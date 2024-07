Non sono sorpreso che Tractor Supply abbia infranto le promesse sulla diversità e sull’ambiente

L’effetto è quello di invertire i progressi compiuti nell’aprire opportunità ai gruppi emarginati che in precedenza non potevano ottenere determinati lavori, frequentare determinate scuole o accumulare ricchezza su base di uguaglianza con i loro vicini bianchi.

L’Università del Texas ad Austin chiude il suo dipartimento DEI Il rettore dell’Università del Texas ad Austin ha annunciato cambiamenti radicali a seguito di una legge che vieta i programmi “diversità, equità e inclusione”. FOX-7Austin

Nel 2020, gli americani hanno pubblicato dei quadrati neri sui social media per rappresentare la loro protesta contro il razzismo e la brutalità della polizia in seguito all’uccisione di George Floyd nel Memorial Day per mano di un agente di polizia di Minneapolis.

Le aziende hanno fatto grandi dichiarazioni impegnandosi a migliorare i loro impegni per abbracciare pienamente la diversità, l’equità e l’inclusione, assumendo più persone di colore, investendo in organizzazioni guidate da gruppi sottorappresentati e conducendo più formazione estiva che è diventata nota come “resa dei conti razziale”. Lo scopo era quello di rafforzare il business investendo nelle persone.

Le iniziative a favore della diversità non erano una novità, ma l’escalation nella retorica e nelle azioni è stata sorprendente e impressionante.

Tuttavia, alcuni osservatori si sono chiesti se fosse troppo bello per essere vero.

Nell’episodio del 3 luglio 2020 della serie di podcast di Tennessee Voices che conduco, ho intervistato Jackie Akbari, leader della comunità, degli affari e della diversità nell’area di Nashville che ha scritto: “Jackie Akbari stava prestando molta attenzione a ciò che dicevano e a come lo facevano ha detto. Si trattava di un capriccio sociale consapevole o era un segno di cambiamento radicale e trasformativo?

I datori di lavoro del Tennessee restano impegnati Verso la diversità, l’uguaglianza e l’inclusione nonostante il rifiuto

La recente notizia che Tractor Supply, con sede a Brentwood, Tennessee, si è ritirata dalle sue iniziative dopo un’aggressiva campagna sui social media contro la diversità, l’equità e l’inclusione mostra che, almeno in questo caso, le nuove mode hanno avuto la meglio su qualsiasi cambiamento reale.

I critici della “cultura dell’annullamento” stanno ora usando questa tattica per perseguire il “risveglio”.

Nel 2021, Hal Lawton, CEO di Tractor Supply, ha elogiato la sua azienda come leader nelle politiche DEI ed ESG (ambientali, sociali e di governance) e ha esortato altre aziende a seguire il suo esempio.

Ha parlato dei guadagni e della cultura “Forza insieme” e ha concluso la sua rubrica per The Tennessean scrivendo: “Tractor Supply può e farà di più. Applaudiamo anche le altre aziende che si sono fatte avanti e incoraggiamo gli altri a fare lo stesso”.

Sono successe molte cose in questi tre anni:

Il Tennessee e altri stati hanno approvato leggi che limitano i programmi di studio sulla base della preoccupazione che la teoria critica della razza – una teoria accademica nelle scuole di diritto – possa essere instillata nelle menti degli studenti delle scuole elementari, superiori e universitarie. Pertanto, gli studenti non apprendono le scomode verità del passato, che lo Stato considera un “concetto divisivo”.

I divieti e la censura dei libri sono diventati la norma nelle legislature statali, con accuse di cosiddetta “coscienza” che si sono diffuse nel mondo accademico. Il risultato netto è stato la cancellazione di storie scritte o scritte da persone di colore o gay, persino storie su Martin Luther King Jr. e Ruby Bridges, una bambina di sei anni che ha desegregato la sua scuola.

La sentenza della Corte Suprema del 2023 che ha posto fine all’azione affermativa nelle ammissioni al college ha incoraggiato i funzionari ad applicare la decisione dei giudici a tutti gli aspetti della vita. Nello stesso anno, il procuratore generale del Tennessee Jonathan Scrimetti inviò una lettera agli amministratori delegati delle aziende Fortune 100 mettendoli in guardia contro le politiche sulla diversità e le “preferenze basate sulla razza nelle assunzioni e nei contratti”, alla luce della sentenza della Corte Suprema.

Il Dizionario di Google definisce la “consapevolezza” Come ad esempio: “La qualità dell’attenzione e dell’interesse per le questioni sociali”. ingiustizia Ma questa parola è diventata sinonimo di persone che prestano eccessiva attenzione a questi argomenti a scapito della libertà di pensiero o di espressione degli altri. Paradossalmente, il rimedio a cui sono ricorsi i critici è stato quello di mettere a tacere la “coscienza” davanti al tribunale dell’opinione pubblica e/o della legislazione.

La resistenza non viene solo dagli influencer dei social media e dagli attivisti conservatori che stanno usando le tattiche di “cancellare la cultura” che una volta accusavano i liberali di usare per “fingere”, molestare o boicottare le aziende. Provengono anche da politiche e leggi sponsorizzate dallo Stato che cercano una correzione importante alle promesse del 2020.

L’effetto di queste politiche è quello di invertire i progressi compiuti nell’apertura di opportunità a gruppi emarginati che in precedenza non potevano ottenere determinati lavori, frequentare determinate scuole o accumulare ricchezza su base di uguaglianza con i loro vicini bianchi. Questo è un fatto molto inquietante quando esploriamo il motivo per cui è così e chi continua a sostenere e beneficiare di queste politiche.

I beneficiari del Civil Rights Act vogliono gli stessi diritti, non di più

L’oscillazione del pendolo non è una novità. La Costituzione del Tennessee del 1796 consentiva agli uomini neri liberi di votare, ma la versione del 1834 eliminò quel diritto. Dopo la guerra civile, la ricostruzione prometteva una società più equa, ma poi arrivarono la segregazione legale, il linciaggio pubblico e le tasse elettorali che colpirono in modo sproporzionato i cittadini neri.

Sessant’anni fa, nel luglio scorso, il presidente Lyndon Johnson firmò una legge trasformandola in legge diritto dei diritti civili, Il che significava pareggiare le cose e correggere gli errori del passato.

Secondo il rapporto, i danni della schiavitù, la restrizione del diritto di voto per le donne e le persone di colore e le leggi sulla segregazione Jim Crow hanno avuto effetti duraturi sulla capacità delle persone di perseguire “la vita, la libertà e la ricerca della felicità”. 1776 Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.

I cittadini appena protetti non richiedevano diritti speciali; Piuttosto, chiedevano la parità di diritti. Ora è chiaro che spingendo oltre i confini e ponendo domande, vengono messi al loro posto.

I critici della diversità, dell’equità e dell’inclusione sostengono che il loro successo è ingiusto nei confronti degli altri cittadini, ingiustificato o immeritato.

Molte aziende continuano a investire nelle iniziative di diversità, equità e inclusione anche se cercano di minimizzare o riformulare la loro importanza. Il risultato di ciò è quello di rendere le politiche e i programmi di queste aziende poco importanti, o almeno meno importanti.

Pertanto, sebbene la decisione di Tractor Supply di ritirarsi dal DEI e dall’ESG sia stata deludente, non sorprende, considerato l’ambiente politico odierno in America.

Mentre altre aziende valutano come andare avanti, invece di abbandonare il loro impegno per la diversità, l’equità, l’inclusione, la comunità e la governance, devono affrontare dure discussioni interne ed esterne su ciò che ha funzionato dal 2020, ciò che non ha funzionato, e come andare avanti senza far sembrare che sia tutto lavoro, non aveva alcuna importanza.

David Plazas è direttore delle opinioni e dell’impegno per la rete USA TODAY nel Tennessee. È membro del comitato editoriale di The Tennessean. Ospita e modera il video podcast di Tennessee Voices Voci del Tennessee E Voci latine dal Tennessee Newsletter. Chiamalo al numero (615) 259-8063 o inviagli un’e-mail a dplazas@tennessean.com Oppure twittalo a @DavidPlazas.