Migliaia di persone in Ucraina onorano i soldati caduti e chiedono al governo di rilasciare i prigionieri

KIEV, Ucraina (AP) – Gli ucraini hanno esortato il loro governo a fare di più per ottenere… Russia Domenica, durante la cerimonia in occasione del secondo anniversario della liberazione dei prigionieri di guerra, hanno espresso la loro indignazione Un’esplosione ha ucciso più di 50 persone.

Diverse migliaia di soldati e civili si sono riuniti domenica in Piazza Indipendenza a Kiev per commemorare il secondo anniversario dell’esplosione che ha ucciso più di 50 ucraini detenuti dalla Russia nella caserma della prigione di Olenivka.

Relatori appassionati intervenuti alla cerimonia hanno esortato il governo ucraino a compiere maggiori sforzi per liberare i soldati coinvolti nello scambio di prigionieri.

L’esplosione di Olenivka fu, secondo molti soldati, una delle pagine più dolorose della guerra.

Il sergente Kirilo Masalitin, che è stato poi rilasciato, ha detto: “Ero lì a Olenivka. Non avevo mai provato una tale impotenza prima e coloro che sono ancora in prigionia sentono questa impotenza ogni giorno tutto in Abbiamo provato a rilasciarli.”

Dietro Massalitin erano in formazione più di 300 soldati della Brigata Azov. Hanno recitato una preghiera all’unisono prima di tenere in alto i razzi rossi in onore dei loro compagni.

La Russia ha affermato che l’esplosione di Olenivka è stata causata dalle forze ucraine che hanno lanciato un missile che ha colpito le baracche della prigione. Ma prove crescenti suggeriscono che siano state le forze russe a innescare l’esplosione, secondo un’indagine dell’Associated Press.

L’Associated Press ha intervistato più di una dozzina di persone con conoscenza diretta dei dettagli dell’attacco, inclusi sopravvissuti, investigatori e famiglie delle vittime e dei dispersi. Ritengono che tutte le prove descritte indichino direttamente la Russia come colpevole. Anche l’Associated Press ha ottenuto un’analisi interna dell’ONU che è giunta alla stessa conclusione. Nonostante l’analisi interna abbia rilevato che la Russia ha pianificato ed eseguito l’attacco, le Nazioni Unite si sono astenute dall’accusare la Russia in dichiarazioni pubbliche.

Due anni dopo l’esplosione, molti ucraini vogliono ancora sapere esattamente come sia successo. La manifestazione di domenica ha riunito persone che commemoravano Olenivka e altre che protestavano contro l’incarcerazione da parte della Russia dei combattenti ucraini che difendevano l’acciaieria Azovstal e furono catturati quando la Russia conquistò la città di Mariupol.

Molti hanno anche insistito per il rilascio dei soldati ucraini che difendevano l’acciaieria Avovstal e che furono catturati durante la caduta di Mariupol nel 2022. I russi tengono prigionieri di guerra almeno 900 soldati della Brigata Azov. La campagna “Free Azov” è diventata un gruppo di pressione a Kiev, che organizza veglie settimanali per sollecitare il governo del presidente Volodymyr Zelensky a condurre uno scambio di prigionieri per liberare i prigionieri ucraini detenuti dalla Russia.

Un soldato che si è identificato come Stanislaw ha detto: “Siamo qui per ricordare coloro che sono morti e coloro che erano in prigionia. Siamo qui per spingere il nostro governo a lavorare seriamente su questa questione”.

Ha detto che era un difensore di Mariupol quando i russi invasero nel febbraio 2022 e fu ferito in un attacco di artiglieria, perdendo il braccio sinistro. Ha ricevuto cure presso la base militare all’interno dell’acciaieria Azovstal prima che le forze russe lo catturassero e poi lo rilasciassero. Dopo la riabilitazione fisica, Stanislav è tornato nell’esercito e ora lavora presso il quartier generale militare di Kiev.

Ha detto che continuerà a fare pressione per il rilascio dei soldati catturati.

Ha detto: “Siamo qui per un motivo speciale, ovvero per testimoniare il ritorno dei nostri fratelli d’armi che sono prigionieri, tutti questi prigionieri”.

L’evento, tenutosi nel centro di Kiev, ha attirato molte famiglie, tra cui madri, mogli e figli di soldati uccisi a Olenivka o che si trovano attualmente nelle carceri russe.

Halina Stavishchuk (71 anni) ha detto con la voce rotta dalla grande emozione che suo figlio è tenuto prigioniero dai russi e che non ha sue notizie da più di due anni.

“Piango ogni giorno. Prego solo per un messaggio da lui che dice che sta bene e che tornerà a casa presto”, ha detto Stavichuk. “Confidiamo che Dio e il nostro governo riporteranno indietro tutti i nostri soldati”.