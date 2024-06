Morning Report: Nate Diaz sostiene il ritiro di Conor McGregor da UFC 303: “Le persone inesperte là fuori parlano male”

Nate Diaz è al fianco di Conor McGregor riguardo alla debacle di UFC 303.

Due delle più grandi star dell’UFC di tutti i tempi hanno messo da parte le loro differenze dal loro ultimo incontro all’UFC 202 nell’agosto 2016. Ci sono stati alcuni piccoli colpi verbali tra i due nel corso dei successivi otto anni, ma Diaz non ha mai trovato il primo incontro professionale di McGregor scendere come uno.

UFC 303 avrebbe dovuto vedere il tanto atteso ritorno di “The Notorious” contro Michael Chandler nella T-Mobile Arena sabato sera. Questo finché McGregor non si fratturò il mignolo del piede, sostenendo che non voleva combattere a meno del 100%. Diaz, 39 anni, ritiene che la reazione critica della società alla decisione sia esagerata.

“Penso che sia stata solo una cosa semplice”, ha detto Diaz. Dipendente dalle MMA. Penso che abbiano fatto un accordo più grande di quello che è adesso. buona idea. Se mi sentissi arrabbiato, rimanderei anche lo scontro, ma la gente ha paura. Penso che non vorrei combattere finché non fossi pronto al 100% per il rock, perché in passato ho fatto un sacco di cose che non avrei dovuto fare.

“Quindi, penso che abbia imparato dall’esperienza e da tutte queste persone inesperte che parlano della loro inesperienza. Dovranno affrontare le critiche finché la lotta non sarà finita, ma penso che accadrà e tutto andrà bene”.

Prima che McGregor ritorni nell’ottagono, Diaz continua la sua carriera di pugile affrontando Jorge Masvidal in una rivincita di boxe il prossimo fine settimana. Diaz ha perso il suo primo incontro di MMA all’UFC 244 nel novembre 2019 quando Masvidal ha segnato un TKO al terzo round al dottore. Ha iniziato la sua carriera professionale quando ha perso per decisione unanime contro Jake Paul lo scorso agosto.

Sebbene non faccia più parte del roster UFC, Diaz ha concluso la sua carriera da professionista in modo positivo e ha espresso interesse a combattere di nuovo lì. Alla fine, una tripletta di McGregor per pareggiare il punteggio sull’1-1 è qualcosa che non può escludere.

“Sì, vedremo cosa succede nel tempo, sai?” Ha detto Diaz. “Dipende da cosa succede nel mio incontro, nel suo combattimento e nell’UFC. Non sono un indovino, capisci cosa intendo? Vedremo cosa succede.”

Questa mattina. Mike Heck di MMA Fighting discute se Jon Jones è in gioco per Alex Pereira con una vittoria a UFC 303.

Vai su Twitter, usa l’hashtag #MorningReport o trova uno dei miei tweet utilizzandolo e inviami un post che ti interessa attualmente. Sceglierò il migliore insieme alla mia scelta quotidiana e ti farò un fischio! Puoi anche condividere i commenti qui sotto, cosa che a volte può essere difficile da vagliare!

Anbu contro Strickland combattimento completo. Anpo è andato lì con la voglia di un vero combattimento. L’ANBU voleva 3 round, Shun ha risposto con 10 e si è negoziato fino a 7 L’Anpo era stanco dopo il primo e si è ritrovato in 5 dopo che l’Anpo era esausto. Il traduttore ha detto a Strickland “molto” più volte pic.twitter.com/lK3aTy7cm8 -Ichi (@WoradonBK) 25 giugno 2024

Combattimento PPV Un’intensa sessione di sparring di boxe vede l’ex campionessa K-1 Rukia Anbu contro il peso massimo di 40 libbre Shawn Strickland. Ciò è accaduto durante la visita dell’ex campione UFC a Tokyo la scorsa settimana. pic.twitter.com/tTPmmMMZ2G – Oltre la Kickboxing (@Beyond_Kick) 25 giugno 2024

Non c’è nessun problema con questo. Questa potrebbe essere la prima volta che ciò accade Questa potrebbe essere la prima volta che questa tecnica viene utilizzata.スを頂きました.… pic.twitter.com/PsUvoePfMg — 小波 (Konami) (@k_o_n_a_m_i_) 25 giugno 2024

Continuava a chiedermi di combattere contro Whittaker. Ho battuto Izzie e il mondo sa che ho battuto Dricos. Whittaker ha perso contro entrambi. Io sono il numero uno, contro Costa ho difeso facilmente quella posizione. e sto aspettando….. – Sean Strickland (@SStricklandMMA) 25 giugno 2024

Rosa Namajunas (12-6) contro Tracy Cortez (11-1); UFC Denver, 13 luglio

Dan Uovo (18-7) contro Chibi Mariscal (16-6-1); UFC Vegas 94, 20 luglio

