L’ex segretario generale della Nato Lord Robertson ha accusato Farage di essere un “pappagallo del Cremlino” e di “creare nuovi pretesti per attacchi brutali e non provocati”.

Durante l’intervista, il leader riformista britannico, Lord Robertson, ha ammesso che la guerra è stata causata dall’allargamento dell’Unione Europea.

“Dire che abbiamo provocato la Russia è come dire che se acquisti un antifurto in qualche modo provochi i ladri”, ha detto Lord Robertson a The World Tonight di Radio 4.

Dopo l’intervista andata in onda venerdì, Farage ha dichiarato su X (ex Twitter) di essere “una delle poche persone coerenti e oneste riguardo alla guerra con la Russia”.

Insieme alla nuova dichiarazione, ha registrato nuovamente un discorso al Parlamento europeo del 2014 in cui invitava l’Occidente a “smettere di fare la guerra a Putin”.

La Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. Ciò ha fatto seguito all’annessione delle regioni della Crimea e del Donbass nel 2014.

L’Ucraina non è membro dell’Unione Europea né della NATO. È composto da 32 paesi in Europa e Nord America.

Tuttavia, il paese ha chiesto di unirsi ad entrambi i campi dopo l’invasione russa.

La NATO è stata costituita nel 1949 da 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Francia.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, diversi paesi dell’Europa orientale aderirono, tra cui Ungheria, Polonia ed Estonia.

L’Unione Europea si è espansa a partire dagli anni ’90, con l’adesione di diversi paesi dell’Europa orientale nel 2004.