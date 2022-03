Mike Myers torna alla commedia multi-persona con la sua serie di quintetti The Pentaverate su Netflix

Mike Myers torna alla commedia in un nuovo spettacolo di sei episodi su Netflix chiamato pentagrammaDopo anni di apparizione in film rari,. se fosse Il trailer che è stato presentato in anteprima mercoledì è tutto ciò che sta affrontando, sarà il tipo di progetto in cui Myers costituisce circa la metà del cast, interpretando otto personaggi diversi, secondo Tempo di consegna.

La serie, che andrà in onda il 5 maggio, presenta comici come Ken Jeong, Keegan-Michael Key e Jennifer Saunders. Si concentra su una misteriosa società segreta, forse il controllo del mondo, chiamata Pentaverate. Secondo la voce fuori campo nel trailer, che puoi guardare di seguito, è stato iniziato da cinque persone che sono state classificate come eretiche dopo aver scoperto che la peste nera è stata causata da pulci e topi (il che spiega tutte le maschere dei medici della peste).

Il concetto per lo spettacolo deriva da una battuta in un altro film interpretato da Myers, Quindi ho sposato l’assassino dell’ascia. Puoi guardare questa scena qui sotto (non preoccuparti, non ci sono omicidi con l’ascia, solo diffamazione del colonnello Sanders).

È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto un progetto comico guidato da Mike Myers – e questa è la prima cosa importante che abbiamo visto che ha scritto dal 2008 esperto di amore, scritto da Myers e interpretato da diversi personaggi. Da allora ha recitato in alcuni film, tipo Bastardi senza gloria e 2018 Bohemian Rhapsody E il sala Ma questi progetti non sono del tutto identici come, ad esempio, Austin Powers I film di Myers sono famosi per.

Netflix è stato in una posizione costante per creare contenuti comici per il bene pubblico con grandi nomi, come forza spaziale Con Steve Carell, avviso rosso (a partire da The Rock, Ritu Arya, Ryan Reynolds) e la grande premiere la scorsa settimana Il progetto di Adamo (Con Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Ryan Reynolds).

Sembra un po’ come quella volta nel 2014 quando Netflix Ho ordinato quattro film di Adam SandlerPoi hanno giurato che lo erano molto famoso Solo Doveva ordinarne altri quattro. Non sto cercando di oscurare questo progetto di Myers prima che esca (per favore non farmi del male Myers-Stans, ho adorato La spia che mi ha scopato E il un compagno), ma Netflix sembra seguire un libro simile per convincere le star della commedia degli anni ’90 e dei primi anni 2000 a creare contenuti che seguono lo stile delle loro vecchie canzoni. Ehi, dovresti fare qualcosa per mantenere le persone a guardare mentre questo è aumenta i prezzi E il Sto pensando di convincere le persone a pagare per condividere le password.

rivelazione: il bordo Attualmente sta producendo una serie con Netflix.