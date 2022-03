Moderna chiede alla FDA di autorizzare l’uso del secondo booster per adulti: Covid Live Updates

Giovedì il presidente Biden partecipa a un incontro virtuale con il primo ministro irlandese Michael Martin nello Studio Ovale. credito… Doug Mills/The New York Times

Il presidente Biden ha annullato i suoi incontri faccia a faccia con il primo ministro irlandese Michael Martin giovedì dopo che il primo ministro ha ricevuto un risultato positivo in un test del coronavirus durante una festa a Washington mercoledì sera a cui hanno partecipato i due uomini.

Daniel Mulhall, ambasciatore irlandese negli Stati Uniti, ha confermato il test positivo all’inizio di giovedì, complicando i piani del primo ministro di trascorrere la giornata con Biden durante le tradizionali festività del giorno di San Patrizio.

Invece, il signor Biden e il signor Martin si sono incontrati virtualmente giovedì mattina, con Biden seduto vicino a uno schermo televisivo che mostrava il signor Martin, con una pentola di trifogli sul tavolino da caffè. Il presidente si è detto “profondamente dispiaciuto per l’inconveniente” del formato predefinito.

Funzionari della Casa Bianca hanno detto che Biden, che ha 79 anni ed è stato vaccinato e potenziato, non era stato in stretto contatto con il signor Martin durante la cerimonia di mercoledì, cosa che Il Centers for Disease Control and Prevention lo definisce come essere entro sei piedi da qualcuno per almeno 15 minuti. Jen Psaki, l’addetto stampa della Casa Bianca, ha detto che Biden si sta sottoponendo a un controllo settimanale del coronavirus e che il suo ultimo test è stato domenica.

“Naturalmente, aderiamo a quelle che sono le raccomandazioni e i consigli del suo medico”, ha detto giovedì in una conferenza stampa. “E se aumenterà i test, lo faremo sicuramente. Ma non lo ritiene necessario in questo momento sulla base di questi recenti contatti”.

Il risultato del test del primo ministro è arrivato in mezzo a una raffica di infezioni tra i funzionari del governo a Washington negli ultimi giorni. al massimo Nove democratici al Congresso sono risultati positivi Questa settimana dopo il ritiro del partito e il voto a tarda notte della scorsa settimana. Douglas ImhoffAnche il marito della vicepresidente Kamala Harris è risultato positivo questa settimana, così come lei L’ex presidente Barack Obama.

I funzionari della Casa Bianca hanno minimizzato la recente ondata di casi, osservando che il tasso complessivo a Washington rimane troppo basso. La signora Psaki ha detto giovedì che la nuova filiale, Omicron, Conosciuto come BA.2circola ormai da tempo in tutto il Paese, e l’amministrazione la tiene d’occhio casi in Europa E in Cina. Nuovi casi negli Stati Uniti sono diminuiti dal picco dell’aumento di omicron.

“Ci aspettiamo una certa volatilità, specialmente a questo livello relativamente basso”, ha detto la signora Psaki, aggiungendo che il paese Una posizione migliore per gestire l’epidemia.

“Non è andato via, il che significa che dobbiamo ancora continuare a prendere possibili misure per combattere il virus”, ha detto.

Signor Mulhall Ha detto su Twitter Che ha accettato il premio Leadership del signor Martin mercoledì all’Irlanda Funds Gala a Washington, un evento a cui hanno partecipato anche il signor Biden e la presidente della Camera Nancy Pelosi.

“Ho risposto a Taoiseach dopo che è risultato positivo #Covid 19Ha scritto usando la parola irlandese per leader del paese. “Auguro buona fortuna a Taoiseach per la sua guarigione”.

L’ufficio del portavoce ha confermato che la sig.ra Pelosi, Chi è stato vaccinato? E boost, giovedì mattina è risultato negativo a un test PCR e continuerà a testare regolarmente e Per seguire le linee guida del CDC, anche se non era chiaro quale. Non era chiaro se l’ufficio del medico curante considerasse la sig.ra Pelosi, 81 anni, in stretto contatto.

La signora Pelosi, che è stata fotografata seduta accanto al signor Martin durante la cerimonia, è apparsa giovedì alla sua conferenza stampa settimanale, aggiungendo che viene testata quasi ogni giorno. Il signor Martin è rimasto mascherato fino a quando il cibo non è stato servito, ha detto, ed è stato messo da parte durante il corso di antipasti per il suo test positivo.

“Siamo molto tristi che il giorno di San Patrizio, la famiglia Tawish abbia avuto questa diagnosi”, ha detto durante la sua conferenza stampa interna, dove si è tolta la maschera per parlare e rispondere alle domande. “Non potremo approfittare dell’onore della sua presenza”.

Un pranzo programmato – The Friends of Ireland Luncheon a Capitol Hill – è iniziato giovedì, senza la presenza del signor Martin. Signora Pelosi indirizzare la stanza, dove i legislatori si sono seduti a tavoli rotondi, mentre presentavano il signor Biden, che sedeva su una sedia a pochi metri di distanza. Nessuno dei due indossava una maschera e nella stanza c’erano solo poche mascherine per il viso.

“I bambini irlandesi hanno benedetto l’America e uno di quei bambini irlandesi è ora il presidente degli Stati Uniti”, ha detto Pelosi prima di stringere la mano e salire sul podio. Il signor Biden ha parlato, ma non è rimasto a pranzo.

I giornalisti irlandesi in viaggio con la delegazione del sig. Martin hanno riferito che ha partecipato alla prima parte della cerimonia e le foto dell’evento sembrano mostrarlo seduto accanto alla sig.ra Pelosi.

Il primo ministro irlandese Michael Martin, a sinistra, parla con la presidente della Camera Nancy Pelosi durante l’Irish Funds Gala a Washington mercoledì. credito… Oliver Contreras/Siba, tramite The Associated Press

Un portavoce del governo irlandese ha dichiarato giovedì in una dichiarazione che il primo ministro è risultato negativo al test del virus mercoledì e anche domenica, prima di recarsi negli Stati Uniti.

La dichiarazione afferma che il suo secondo test mercoledì è stato sostenuto dopo che un membro della delegazione del primo ministro ha ottenuto un risultato positivo.

Il sig. Mulhall non ha detto se il sig. Martin mostrasse sintomi.