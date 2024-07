Nigel Farage vince un seggio alle elezioni generali per il Partito riformista britannico

Dan Kitwood/Getty Images

Nigel Farage ha ottenuto un seggio al Parlamento britannico all’ottavo tentativo in una serata forte per il suo partito Reform UK, poiché ha descritto la copertura televisiva delle elezioni come “quasi ridicola”.

L’amico di Donald Trump ha vinto il collegio elettorale di Clacton Coast, che in precedenza era a maggioranza conservatrice ma in passato aveva eletto un candidato del suo ex partito, l’Ukip.

Farage ha ottenuto 21.225 voti, battendo comodamente il conservatore in carica, arrivato secondo con 12.820 voti.

La sua vittoria arriva dopo che il Partito riformista ha superato le aspettative, con sondaggi d’opinione che prevedevano che avrebbe vinto 13 seggi, e finora ne ha ottenuti due, strappando migliaia di voti al Partito conservatore di Rishi Sunak in molte delle sue roccaforti. Secondo i sondaggi, il partito laburista di Keir Starmer avrebbe dovuto ottenere una maggioranza schiacciante, e i risultati finora hanno mostrato che le cose vanno in quella direzione, ma la riforma si è rivelata una delle grandi storie della notte.

In un Nel suo discorso di vittoria, diverse ore dopo, ha detto che avrebbe “costruito un movimento nazionale di massa nei prossimi anni”, postulando che “non c’era alcun entusiasmo per il Labour o per Keir Starmer”.

Le ultime sei settimane sono state tumultuose e irritabili per Farage e il suo partito. Quando Sunak annunciò le elezioni, l’architetto della Brexit stava conducendo un programma di notizie su GB News e prometteva che avrebbe trascorso la maggior parte del resto dell’anno negli Stati Uniti aiutando la campagna di Trump. A metà del percorso ha invertito la sua posizione, ha assunto la guida del Partito riformista britannico e ha annunciato che si sarebbe candidato a Clacton, cosa che ha portato immediatamente a un forte aumento della posizione del Partito riformista nei sondaggi d’opinione.

La scorsa settimana, Farage ha attaccato la BBC e Channel 4, la prima per quella che considera una parzialità del pubblico nei suoi programmi. Tempo delle interrogazioni sui leaderLa questione suscitò polemiche diffuse in Gran Bretagna, poiché la British Broadcasting Corporation (BBC) accusò Farage di aver pagato un attore in cambio di aver pronunciato parole offensive durante un’indagine segreta sugli attivisti del movimento riformista nel Regno Unito. Ieri sera, la BBC ha detto che non avrebbe indagato su Channel 4, e la rete potrebbe mantenere la sua segnalazione. Nel frattempo, Farage ha promesso di boicottare le apparizioni sull’emittente nazionale finché non si scuserà per i pregiudizi, ma la BBC ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Forse non sorprende, quindi, che il video pubblicato da Farage poche ore fa descrivesse la copertura televisiva della notte delle elezioni come “assolutamente divertente”. Ha aggiunto: “Non esiste un solo rappresentante del Partito riformista nel Regno Unito. I media mainstream lo negano, proprio come i nostri partiti politici”.

Queste elezioni rappresentano l’ottavo tentativo di Farage di candidarsi al Parlamento in trent’anni. Ha perso le ultime sette volte, in cinque elezioni e elezioni suppletive.