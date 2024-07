Netflix produce 80 nuovi giochi, rilasciandone uno al mese

Netflix è per film e TV e Game Pass è per i videogiochi, giusto? È semplice. Non mi aspetto di poter leggere e-book con il mio abbonamento Spotify, così come non mi aspetto che Hello Fresh mi invii film. Ecco perché continuo a dimenticare che Netflix in realtà ha un sacco di giochi disponibili: 96! – E il servizio di streaming ha appena annunciato di avere altri 80 giochi in sviluppo.

Questa avventura narrativa sui dinosauri adolescenti in difficoltà sembra molto reale

Come mostrato di EurogamerNetflix ha recentemente annunciato Chiamata sugli utili (pdf) L’azienda sta lavorando su più di 80 nuovi giochi e prevede di rilasciarne uno al mese per… beh, presumibilmente sei anni e mezzo. La domanda è: sono questi i giochi a cui vorremo giocare?

Per saperne di più: Il miglior gioco del 2020 arriva su iOS, ma è complicato

Sebbene l’attuale gamma di Netflix contenga indubbiamente alcune cose non così buone, contiene anche… alcuni dei migliori giochi di sempre? Dopo. GTA ViceCity E San Andrés Sono lì! Ade! Cellule morte! Kentucky Strada Zero, Il mondo della sostanza appiccicosa, Il caso dell’idolo d’oro! E uno dei miei cinque migliori giochi di tutti i tempi, Privo di tori. Va bene JTA Giochi Non le migliori usciteMa almeno non costa nulla se hai un abbonamento Netflix.

Penso che la confusione principale sia Come In effetti, stai giocando a questi giochi. Il mio presupposto era sempre che sarebbe stato scaricato tramite Netflix e che lo avrei riprodotto in streaming intermittente su un’app sulla mia TV che non era progettata per quell’attività, quindi non mi sono mai preoccupato. Ma non è così. Questi sono tutti giochi per dispositivi mobili, quindi anche se li troverai nell’app Netflix sul tuo dispositivo, si installano direttamente da Google Play Store o iOS Store e funzionano come qualsiasi altro gioco per dispositivi mobili. Il che significa che mi sono appena reso conto di averlo fatto Oxenfri II, Nel divarioE Fattore Luna Giocabile sul mio tablet ora! Non ero uno sciocco?

Chiaramente, non sono l’unico, come ha affermato il co-CEO di Netflix Gregory K. Peters ha affermato nella conferenza sugli utili che, sebbene Netflix abbia superato alcuni obiettivi interni con i suoi giochi, è ancora molto piccolo. Vale la pena notare, ha affermato, che “l’impegno e il suo impatto sulla nostra attività complessiva, alla scala attuale, sono ancora molto limitati”. Così come lo è “il livello di investimento nei giochi rispetto alla nostra spesa complessiva per i contenuti”, aggiungendo che “la missione è continuare a far crescere tale coinvolgimento fino al punto in cui abbia un impatto tangibile sul business”.

Ciò significa che i giochi non stimolano la crescita, ma lui vuole farlo. Sembra che molti degli 80 giochi da lui menzionati siano progetti legati a una serie in uscita, o come dicono i proprietari dell’azienda:

Stiamo migliorando il nostro software per fare più cose che funzionino con gli oltre 80 giochi attualmente in sviluppo. E una delle cose che funziona davvero è connettere i nostri abbonati con giochi basati sullo specifico IP Netflix che amano.

Il progetto qui si concentrerà su “giochi narrativi interattivi”, che descrive come “più facili da costruire”, il che potrebbe dispiacere a molti sviluppatori. Questi progetti entreranno in qualcosa chiamato Netflix Stories, che sembra otterrà una spinta maggiore all’interno dell’app, il che potrebbe indirizzare le persone che hanno guardato lo spettacolo verso il gioco correlato.

Quindi sì, anche se Netflix ha finanziato alcuni fantastici giochi indie negli ultimi due anni, sembra che stia in qualche modo cambiando direzione. Questi giochi una volta al mese saranno più simili a giochi legati ad altri giochi. Emily a ParigiE Vendita al tramontoBeh, non c’è bisogno di giudicarli, possono essere fantastici?

Netflix basa tutto questo sul “prendere indicazioni” dagli utenti, il che mi fa pensare che l’azienda, visto il pessimo lavoro svolto nel comunicare un chiaro messaggio che offre un sacco di fantastici giochi senza pubblicità e senza costi aggiuntivi , era una profezia che si autoavverava. Probabilmente sarà ben accolto dagli spettatori occasionali alla ricerca di giochi casuali, e tutto il merito va a questo e all’azienda. Cose strane È più probabile che Match 3 attiri un pubblico che non gioca più di quanto si renda conto che potrebbe giocare Cellule morte Sui loro cellulari.

Questa è ancora una grande opportunità per gli sviluppatori indipendenti, che possono intraprendere attività Mercoledì Gioco di ballo, o Bridgerton ha tagliato la cordaQuindi utilizza le entrate per perseguire i tuoi progetti di passione. Potrebbe non trattarsi solo della continuazione dell’esperienza nel campo del projectfinancing di eccellenza che ha rappresentato il momento clou degli ultimi tre anni.

Tuttavia, se non altro, ti è stato appena ricordato che non devi pagare $ 25 per Edizione finale di GTA San Andreas Sul tablet, se utilizzi il collegamento all’interno dell’app Netflix. (Anche se vale la pena notare che non tutti i giochi sono disponibili su Android—bah.)

.