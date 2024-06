Mishal Hussein: Come giudicherò il dibattito dei leader della BBC che ha al centro gli elettori?

autore, Scritto da Mishal Hussein

Ruolo, Presentatore del programma di dibattito del Primo Ministro della BBC

26 giugno 2024, 06:08 GMT

Mercoledì sera, in un’arena di dibattito allestita nell’atrio della Nottingham Trent University, i due uomini che vogliono guidare il Paese si affronteranno faccia a faccia per l’ultima volta in questa campagna elettorale.

Mentre Rishi Sunak e Sir Keir Starmer si scontrano, presiederò il dibattito di 75 minuti, con l’obiettivo di ottenere una risposta alle domande degli elettori – e nel modo più completo possibile.

Vedo questo ruolo come un privilegio, ma so che non sarà facile, e ci sono stati momenti in cui avrei desiderato che qualcun altro fosse al timone e potessi guardare dal mio divano. Ma quei momenti passano.

Questi eventi accadono raramente e hanno una qualità molto speciale: al centro c’è la democrazia senza filtri, dove le persone possono parlare direttamente a coloro che detengono il potere e a coloro che lo cercano.

Con milioni di altre persone che guardano, ascoltano e giudicano, questo può essere un riflettore puntato sui leader. Ma con il giorno delle elezioni a meno di una settimana di distanza, la posta in gioco è alta e devono essere all’altezza di questo esame accurato.

Ho già tenuto due dibattiti tra i leader del G7, nel 2017 e all’inizio di questo mese. Ogni volta ci sono complessità diverse e, mentre ti prepari rispolverando la tua conoscenza delle principali politiche di ciascun partito – e dei loro punti di differenza – hai bisogno anche di spontaneità ed energia. Discussione davvero corretta, non un discorso.

Il pubblico dal vivo è scelto dal sondaggista Savanta, non dalla BBC, e in questo primo dibattito ministeriale includerà sostenitori conservatori e laburisti, nonché elettori indecisi.

Lo diremo all’inizio del programma, per la massima trasparenza, e spiegheremo anche perché i due uomini si trovano dove sono e in quale ordine pronunceranno le loro riflessioni conclusive. Spoiler: è un lancio di moneta.

Puoi guardare il dibattito in diretta su BBC iPlayer e BBC One, stasera, mercoledì 26 giugno, alle 20:15 GMT.

Maggiori dettagli su come seguire il dibattito, nonché le discussioni future e passate di questa campagna, possono essere trovati qui.

Una volta entrati in quel flusso, la discussione durerà un’ora e un quarto. Quando sarà necessario, inviterò i due uomini a ritornare su ciò che c’era in questione, chiarendo i punti, e sì, probabilmente dovrò fermarmi di tanto in tanto.

Non posso prevedere quale sarà il tono generale, perché dipende da chi interviene, per il quale questi 75 minuti rappresentano opportunità e rischi. Non sapranno quali domande arriveranno e l’esperienza sarà difficile e forse rivelatrice.