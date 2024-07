Microsoft riporterà gli utili fiscali del quarto trimestre mentre Wall Street guarderà alle entrate e alle spese legate all’intelligenza artificiale

Microsoft Corp (MSFT) pubblicherà i suoi utili fiscali del quarto trimestre dopo le contrattazioni di martedì, mentre Wall Street continua a cercare segnali che l’enorme ondata di investimenti nell’intelligenza artificiale tra le grandi aziende tecnologiche stia iniziando a dare i suoi frutti.

Secondo i dati compilati da Bloomberg, Microsoft dovrebbe riportare un utile per azione di 2,94 dollari su un fatturato di 64,5 miliardi di dollari. Microsoft ha annunciato un utile per azione di 2,69 dollari su un fatturato di 56,2 miliardi di dollari nello stesso periodo dello scorso anno.

Si prevede che i ricavi del cloud raggiungeranno i 36,8 miliardi di dollari, con i ricavi del cloud intelligente, che include Azure, che raggiungeranno i 28,7 miliardi di dollari.

Durante il trimestre precedente, Microsoft ha annunciato che i servizi di intelligenza artificiale hanno contribuito per 7 punti percentuali alla crescita dei ricavi per Azure e altri servizi di cloud computing. Questo valore è stato superiore a 6 punti percentuali nel secondo trimestre e a 3 punti percentuali nel primo trimestre. Inizialmente la società ha iniziato a segnalare i contributi dell’intelligenza artificiale nel quarto trimestre dello scorso anno, affermando che l’intelligenza artificiale ha aggiunto un punto percentuale di crescita ad Azure in quel periodo.

Le azioni Microsoft sono aumentate del 13% dall’inizio dell’anno.

Il rapporto di Microsoft arriva dopo che Alphabet (GOOG, GOOGL), la società madre del rivale Google, ha annunciato i suoi utili la scorsa settimana, poiché la società ha affermato di vedere un aumento dei ricavi del cloud, in parte dovuto all’interesse per i prodotti di intelligenza artificiale.

Tuttavia, Google non ha fornito numeri specifici sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul suo business del cloud computing, lasciando alcuni analisti come Stephen Gu di UBS Global Research a prevedere che i benefici in termini di entrate derivanti dalla spesa per l’intelligenza artificiale dell’azienda potrebbero non arrivare fino alla prima metà del 2025. i primi. .

“Le nostre convalide per Microsoft sono state forti anche in questo trimestre, poiché crediamo che l’ondata di intelligenza artificiale con Redmond al posto di guida stia accelerando il flusso degli accordi cloud di Azure con un forte slancio”, ha scritto l’analista di Wedbush Dan Ives in una nota agli investitori prima dell’annuncio di Microsoft Per il resto del 2024/2025.”

Secondo l’analista Karl Keirstead di UBS Global Research, Microsoft è riuscita anche a conquistare una quota di mercato maggiore rispetto a Google e Amazon.

In una recente nota sui tre principali attori del cloud, Keirstead ha scritto: “In termini di spostamenti di quote tra AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, il tema più coerente in questa tornata di esami è stato il numero di clienti e partner che citano i guadagni di quota ottenuti da Microsoft come risultato della sua leadership iniziale sul fronte dell’intelligenza artificiale.

“Questo è stato un tema ricorrente nei nostri controlli negli ultimi sei-dodici mesi e i commenti sulla forza relativa di Azure erano coerenti con i controlli precedenti”, ha aggiunto.

Indipendentemente da quanti soldi Microsoft guadagna dall’intelligenza artificiale, gli investitori vorranno sapere quanto l’azienda prevede di spendere in futuro per la tecnologia. Nel terzo trimestre, Microsoft ha annunciato 14 miliardi di dollari di spese in conto capitale mentre continua a costruire la propria infrastruttura AI.

Durante la conferenza sugli utili di Alphabet, il direttore finanziario Ruth Porritt ha affermato che la società ha speso 13 miliardi di dollari in spese in conto capitale, rispetto ai 12 miliardi di dollari del trimestre precedente, aggiungendo che la stragrande maggioranza di tale spesa è destinata all’intelligenza artificiale.

Amazon (AMZN) riporterà gli utili il 1° agosto.

Le azioni di Google sono aumentate del 22% dall’inizio dell’anno, mentre le azioni di Amazon sono aumentate del 23%.

