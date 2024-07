NBA Free Agency: secondo quanto riferito, James Harden ha accettato un accordo da 70 milioni di dollari per restare con i Clippers

James Harden resterà ai Clippers.

Il 10 volte All-Star ed ex MVP della lega ha accettato un contratto biennale da 70 milioni di dollari per rimanere a Los Angeles. Rapporti da Shams Charania di The Athletic. Il contratto includerà Opzione giocatore nella stagione 2secondo il rapporto.

La notizia dell’accordo con Harden è arrivata domenica, ore prima che i Clippers annunciassero la partenza di Paul George in free agency. Non è chiaro dove atterrerà, ma George ha detto ai Clippers che non tornerà in squadra dopo che le due parti non sono riuscite a raggiungere un accordo su un nuovo contratto. Secondo quanto riferito, i Philadelphia 76ers sono i favoriti per ottenere la nove volte ala All-Star.

Nel frattempo, sembra che anche Russell Westbrook si stia dirigendo verso un’altra squadra. Poco dopo l’apertura delle trattative per la free agency domenica, fonti hanno detto a Jake Fisher di Yahoo Sports che i Clippers stanno lavorando per trovare un partner commerciale per il trequartista veterano.

Con Russell Westbrook che ha deciso di guadagnare 4 milioni di dollari per la stagione 2024-25, i Clippers stanno ora lavorando per trovare un accordo per Westbrook, secondo fonti della lega. @yahoo sport: https://t.co/njTZVUpZbw — Jake Fischer (@JakeLFischer) 30 giugno 2024

domenica tarda, Lo riferisce Shams Charania di The Athletic L’ex giocatore dei Dallas Mavericks Derrick Jones Jr. ha accettato di firmare un contratto triennale da 30 milioni di dollari con i Clippers.

Che ruolo giocherà Harden con i Clippers la prossima stagione?

Harden, 34 anni, non è lo stesso giocatore che ha vinto tre titoli da miglior marcatore e un MVP all’inizio della sua carriera. La scorsa stagione ha giocato un ruolo sconosciuto con i Clippers come terza opzione da gol dietro Leonard e George.

La sua media di 16,6 punti a partita è stata la media di punteggio più bassa da quando è entrato dalla panchina a Oklahoma City dietro Kevin Durant e Russell Westbrook nella stagione 2011-12. È la prima volta da quella stagione che segna meno di 20 punti di media a partita.

È stato il capocannoniere dei Clippers con 8,5 assist insieme a 5,1 rimbalzi e 1,1 palle recuperate a partita. Ha una media di 4,8 tentativi di tiro libero a partita, il terzo minor numero della sua carriera.

Anche Harden ha avuto la sua campagna più sana degli ultimi anni. Ha giocato 72 partite con i Clippers, la prima volta che ha giocato più di 68 partite dalla stagione 2018-19.

Con Harden che si unì ai Clippers come terzo membro dei Big Three, Los Angeles concluse la stagione al quarto posto nella classifica West con un record di 51-31. Con Leonard infortunato e saltato quattro partite, i Clippers subirono una deludente sconfitta nel primo turno dei playoff contro i futuri campioni della Western Conference, i Dallas Mavericks.

Harden è ancora capace di segnare punti quando serve. Ha aumentato la sua media di punteggio segnando una media di 21,2 punti, otto assist e 4,5 rimbalzi a partita con Leonard che ha mancato la maggior parte di quella serie. Ha segnato 33 punti nella vittoria casalinga della sua squadra in Gara 4 contro i Mavericks.

La carriera individuale di Harden è completa, ma sta ancora cercando il suo primo titolo NBA mentre si avvicina alla sua sedicesima stagione.