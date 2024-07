Nelle prime immagini trapelano le immagini delle cuffie Galaxy Buds 3 Pro con luci LED sulla gamba

Samsung ha cambiato il design dei suoi prossimi auricolari wireless Galaxy Buds 3 per la prima volta dopo anni e assomigliano molto agli AirPods. Ora diamo uno sguardo pratico agli auricolari, alla loro confezione e a quella che sembra essere una serie di strisce LED sugli auricolari wireless Galaxy Buds 3 Pro.

Abbiamo visto i Galaxy Buds 3 Pro in diverse occasioni con il loro nuovo design e la nuova custodia. Il design aggiornato sembra elegante, ma finora lo abbiamo visto solo nei rendering. Stasera daremo uno sguardo migliore ai prossimi auricolari Samsung.

Immagini pubblicate da Universo di ghiaccio Su Twitter/X I Galaxy Buds 3 Pro appaiono nello stesso colore grigio che vedevamo da un po’, ma questa è la prima volta che li vediamo nella vita reale. Come abbiamo visto, il design è molto simile agli AirPods Pro di Apple e anche gli accenti arancioni e blu visti su Watch 7 sono chiaramente visibili.

Appare anche il sistema Quick Pair di Samsung, il che significa che probabilmente il sistema Quick Pair di Google non verrà ancora utilizzato. In teoria potrebbero funzionare entrambi, ma la cosa potrebbe creare rapidamente problemi sugli smartphone Samsung che possono utilizzare entrambi i sistemi.

In una delle immagini possiamo vedere chiaramente che almeno i Galaxy Buds 3 Pro hanno strisce LED lungo gli steli. Può essere visto acceso in una foto, ma spento in un’altra.

In precedenza avevamo ipotizzato che ciò potesse essere vero, ma era difficile dirlo nelle immagini precedenti. Queste foto pratiche dimostrano l’uso dei LED molto Più chiaro.

Oltre a questo, Arena GSM È stata trovata un’immagine non professionale dei Galaxy Buds 3 InstagramQuesta immagine mostra i Buds in quella che sembra essere la confezione ufficiale per la vendita al dettaglio. Tuttavia, non possiamo vedere molto solo attraverso il caso.

Samsung lancerà presto Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro, probabilmente insieme a Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 all’evento Unpacked del 10 luglio.

I Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 sono stati prenotati Ora apri su Samsung.comCon un credito di prenotazione di $ 50 e la possibilità di risparmiare fino a $ 1.500. La prenotazione è completamente gratuita e non comporta alcun obbligo di acquisto effettivo del dispositivo. La registrazione consente inoltre di partecipare a un’estrazione per un credito Samsung di $ 5.000.

