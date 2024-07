New York ha altre opzioni dopo la partenza di Isaiah Hartenstein ai Thunder

Anche un giusto avvertimento non è riuscito a salvare i New York Knicks.

Isaiah Hartenstein se n’è andato senza troppe cerimonie, diretto a Oklahoma City per competere per un titolo con la squadra con la testa di serie della Western Conference, e la sua ex squadra deve cercare altrove un sostituto.

Lunedì Hartenstein ha firmato un contratto triennale da 87 milioni di dollari con gli Oklahoma City Thunder, hanno detto fonti della lega. L’atletaMa New York, che aveva firmato con Hartenstein un modesto contratto due estati fa, sapeva che la partenza del quarterback titolare era inevitabile.

A causa di un difetto nel contratto collettivo, l’importo massimo che i Knicks potevano pagare ad Hartenstein è stato limitato. Non potevano fornire più di 72,5 milioni di dollari in quattro anni – e solo 64 milioni di dollari di tale importo potevano essere garantiti. Una volta terminate le finali NBA, quando i front office hanno potuto iniziare a negoziare con i loro free agent, i Knicks hanno fatto l’offerta più alta ad Hartenstein, secondo una fonte della lega. Il 26enne ha comunque deciso di testare la free agency, credendo che fossero in arrivo offerte più allettanti.

Lui aveva ragione.

In vista dell’inizio del periodo di free agency, la squadra di Hartenstein ha informato New York che avrebbero dovuto aspettarsi altre offerte oltre a quella di New York, secondo fonti della lega. Il 7 piedi ha sostenuto durante tutto il processo che, a parità di condizioni, vuole tornare nella franchigia che lo ha aiutato a decollare.

Hartenstein ha firmato un contratto biennale da 18 milioni di dollari con i New York Knicks solo due estati fa, ma sotto la loro guida è sbocciato fino a diventare il partner pick-and-roll di Jalen Brunson, un solido difensore e un esperto analista. Ma anche se New York voleva mantenere Hartenstein, e anche se stava considerando un ritorno, il divario finanziario era troppo grande.

I Knicks non hanno mai ritirato la loro offerta ad Hartenstein, anche quando stavano pianificando la sua uscita, ha detto una fonte della lega.

Se non faranno grandi scambi, utilizzeranno già il loro centro titolare per la prossima stagione: Mitchell Robinson.

Non c’è nessun centrocampista free agent rimasto che si avvicini alle capacità di Hartenstein. L’elenco include (in ordine sparso) Goga Bitadze, Moe Wagner, Daniel Theis, Thomas Bryant e Mo Bamba. Anche altri free agent nel 2024, Nicholas Clacton, Jonas Valancinas, Andre Drummond, Drew Eubanks, Kevin Love, Mason Plumlee e Lucky Kornet, hanno già accettato di trasferirsi in altre squadre.

Un nome da tenere d’occhio è Precious Achiuwa, il free agent senza restrizioni che ha giocato egregiamente come centrocampista di riserva e ala potente per New York la scorsa stagione.

New York ha deciso di non fare ad Achiuwa un’offerta di qualificazione, che lo avrebbe reso un free agent limitato, ma ha preso quella decisione perché era meglio per la flessibilità del tetto salariale della squadra. Una fonte della lega ha detto che New York sta lasciando la porta aperta alla possibilità di firmare nuovamente Achiuwa. Se Achiuwa ritorna, giocherà dietro Robinson.

Anche New York ha ancora Jericho Sims.

Possono utilizzare l’eccezione dei contribuenti di medio livello da 5 milioni di dollari per firmare qualcuno. Possono anche scansionare il mercato commerciale. Hanno eccezioni commerciali del valore di 6,8 milioni di dollari e 5,2 milioni di dollari, il che significa che possono accogliere i giocatori che raggiungono quello stipendio nelle transazioni senza inviare denaro.

La filosofia dell’allenatore Tom Thibodeau è proteggere il cerchio. Costruisce le sue difese attorno a questo. È difficile immaginare un mondo in cui New York non riesca a dare priorità alla protezione perimetrale, anche se la squadra è piena di guardie perimetrali, tra cui OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, Donte Di Vincenzo e Miles McBride.

Robinson stava vivendo la sua migliore stagione quando si è infortunato alla caviglia a dicembre, un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico e lo ha messo da parte per quattro mesi. Robinson ha subito un altro intervento chirurgico alla stessa caviglia in primavera.

È un giocatore che blocca il tiro e soffoca gli avversari che avanzano verso il canestro o corrono per cercare di penetrarlo. Thibodeau afferma di essere uno dei migliori giocatori offensivi nel prendere rimbalzi. Ha rappresentato il 17% dei tiri falliti della sua squadra mentre era in campo la scorsa stagione, una cifra che si sarebbe classificata seconda in campionato se avesse giocato abbastanza partite per qualificarsi.

Ma per quanto riguarda la sua salute? Robinson ha giocato più di 66 partite solo una volta durante le sue sei stagioni professionistiche.

Nonostante le sue limitate capacità offensive, Robinson è stato il linebacker titolare di New York fino a quando non ha subito un infortunio. Hartenstein è subentrato subito dopo e non si è mai voltato indietro dal ruolo.

Con le sue precise capacità di passaggio e tiro, Hartenstein, insieme a Brunson, la guardia All-Star dell’NBA, sono emersi come la coppia di pick-and-roll preferita di New York. Gli avversari non si sentivano a proprio agio nel mandare due difensori a Brunson, che poteva passare la palla alla sua posizione per un tiro potente, passarla a un triplo aperto o passarla a un cutter.

New York non ha perso molto dall’altra parte con Hartenstein in prima unità. I numeri avanzati hanno dimostrato che è uno dei difensori più duri della NBA. Si è classificato secondo in campionato in termini di valutazioni delle prestazioni difensive. Gli avversari hanno segnato solo il 52,5% dei tiri liberi quando lui era il difensore più vicino, e il sesto nella NBA tra 95 giocatori qualificati che hanno effettuato almeno tre tentativi durante la partita.

Chi ha finito prima di Hartenstein? Il suo nuovo compagno di squadra, Chet Holmgren.

Nonostante il fascino del denaro, Hartenstein non stava solo cercando uno stipendio che gli cambiasse la vita. Stava anche cercando un giocatore di basket ideale. Probabilmente non lascerebbe i New York Knicks per un posto dove non avrebbe potuto avere successo, anche se quel posto gli offrisse uno stipendio più alto.

Ma Hartenstein è stato realizzato appositamente per la Thunder, che necessitava di rinforzi per proteggere il bordo e il vetro. Adesso hanno trovato questi rinforzi.

Hartenstein potrebbe giocare al fianco di Holmgren, che è diventato uno dei difensori più intimidatori del campionato da debuttante nel 2023-24. Una coppia di grandi uomini può regolarmente intimidire gli aggressori casuali.

Nel frattempo, la squadra di Oklahoma City gioca con uno stile speciale che si basa sulla rapidità delle decisioni. I Thunder sono caratterizzati da passaggi rapidi e tagli rapidi. Si prevede che Hartenstein, un processore veloce, assumerà il suo nuovo ruolo con facilità, indipendentemente dal fatto che giochi o meno al fianco di Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams.

Questa firma rappresenta una deviazione dalla norma stabilita dagli Oklahoma City Thunder. Prima di Hartenstein, la somma più grande che gli Oklahoma City Thunder avevano offerto a un free agent senza restrizioni di un’altra squadra era di soli 16 milioni di dollari in tre anni, che il club pagò a Patrick Patterson nel 2017.

A causa del recente accordo con Bridges, non ancora concluso, New York non potrà superare il tetto salariale in questa stagione, anche se non è ancora chiaro quale cifra. Se l’accordo va come è adesso, mandando Bojan Bogdanovic e una serie di scelte al draft ai Brooklyn Nets in cambio di Bridges, New York non sarà in grado di superare i 178,1 milioni di dollari in stipendi dei giocatori, quello che è noto come il “first apron” .”

In questo momento, al team mancano solo 5 milioni di dollari per raggiungere tale importo. Tuttavia, i Knicks potrebbero modificare la loro acquisizione di Bridges, inviando più denaro di quanto riceveranno, fissando così un limite più alto, 188,9 milioni di dollari, un limite noto come “second apron”.

Hartenstein, 26 anni, la scorsa stagione ha segnato una media di 7,8 punti, 8,3 rimbalzi e 2,5 assist.

(Foto di Mitchell Robinson e Precious Achiuwa: Jeff Haynes/NBAE tramite Getty Images)