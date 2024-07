Nick Cannon spiega perché i suoi genitali sono assicurati per 10 milioni di dollari (esclusivo)

Nick Cannone Rivela la sua decisione di proteggere finanziariamente il suo bene personale più prezioso, i suoi organi riproduttivi.

durante il fine settimana, IL Il cantante mascherato Ospiti E Padre di 12 figli Goditi una giornata al sole festeggiando con stile il secondo compleanno del suo leggendario figlio.

Canon – con cui condivide una leggenda Bree Teese — Ha parlato con ET alla celebrazione dopo aver giocato con il suo giovane figlio in una casa gonfiabile con amici e familiari.

Durante la conversazione, Cannon, 43 anni, ha parlato del suo recente annuncio, fatto all’inizio del mese scorso, che… Ha assicurato i suoi testicoli per 10 milioni di dollari.

“Ho dovuto assicurare i miei beni più preziosi”, ha detto Cannon ridendo. “Perché si sente parlare di tutte queste celebrità che assicurano le loro gambe… quindi, ho pensato tra me e me, ‘Okay, devo assicurare la parte più costosa del mio corpo.’

Nick Cannon sorride per le foto all’evento primaverile della Fox Press nel marzo 2024. – FOX tramite Getty Images

Il tutto è stato fatto in collaborazione con un produttore di sapone biologico e prodotti per la cura degli uomini, ma Cannon ha sottolineato che l’assicurazione non è un’indicazione che abbia intenzione di espandere la sua azienda in tempi brevi.

“[I’m] “Solo per essere sicuri che nulla vada storto”, ha detto Cannon.

Per quanto riguarda il suo figlioletto, Legendary – nato il 28 giugno 2022 – Cannon non poteva contenere la gioia per quanto è cresciuto il suo bambino e quanto è maturo a soli due anni.

“Dico sul serio, mi piace davvero, in base alle sue abilità sociali”, ha detto Cannon. “Voglio dire, è uno di quei bambini che ha una grande personalità e parla molto, anche a due anni!”

“Ovviamente ho molti bambini da poter vedere [how] “È decisamente più aperto e sembra quasi che sia stato progettato per questo mondo”, ha aggiunto Cannon.

ET ha anche parlato con Tiesi alla grande festa di compleanno di Legendary Ha parlato francamente della natura di Cannon come padre. Nonostante la loro separazione, Tiese afferma che il comico 43enne – con il quale ha una relazione romantica, ma sono usciti insieme per diversi anni – è uno dei genitori più impegnati che conosca e per il quale trova sempre il tempo per i suoi bambini.

“Lo gestisce davvero bene. Sento che è per questo che nessuno sente nulla perché siamo tutti felici. Stiamo tutti facendo in modo che funzioni”, ha condiviso con noi Thiesse sulla gestione dei programmi. “È davvero una brava persona, si preoccupa davvero e vuole essere lì e non ignorerebbe mai nulla.”

“Rende più facile quando fai le cose perché sai che si impegnerà e si dimostrerà”, aggiunge.

A parte il figlio avuto con Tiese, Cannon è anche padre di altri 11 figli avuti con diverse altre donne. Ha due gemelli di 13 anni, Monroe e Moroccan, avuti con l’ex moglie Mariah Carey; Golden Sagon, 7, Powerful Queen, 3, e Raise Masih, 1, provengono dalla sua ex moglie. Bretagna Bell;Sion Misolidio e Miliardi di eredientrambi 3, e Bellissimo Zeppelin, 1, con Abby De La Rosa; Onice Ice Cole, 1, con Laneisha Cole; aura1, con Alyssa Scott.

Canon e l’altro figlio di Scott, Bellissimo, È morto di cancro al cervello A 5 mesi nel 2021.

Per saperne di più sulla numerosa famiglia di Cannon e sul suo ruolo di padre, guarda il video qui sotto.

Contenuto relativo: