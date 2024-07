Moda nordcoreana, tamburi e giubilo: così i sudcoreani hanno celebrato il primo Defectors’ Day

Seul, Corea del Sud

CNN

—



All’ombra di quella che sembra una gigantesca stazione spaziale cromata a Seoul, Dongdaemun Design Square, centinaia Disertori nordcoreani Folle di disertori nordcoreani si sono riunite domenica in Corea del Sud per partecipare alle vivaci celebrazioni in occasione della prima Giornata nazionale dei disertori nordcoreani.

L’evento inaugurale, che il governo ha annunciato si terrà il 14 luglio di ogni anno, onora circa 34.000 persone Nordcoreani fuggiti La presa autoritaria di Pyongyang sul reinsediamento nel sud, lasciando dietro di sé un’eredità di paura, profondi legami familiari e giorni riservati a un regime oppressivo spesso visto come congelato nel tempo.

Le celebrazioni di domenica sono state caratterizzate dalla gioia della libertà, mentre i potenti colpi di enormi tamburi hanno dichiarato l’indipendenza dal leader nordcoreano Kim Jong Un.

Canzoni popolari nordcoreane che celebravano l’amicizia riecheggiavano nei quartieri vicini, riempiendo le bancarelle che offrivano cibi nordcoreani e sudcoreani, come i dolci fritti. Yakjawasucco di frutta o Huachai.

Mike Valerio/CNN Una bancarella al Festival del Defector’s Day vende cibi tradizionali nordcoreani, tra cui la bevanda all’anguria (hwa chai), il dessert di riso appiccicoso yoghwa e lo yakgua dolce fritto.

Le vivaci celebrazioni nel cuore della Corea del Sud sono particolarmente importanti a causa… Difficoltà che spesso i dissidenti devono affrontare Una volta arrivati, molti hanno difficoltà a integrarsi, e anche pochi Rischiando la vita per tornare Alla nazione isolata. Tra i problemi che devono affrontare ci sono le difficoltà finanziarie, la discriminazione e il profondo stigma dei sudcoreani nei confronti dei disertori.

Attivisti e autorità sperano che questa nuova celebrazione annuale contribuisca a cambiare questa situazione.

“Questo è qualcosa che dovremmo festeggiare tutti”, ha detto Park Dae-hyun, un disertore fuggito dalla Corea del Nord nel 2006 e che da allora ha fondato un’organizzazione no-profit chiamata Worion per aiutare altri disertori a reinsediarsi nel sud.

Ha aggiunto che i disertori stanno fuggendo dal Nord e venendo al Sud “per essere di grande importanza per la società, e anche per contribuire a questa società sudcoreana, e anche per sostenere i loro amici e le famiglie che hanno lasciato nella Corea del Nord”.

“Quindi, questa è una data in cui tutti dobbiamo abbracciarci e sostenerci a vicenda, riconoscerci a vicenda e valorizzare le diversità e le diverse esperienze che abbiamo”.

Mike Valerio/CNN Il Festival del Defector’s Day di Seoul prevedeva spettacoli di danza e musica, eseguiti da diversi gruppi di rifugiati nordcoreani reinsediati nel sud.

Da La guerra di Corea si concluse con l’armistizio del 1953La Corea del Nord è separata dalla Corea del Sud da un confine quasi impenetrabile che impedisce a chiunque di passare dall’altra parte.

Nel corso dei decenni successivi, la Corea del Sud si è trasformata in uno dei paesi più ricchi e tecnologicamente avanzati del mondo. Allo stesso tempo, la Corea del Nord è diventata sempre più isolata, con la stragrande maggioranza dei cittadini soggetti a una povertà diffusa e a libertà fondamentali limitate.

Nel corso degli anni, migliaia di dissidenti sono fuggiti, spesso assumendo intermediari che organizzano il loro trasporto e li instradano attraverso confini stretti, viaggiando attraverso la Cina e altre parti dell’Asia prima di raggiungere Seul e altre destinazioni finali.

È un viaggio pericoloso. Molte donne nordcoreane Sono vittime di tratta e sfruttate sessualmente in Cina, Lo squilibrio di genere ha creato un mercato nero per le spose. Ci sono poche vie d’uscita per queste vittime: la Cina considera i rifugiati nordcoreani migranti economici e li deporta con la forza nel loro paese – dove, come presunti disertori, rischiano la reclusione, possibile tortura o peggio, dicono gli attivisti.

Anche coloro che raggiungono sani e salvi la Corea del Sud affrontano una dura battaglia, soprattutto per trovare lavoro e guadagnarsi da vivere, anche con la formazione professionale e il sostegno finanziario da parte del governo. 6,1% dei dissenzienti Secondo i dati, i disoccupati nel 2022 sono più del doppio della media nazionale Numeri del governo.

CNN Park Dae-hyun, fondatore e amministratore delegato di Worion, un’organizzazione che aiuta i disertori nordcoreani a reinsediarsi nel sud.

C’è anche uno shock culturale – e talvolta ostilità da parte dei sudcoreani.

E nelle notizie online, “puoi trovare persone che dicono: ‘Ehi, dovresti tornare da dove sei venuto'”, ha detto Park, il fondatore di Worion.

“Spero che la società diventi più aperta ai nuovi disertori. Probabilmente ci sono migliaia e migliaia di disertori nordcoreani che vogliono venire in Corea del Sud e godersi una vita prospera. Se la società non li accoglie… saranno in qualche modo perduti”.

Alla celebrazione di domenica, Kwon Ji-hwan, fuggito dalla Corea del Nord nel 2015, ha realizzato disegni gratuiti per i visitatori, dicendo alla CNN di essere “estremamente grato” per l’evento.

“[If I were still in North Korea] “Penso che avrei avuto una vita dura se avessi lavorato come operaio edile, magari in un cantiere edile”, ha detto. “Ma da quando sono arrivato in Corea del Sud, posso vivere liberamente disegnando ciò che amo, e questo è ciò che mi rende più felice”.

Tuttavia, ha detto che vorrebbe che i nuovi arrivati ​​potessero ricevere un’istruzione più completa in modo da poter diventare autosufficienti invece di fare affidamento sui benefici del governo.

Yeonjung Seo/CNN Un’organizzazione no-profit gestisce uno stand che espone oggetti della vita quotidiana utilizzati dai nordcoreani, tra cui stivali militari, stivali e denaro nordcoreano, durante la celebrazione del Giorno dei disertori a Seul il 14 luglio.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol domenica ha invitato un gruppo di disertori alla Casa Blu, l’ex residenza presidenziale, dove ha offerto incoraggiamento e sostegno alla comunità.

Ha detto: “Esprimiamo il nostro rispetto e il nostro applauso ai 34.000 disertori nordcoreani che iniziano una nuova vita ogni giorno (in Corea del Sud). Siete tutti testimoni viventi del nobile viaggio verso la libertà”.

Yoon ha promesso di aumentare i fondi per il reinsediamento dei disertori e di incoraggiare le agenzie governative e le imprese statali ad assumere più disertori offrendo vantaggi fiscali.

Le reazioni degli altri dissidenti che hanno partecipato al festival domenica sono state contrastanti: alcuni hanno apprezzato il gesto, altri hanno ricordato la loro patria oltre confine con una forte presenza militare, e altri ancora sono rimasti incerti se l’evento avrebbe davvero unito le persone.

Una dissidente, che la CNN non nomina per proteggere la sua privacy e sicurezza, ha mangiato torte di riso in uno stand al festival di Seul. “Aveva lo stesso sapore di quello che mangiavo nella mia città natale”, ha detto. “Sono passati dieci anni da quando sono venuta in Corea del Sud, ma mi manca ancora il gusto della mia città natale e trovo difficile abituarmi al cibo sudcoreano. ”

Ha espresso preoccupazione per il fatto che l’annuale Giornata dei disertori possa creare “una divisione tra noi e i sudcoreani e farci sentire come se non fossimo accettati come cittadini coreani”. Tuttavia, ha aggiunto di comprendere le intenzioni del governo e di sperare che diventi “un’opportunità per l’armonia e la comprensione tra noi”.

Yeonjung Seo/CNN Una bancarella allestita dai disertori nordcoreani vende tradizionali bevande a base di riso in stile nordcoreano e sudcoreano durante la celebrazione del Giorno dei disertori a Seul, Corea del Sud, il 14 luglio.

Una partecipante, Han Bong-hee, ha detto alla CNN che non era sicura che sarebbe sopravvissuta se fosse rimasta in Corea del Nord. Da quando è arrivata nel sud 24 anni fa, ora pratica la medicina tradizionale.

“Sono molto soddisfatta della mia vita adesso perché sono venuta in Corea del Sud, ho trovato un lavoro, vivo felicemente e mi godo la libertà”, ha detto.

Un altro disertore che ha lasciato la Corea del Nord nel 2016 ha espresso la sua gratitudine per la celebrazione. “Non sapevo che sarebbe successo un giorno come il Dissenters’ Day, ma ora che è stato istituito, sento che devo lavorare di più. Voglio vivere e lavorare di più sapendo che ci sono persone nel governo che cercano di aiutarci ,” lei disse.

ci sono molti Storie di successo di disertori I giovani che sono diventati imprenditori, accademici e professionisti sono diventati modelli di riferimento, ha affermato Park, CEO di Warion, che ha indicato se stesso come esempio, affermando di aver avuto difficoltà quando era più giovane, ma “ora posso parlare con gli stranieri e (a) fare esperienza). culture diverse.” Diversi e viaggio in tutto il mondo.”

“Questo è ciò che vogliamo noi che fuggiamo dalla Corea del Nord, ed è ciò che vogliono 25 milioni di nordcoreani. Questa è la libertà che abbiamo e dobbiamo darla a tutti”, ha aggiunto.