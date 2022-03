NFL Scouting raccoglie i risultati del 2022, da asporto: QB, WR e TE corrono da 40 yard e competono in esercitazioni

I quarterback, i tight end e i ricevitori della NFL Combine 2022 non hanno certamente deluso. Avevamo una serie di ricevitori sorprendentemente veloci, una serie grande e sportiva di tight end e quarterback che mostravano le braccia su palle profonde per concludere la serata, che si è conclusa poco prima delle 22:00 ET.

Di seguito potete trovare alcuni takeaway degni di nota della serata. Torneremo con la copertura in diretta venerdì a partire dalle 16:00 ET.

i recettori volano

I ricevitori fecero rapidamente una corsa di 40 yard in avanti. Da 4.28 ufficiale Tyquan Thornton a 4.31 a 9 per Velus Jones – sì, nove – un altro largo che corre sotto i 4.40, forse il gruppo in ricezione più veloce della storia. Christian Watson del North Dakota ha corso 4,36 con un salto verticale di 38,5 pollici, 11 piedi e quattro pollici, mentre Alec Pierce di Cincinnati ha stupito a 6-3, 211 con un tempo di 4,33 libbre nei 40 per andare avanti con un 40,5 pollici verticale, 10 piedi, salto largo 9 pollici. Velocità e raffica, questa classe di ricevitori ha entrambi a picche.

Il grande set di estremità strette impressiona

Questa è una grande classe di fascia stretta. E no, semplicemente non è così grande rispetto agli umani normali. Grandi rispetto alle ultime categorie ristrette. C’erano sei tight end almeno 6-6 e solo tre sotto 6-4.

Gilani Woods della Virginia ha girato il giro stretto 6-7 a 4,61 volte negli anni ’40, mentre Chigozim Okonkwo del Maryland, il più stretto 6-2 4/8″ e 238 libbre, ha guidato il gruppo a 4,52.

I centrocampisti mostrano la forza del braccio

Non uso molto le previsioni fuori onda del quarterback per il raduno, ma concludere la serata è stato divertente. Ho lasciato che il proprietario di Liberty Willis, Carson Strong del Nevada, Desmond Reader di Cincinnati e Kenny Pickett di Pittsburgh facessero a pezzi il campo e lanciassero alcuni tiri nel secchio da 60 yard in fondo al campo. I fan presenti l’hanno adorato. L’ho fatto anche io.