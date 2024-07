Microsoft ha rivelato l’elenco dei giochi Xbox Game Pass per la seconda ondata di luglio 2024, lasciando ampio spazio a Call of Duty nel corso del mese.

Microsoft ha annunciato la sua gamma Xbox Game Pass per Wave 2 per luglio 2024, che, insolitamente, non ci raggiungerà fino al 19 luglio. Ciò lascia tutto il tempo per annunciare in seguito la tanto attesa aggiunta di giochi dal precedente catalogo di Activision, inclusi i titoli Call of Duty.

È la prima gamma di giochi annunciata per Game Pass in seguito al controverso aumento di prezzo di Microsoft e al cambio di livello per il suo servizio di abbonamento. Gli analisti hanno recentemente dichiarato a IGN che un aumento del prezzo di Game Pass era “inevitabile” e hanno avvertito che potrebbero essere in arrivo ulteriori aumenti, più livelli e persino pubblicità.

Per quanto riguarda ciò che è stato confermato in arrivo su Game Pass a luglio, Magical Delicacy è stato rilasciato oggi, 16 luglio (cloud, console, PC), ed è disponibile dal primo giorno con Game Pass. Questo splendido platform in pixel art consente ai giocatori di cucinare prelibatezze magiche da un’ampia varietà di ingredienti nel tuo negozio.

Oggi, nel primo giorno, su Game Pass è disponibile anche Flock (cloud, console e PC), un gioco multiplayer cooperativo incentrato sul divertimento di volare e collezionare fantastiche creature volanti con i tuoi amici.

Il 18 luglio, Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC, Xbox Series È un gioco di ruolo d’azione di A44 Games, gli sviluppatori di Ashen. Sempre il 18 luglio, un altro gioco verrà lanciato al primo giorno su Game Pass: Dungeons of Hinterberg.

A completare l’annuncio di Wave 2 di Microsoft c’è Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (cloud, console e PC), che verrà lanciato il primo giorno su Game Pass il 19 luglio. Questo gioco d’azione e strategia Kagura per giocatore singolo, di ispirazione giapponese, è una nuova proprietà intellettuale di Capcom. La recensione di IGN di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gli ha dato una valutazione di 8/10. Abbiamo detto: “Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un ibrido azione-strategia meravigliosamente divertente con un gameplay unico e un design artistico impressionante.”

Screenshot ufficiali di Kunitsu-Gami: Il Sentiero della Dea

Linee della seconda ondata di Xbox Game Pass per luglio 2024:

Vale la pena notare che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate hanno accesso a Ottieni subito una prova di 10 ore di EA Sports College Football 25 tramite EA Play.

L’annuncio di Microsoft della seconda ondata di Game Pass per luglio 2024 ci porta al 19 luglio, lasciandoci tutto il tempo necessario il mese prossimo. In un post su XboxWireMegan Spoor, chief community officer di Xbox Game Pass, ha rilasciato un altro aggiornamento, dicendo: “Andiamo ai giochi (e restiamo sintonizzati, presto avremo un altro aggiornamento per voi)!”

La società potrebbe fare spazio per aggiungere alcuni giochi enormi dal precedente catalogo di Activision, con i giochi Call of Duty in attesa, incluso Modern Warfare 3 dell’anno scorso.

Altrove, tre giochi Game Pass verranno rilasciati il ​​31 luglio. Puoi ottenerlo con uno sconto fino al 20% prima che finisca.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.