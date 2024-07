Il presidente del Partito Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, Kim Jong Un si è dimesso dalle funzioni ufficiali a causa di problemi di salute, segnando la potenziale fine del suo governo durato 14 anni come leader più potente nello stato monopartitico. Truong, 80 anni, soffre di problemi di salute da diversi anni. I funzionari del partito hanno detto giovedì che aveva rinunciato alle sue responsabilità per concentrarsi sul suo trattamento. La partenza di Trong Le elezioni presidenziali del Vietnam lasciano un vuoto di potere e aprono una rara finestra di incertezza politica in Vietnam, una delle poche dittature comuniste rimaste al mondo che tipicamente regolano le transizioni di potere.

Lam, ministro della Pubblica Sicurezza del Vietnam che recentemente ha assunto la carica di presidente, è visto come un potenziale candidato per sostituire Trong come segretario del partito, la posizione più potente nel regime vietnamita. Giovedì, i leader del Politburo hanno annunciato che Lam avrebbe assunto temporaneamente le funzioni di Trong.

“Il Politburo invita l’intero partito, l’intero popolo e l’intero esercito ad avere assoluta fiducia nella leadership del partito”, ha affermato il Politburo in una dichiarazione pubblicata dalle agenzie di stampa statali.

Il presidente vietnamita Tu Lam, che ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin ad Hanoi il 20 giugno, è candidato a succedere al presidente del Partito comunista Nguyen Phu Trong. (Video: Reuters)

Trong fu presidente del Vietnam durante un periodo di trasformazione radicale. Sebbene ampiamente considerato un intransigente all’interno del partito, ha aperto il paese a maggiori investimenti e alla cooperazione economica con paesi stranieri, rafforzando al contempo la presa del partito sull’instabilità e sulle critiche interne. READ I leader mondiali si uniscono al grande vertice di pace dell’Ucraina in Svizzera, ma non in Russia o Cina

Ecco cosa dovremmo sapere sull’eredità di Trong e cosa significa la sua scomparsa per il Vietnam, uno stato oscillante sempre più importante nella competizione tra Stati Uniti, Russia e Cina.

Perché Trong era considerato il leader supremo del Vietnam?

La massima leadership del Vietnam è composta da quattro persone che governano all’unanimità: il segretario generale del Partito comunista, il presidente, il primo ministro e il presidente dell’Assemblea nazionale. Ma il segretario generale del partito è ampiamente considerato il più importante.

Quando il presidente Biden ha visitato Hanoi lo scorso settembre per rafforzare le relazioni tra Stati Uniti e Vietnam, ha avuto un incontro personale con Trong, un incontro raro per Biden con un leader straniero che non sia un capo di Stato o di governo.

Quali sono le priorità di Trong mentre è al potere?

Trong ha studiato nell’ex Unione Sovietica ed è arrivato al vertice del partito nel 2011. È stato rieletto nel 2016 e nel 2021 ha iniziato a servire il suo terzo mandato senza precedenti come segretario generale del partito.

Il Vietnam ha vissuto una finestra di liberalizzazione politica nei primi anni 2000, ma questa situazione si è in gran parte invertita sotto Trong, dicono gli analisti. Il partito sotto la guida di Truong ha consolidato e ampliato i propri poteri, anche esercitando pressioni sulle principali aziende tecnologiche come Meta affinché rimuovano le critiche ai leader del partito dalle loro piattaforme, implementando leggi per limitare la libertà di espressione e arrestando un gran numero di oppositori e critici politici. Secondo Project 88, un gruppo di monitoraggio focalizzato sul Vietnam, il governo ha incarcerato quasi 200 persone per motivi politici, tra cui attivisti ambientali, giornalisti e sindacalisti. READ Il presidente messicano ha affermato che il suo Paese ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Ecuador dopo il raid all'ambasciata

Negli ultimi anni, Trong è diventato noto per il suo impegno contro la corruzione, che ha portato alle dimissioni di alti funzionari del partito, tra cui due capi di stato, diversi leader regionali e dozzine di altri membri del comitato centrale del partito. La campagna, chiamata in vietnamita “Fornace ardente”, portò ad uno straordinario periodo di instabilità politica nel Paese.

Nguyen Thanh Giang, analista del Vietnam presso l’Istituto Yusuf Ishak per gli studi strategici di Singapore, ha affermato che la campagna “mirava a riformare il sistema, ma in realtà ha rivelato il cancro della corruzione e del decadimento politico del sistema”.

Come si svilupparono le relazioni tra Stati Uniti e Vietnam sotto Trong?

Sotto la guida di Trong, il Vietnam sviluppò rapporti più cordiali con il suo ex nemico, gli Stati Uniti. Washington ha cercato di stabilire un rapporto di sicurezza più stretto con il Vietnam per fungere da baluardo contro la crescente influenza cinese nella regione dell’Indo-Pacifico. Sotto la pressione di diversificare le catene di approvvigionamento lontano dalla Cina, le aziende americane si sono sempre più rivolte al Vietnam come una valida alternativa.

Da parte sua, il Vietnam ha cercato di utilizzare Washington come contrappeso a Pechino, soprattutto di fronte alla crescente aggressività cinese nel Mar Cinese Meridionale, parte del quale rivendica il Vietnam.

Ma il Vietnam ha mantenuto forti relazioni anche con Cina e Russia. Negli ultimi mesi Trong ha ricevuto ad Hanoi sia il leader cinese Xi Jinping che il presidente russo Vladimir Putin.

Cosa significa la sua partenza per il Vietnam?

Gli analisti sottolineano che il ritiro di Trong dalla leadership del partito crea un vuoto di potere all’interno del partito, che potrebbe esacerbare i conflitti interni già iniziati a causa delle indagini anti-corruzione. READ Aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus e notizie sulle varianti di omicron

Molti si aspettano che Lahm emerga come il futuro successore di Trong. Lam, che in precedenza era il massimo ufficiale di polizia del paese, è stato elevato alla carica di presidente a maggio, sostituendo altri due che sono stati estromessi in rapida successione. Gruppi per i diritti umani incolpano Lam per la repressione del Vietnam nei confronti della società civile e temono che la sua ascesa possa portare a ulteriori arresti di leader della società civile.