziente nei confronti del progetto di intelligenza artificiale dell'azienda, citando due fonti familiari con il suo pensiero.

L’anno scorso, l’azienda ha integrato l’intelligenza artificiale in progetti come Windows, Office e il motore di ricerca Bing, e ha rilasciato assistenti digitali come parte del suo marchio Copilot. Tuttavia, Bing è ancora in ritardo rispetto a Google nello spazio di ricerca, mentre altri prodotti sono ancora in fase di sviluppo, afferma il rapporto.

Come spiegato qui la scorsa settimana, Microsoft lo è Tra i “giganti” Nella corsa all’intelligenza artificiale, dopo avervi investito 13 miliardi di dollari OpenAIrecentemente Con un valore di 80 miliardi di dollari.

“Il massiccio investimento di Microsoft è uno dei motivi per cui OpenAI è ora considerato così prezioso”, ha scritto PYMNTS. “Oltre a OpenAI, Microsoft sta investendo 2,1 miliardi di dollari in un'altra società di intelligenza artificiale, Mistral, con sede in Francia.”

Altrove nello spazio dell’intelligenza artificiale, PYMNTS ha recentemente esaminato una proposta di accordo tra altri due giganti della tecnologia – Apple e Google – che vedrebbe quest’ultimo Integra l'intelligenza artificiale Gemini Motore nell'iPhone.

“Il più grande fossato di Apple, l'App Store, i Servizi Apple e i suoi quasi 2 miliardi di clienti fedeli e benestanti, li porteranno a investire nell'intelligenza artificiale per strumenti di sviluppo per sviluppare app, contenuti di app e la categoria che… Ha eluso Apple per sempre“Ricerca”, Michael Jaconi, CEO della società di tecnologia di marketing AI pulsanteHa detto in un'intervista con PYMNTS.

“La busta paga di 18 miliardi di dollari di Apple da parte di Google è ottima, ma nessuno sta monetizzando la ricerca basata sull'intelligenza artificiale oggi, quindi perché non avere quel futuro quando gran parte dell'attuale mercato della ricerca inizia già da te.”