Nintendo ha finalmente prodotto la propria stazione di ricarica per controller Joy-Con

A differenza della maggior parte dei controller wireless che possono essere caricati utilizzando un cavo USB-C, il Nintendo Joy-Con, così come i controller wireless NES e Famicom meno recenti, possono essere caricati solo quando sono collegati allo Switch. Un caricabatterie separato semplifica l’alimentazione di più di due controller Joy-Con, quindi è una mossa strana per l’azienda rilasciare un accessorio come questo con il ciclo di vita dello Switch originale che volge al termine e il suo successore dovrebbe essere rivelato all’inizio del prossimo anno .

Nintendo non ha ancora rivelato il prezzo dell’accessorio. il bordo L’azienda ha inoltre contattato l’azienda per confermare che il supporto di ricarica sarà disponibile in Nord America, poiché finora è stato annunciato solo in Europa e Giappone.