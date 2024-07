Nomination agli Emmy Awards 2024: elenco completo

Per ricevere avvisi gratuiti in tempo reale sulle ultime notizie direttamente nella tua casella di posta, iscriviti per ricevere le nostre e-mail sulle ultime notizie Iscriviti alla nostra newsletter gratuita

I Primetime Emmy Awards 2024 hanno annunciato i programmi TV e gli attori che competeranno per i premi più importanti durante la cerimonia di settembre.

L’attesissimo spettacolo sarà presentato in anteprima pochi mesi dopo la trasmissione degli Emmy Awards 2023, che erano stati ritardati all’inizio di gennaio a causa dello sciopero degli attori e degli scrittori dell’anno scorso.

Mercoledì (17 luglio) vicepresidente Stella Tony Hale e Scuola elementare AbbottSheryl Lee Ralph di Forbes ha rivelato i programmi TV e le star in competizione per i premi di quest’anno.

Come previsto, il dramma storico di FX Shogun E commedia nera L’orso Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come per il controverso film Netflix di Richard Gadd, Cucciolo di renna.

Le esibizioni idonee per i Primetime Emmy devono essere trasmesse negli Stati Uniti tra il 1 giugno 2023 e il 31 maggio 2024, con l’Academy of Television Arts and Sciences che seleziona i candidati.

I vincitori verranno rivelati durante una cerimonia dal vivo domenica 15 settembre.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei candidati.

dramma

Miglior serie drammatica

Shogun

la corona

Lui cade

L’epoca d’oro

Programma del mattino

Il signor e la signora Smith

Cavalli lenti

3 problemi del corpo

Attore in una serie drammatica

Apri l’immagine nella gallery Hiroyuki Sanada nel ruolo di Lord Yoshi Toranaga in “Shogun” ( Holo )

Idris Elba- rapire

Donald Glover- Il signor e la signora Smith

Walton Goggins- Lui cade

Gary Oldman- Cavalli lenti

Hiroyuki Sanada – Shogun

Dominic West- la corona

Attrice in una serie drammatica

Imelda Staunton la corona

Jennifer Aniston – Programma mattutino

Carrie Coon – L’epoca d’oro

Reese Witherspoon – Programma mattutino

Emma Sway- Shogun

Maya Erskine- Il signor e la signora Smith

Attore non protagonista in una serie drammatica

Tadanobu Asano- Shogun

Billy Crudup – Programma del mattino

Marco Duplass – Programma mattutino

Jon Hamm- Programma del mattino

Takehiro Hira- Shogun

Jack Lowden- Cavalli lenti

Jonathan Prezzo la corona

Attrice non protagonista in una serie drammatica

Cristina Baranski- L’epoca d’oro

Nicole Beharie Programma del mattino

Elisabetta Debicki – la corona

Greta Lee- Programma del mattino

Lesley Manville- la corona

Karen Bateman- Programma del mattino

Holland Taylor- Programma del mattino

Attore ospite in una serie drammatica

Nestor Carbonell – Shogun

Paolo Dano- Il signor e la signora Smith

Tracy Letts- Tempo di vincere: l’ascesa della dinastia dei Lakers

Jonathan Prezzo Cavalli lenti

John Turturro- Il signor e la signora Smith

Attrice ospite in una serie drammatica

Michaela Coel- Il signor e la signora Smith

Claire Foy- la corona

Marcia Jay Harden Programma del mattino

Sarah Paulson- Il signor e la signora Smith

Parker Posey – Il signore e la signora Smith

commedia

Miglior serie comica

L’orso

Scoperte

Scuola elementare Abbott

Frena il tuo entusiasmo

Omicidi solo all’interno dell’edificio

Palma Reale

Cani da prenotazione

Cosa facciamo nell’ombra?

Attore in una serie comica

Apri l’immagine nella gallery Jeremy Allen White nel ruolo di Carmi in “L’Orso” ( Tutti i diritti riservati a FX Networks, 2024. )

Matt Barry- Cosa facciamo nell’ombra?

Larry David- Frena il tuo entusiasmo

Steve Martin- Omicidi solo all’interno dell’edificio

Martin Corto- Omicidi solo all’interno dell’edificio

Jeremy Allen White – L’orso

D-Faraone Won-a-tae – Cani da prenotazione

Attrice in una serie comica

Quinta Bronson – Scuola elementare Abbott

Ayo Edebiri – L’orso

Selena Gomez- Omicidi solo all’interno dell’edificio

Maya Rudolph- Saccheggio

Jane Smart- Scoperte

Kristen Wiig- Palma Reale

Attore non protagonista in una serie comica

Lionel Boyce –L’orso

Paul W. Downs – Scoperte

Ebon Moss-Bachrach – L’orso

Paul Rudd- Omicidi solo all’interno dell’edificio

TylerJamesWilliams – Scuola elementare Abbott

Bowen Yang- Sabato sera in diretta

Attrice non protagonista in una serie comica

Ayo Edebiri – L’orso

Janelle James – Scuola elementare Abbott

Sheryl Lee Ralph – Scuola elementare Abbott

Carol Burnett- Palma Reale

Lisa Colon Zayas – L’orso

Hannah Einbinder – Scoperte

Meryl Streep- Omicidi solo all’interno dell’edificio

Attore ospite in una serie comica

Jon Bernthal- L’orso

Matteo Broderick- Omicidi solo all’interno dell’edificio

Ryan Gosling – Sabato sera in diretta

Christopher Lloyd- Scoperte

Bob Odenkirk L’orso

Will Poulter – L’orso

Attrice ospite in una serie comica

Olivia Colman – L’orso

Jamie Lee Curtis- L’orso

Kaitlin Olson Scoperte

Davin Joy Randolph – Omicidi solo all’interno dell’edificio

Maya Rudolph- Sabato sera in diretta

Kristen Wiig- Sabato sera in diretta

Serie limitata

Miglior serie limitata

Apri l’immagine nella gallery Richard Gadd nel ruolo di Donnie in Baby Reindeer ( Netflix )

Cucciolo di renna

Vuoto

Lezioni di chimica

Ripley

Vero detective: Paese notturno

Attore in una serie limitata o in un film per la televisione

Richard Judd- Cucciolo di renna

Matt Bomer – Altri viaggiatori

Jon Hamm- Vuoto

Tom Hollander- Faida: Capote contro Pellicano

Andrew Scott-Riley

Attrice in una serie limitata o in un film per la televisione

Jodie Foster- Vero detective: Paese notturno

Brie Larson- Lezioni di chimica

Tempio di Giunone – Vuoto

Sofia Vergara- Griselda

Watt Naomi – Faida: Capote contro Pellicano

Attore non protagonista in una serie limitata o in un film per la televisione

Jonathan Bailey- Altri viaggiatori

Robert Downey Junior – Simpatizzante

Tom Goodman Hill – Cucciolo di renna

John Hawkes- Vero detective: Paese notturno

Lamorne Morris- Vuoto

Lewis Pullmann- Lezioni di chimica

Trattamento Williams – Faida: Capote contro Pellicano

Attrice non protagonista in una serie limitata o in un film per la televisione

Lily Gladstone – sotto il ponte

Dakota Fanning – Ripley

Jessica Gunning Cucciolo di renna

Aja Naomi Re – Lezioni di chimica

Diane Lin- Faida: Capote contro Pellicano

Nava Mao- Cucciolo di renna

Cali Reese- Vero detective: Paese notturno

Realtà/diversità

Spettacolo di competizione di realtà

La gara straordinaria

La gara di resistenza di RuPaul

I migliori chef

Traditori

il suono

Filo di conversazione

Spettacolo quotidiano

Jimmy Kimmel dal vivo!

A tarda notte con Seth Meyers

Il Late Show con Stephen Colbert

Scrivere per una varietà di serie

Ieri sera con John Oliver

Sabato sera in diretta

Spettacolo quotidiano

Dirigere una serie drammatica

Apri l’immagine nella gallery Donald Glover nel ruolo di John e Maya Erskine nel ruolo di Jane in “Mr. e Mrs. Smith” ( David Lee/PrimeVideo )

Hiro Murai- Il signor e la signora Smith

Frederick EO Giocattolo – Shogun

Saulo Metzstein – Cavalli lenti

Stefano Daldry la corona

Mimi Leader- Programma del mattino

Sally Richardson Whitfield – Tempo di vincere: l’ascesa della dinastia dei Lakers

Scrivere per una serie drammatica

Ginevra Robertson-Dworet, Graham Wagner – Lui cade“fine”

Francesca Sloan, Donald Glover – Il signor e la signora Smith“Primo appuntamento”

Rachel Kondo, Justin Marks – Shogun“Anjin”

Rachel Kondo, Kailyn Puente – Shogun“Cielo Cremisi”

Will Smith – Cavalli lenti“Negoziare con le tigri”

Peter Morgan, Meryl Shibani, Clare – la corona“Ritz”

Dirigere una serie comica

Randall Einhorn- Scuola elementare Abbott

Lucia Agnello – Scoperte

Christopher Storer – L’orso

Ramy Youssef – L’orso

Guy Ritchie- Sig.

Mary Lou Bailey Lo spettacolo della signora Pat

Scrivere per una serie comica

Quinta Bronson – Scuola elementare Abbott“Giorno della carriera”

Meredith Scardino, Sam Significa -Ragazze5Eva“Orlando”

Christopher Storer, Joanna Callow – L’orso“Pescare”

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jane Statsky & Scoperte“A prova di proiettile”

Chris Kelly, Sarah Schneider – Gli altri due“Brooke ospita una serata di innegabile bontà.”

Jake Binder, Zack Dunn – Cosa facciamo nell’ombra“Parata dell’Orgoglio”

Varietà speciale (diretta)

66esima cerimonia di premiazione dei Grammy Awards

76esima edizione dei Tony Awards

Spettacolo dell’intervallo del Super Bowl LVIII su Apple Music con Usher

Il più grande autore satirico di tutti i tempi: Tom Brady

Oscar

Varietà speciale (preregistrata)

Billy Joel: The 100 – In diretta dal Madison Square Garden

Dave Chappelle: Il sognatore

Dick Van Dyke 98 anni di magia

Nikki Glaser: Un giorno morirai

Trevor Noah: Dove sei stato?