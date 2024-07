Nessuno vende 100.000 unità del CMF Phone 1 in tre ore

12 luglio 2024

CMF non ha rivelato il suo nuovo telefono, il CMF Phone 1, lunedì scorso, e il telefono è stato messo in vendita oggi. Ora l’azienda ha annunciato con gioia di essere riuscita a vendere più di 100.000 unità nelle prime tre ore dalla sua disponibilità.

In un contesto simile, il Nothing Phone (2a), lanciato lo scorso marzo, ha impiegato 24 ore per raggiungere lo stesso numero di vendite, quindi possiamo dire che il CMF Phone 1 si vende otto volte più velocemente.

Per celebrare l’occasione, Akis Evangelidis, co-fondatore di Nothing, ha dichiarato:

Dopo lo straordinario successo del 2a di marzo, il CMF Phone 1 sta portando un cambio di paradigma in un settore di valore stagnante che ha visto più o meno la stessa cosa negli ultimi anni ed è stato spesso trascurato. Sfruttando l’innovazione e la forza del design di Nothing, CMF Phone 1 offre qualcosa di unico, divertente e funzionale, pur offrendo un’ottima esperienza utente. Le vendite non sono mai l’obiettivo finale, ma sono il risultato della realizzazione di ottimi prodotti che gli utenti amano – e non potremmo essere più grati per l’accoglienza del mercato e per aver ottenuto questo risultato record il primo giorno di vendite. Ringraziamo la comunità di Nothing, i partner e gli investitori per tutto il supporto finora e non vediamo l’ora di continuare a rendere la tecnologia ancora più divertente!

Il CMF Phone 1 arriva sul mercato con un set unico di semplici funzionalità con un alto grado di personalizzazione: puoi sostituire la cover posteriore e allacciare cose come la cintura di sicurezza. Questo è tutto finora. In futuro, il cielo potrebbe essere il limite, poiché Nothing ha recentemente rilasciato la documentazione che consente a chiunque di stampare in 3D la propria copertina posteriore.

Nessuno Telefono CMF 1

