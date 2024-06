Nonostante la pressione globale, Hamas si oppone fermamente all’accordo sugli ostaggi

Martedì Hamas è rimasta ferma contro le pressioni globali affinché accettassero l’accordo proposto in tre fasi, sottolineando che qualsiasi accordo che non garantisca un cessate il fuoco permanente fin dall’inizio “non è un accordo”.

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh, residente in Qatar, ha rilasciato la dichiarazione dopo che sua sorella è stata uccisa durante un attacco aereo dell’esercito israeliano a Gaza, accusando Israele di averla deliberatamente presa di mira per fare pressione sul gruppo affinché accettasse l’accordo.

“Se [Israel] Ha aggiunto: “Si ritiene che prendere di mira la mia famiglia cambierà la nostra posizione o quella della resistenza. Sono deliranti”.

Ha parlato mentre il Qatar e l’Egitto continuano i loro sforzi per raggiungere un accordo. In Israele è continuata la polemica sul piano in tre fasi che il presidente americano Joe Biden ha rivelato per la prima volta il 31 maggio.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha detto ai giornalisti a Washington che Hamas ha inviato una risposta scritta all’accordo diverse settimane fa. Questa risposta “respinge la proposta avanzata da Israele”. [which] “Il presidente Biden lo ha chiarito”.

I manifestanti a Tel Aviv accendono i flash sui loro telefoni mentre chiedono al governo di accettare un accordo per il rilascio degli ostaggi, 15 giugno 2024. (Credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Miller ha osservato che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la proposta.

L’accordo avrebbe rinviato alla seconda fase la questione di un cessate il fuoco permanente, punto critico tra Israele e Hamas. Si prevedeva una prima fase durante la quale sarebbero proseguiti i colloqui per un cessate il fuoco permanente mentre circa 33 ostaggi sarebbero stati rilasciati in cambio di una tregua immediata nella guerra.

Il mancato raggiungimento di un accordo è stato uno dei temi all’ordine del giorno del ministro della Difesa Yoav Gallant durante i colloqui che ha avuto a Washington durante la sua visita questa settimana, anche con il suo omologo americano Lloyd Austin martedì al Pentagono.

Austin ha invitato Hamas ad accettare l’accordo. Ha detto: “La responsabilità spetta ad Hamas di accettare questa road map per porre fine permanentemente a questa guerra”.

Ha detto: “La mancata accettazione di questa importante proposta da parte di Hamas prolunga la sofferenza dei civili palestinesi e israeliani”.

“Israele ha recentemente effettuato un’audace operazione per salvare quattro ostaggi detenuti ingiustamente da Hamas a Gaza. Non avremo pace finché tutti gli ostaggi non torneranno sani e salvi alle loro case, compresi i cittadini americani”, ha detto Austin, riferendosi agli otto ostaggi detenuti da due israeliani e cittadinanza americana, di cui cinque che non sono ancora vivi.

Austin e altri funzionari chiedono a Israele di impegnarsi in una mediazione per restituire gli ostaggi

“L’unico modo per portarli [the hostages] L’intera nazione è diplomazia di base. Non dobbiamo perdere questo momento e non dobbiamo rischiare una guerra o una ribellione indefinita”.

In Israele, il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, ha parlato alla ventunesima conferenza di Herzliya dell’importanza di sostenere l’accordo.

“Dobbiamo sostenere fermamente tutto questo, con il mondo intero”, ha detto, aggiungendo che è iniziato il processo di restituzione dei restanti 120 ostaggi.

Le parole di Hanegbi sono una sottile critica al primo ministro Benjamin Netanyahu, che domenica ha dichiarato di sostenere in parte l’accordo, e a coloro che nel governo si oppongono apertamente, come il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir.

Netanyahu ha poi fatto marcia indietro nella sessione plenaria della Knesset, impegnandosi a sostenere l’accordo e ammettendo che si trattava in realtà di una proposta israeliana.

“Il tempo sta lavorando contro gli ostaggi”, ha detto martedì Hanegbi, aggiungendo che questo è il motivo per cui la questione deve avere la priorità. Ha aggiunto di essere tra coloro che sono ottimisti riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo, anche se è passato quasi un mese e Hamas non ha accettato l’accordo.

Hanegbi ha detto: “Penso che, data l’enorme pressione internazionale su Hamas oggi, ci sia l’opportunità di fare qualcosa”. Ha sottolineato la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di sostenere l’accordo, sottolineando che anche i paesi che solitamente si schierano con Hamas hanno sostenuto o non si sono opposti alla risoluzione.

Ha detto che questa decisione si basava “sulla proposta israeliana per l’accordo adottato da Biden”.

La pressione sul Qatar è enorme. Sta anche esercitando pressioni sulla leadership di Hamas in Qatar affinché accetti l’accordo così com’è”. Ha aggiunto che la pressione regionale e internazionale potrebbe essere efficace.

Hanegbi ha dichiarato di essere appena tornato da Washington, dove lui e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer hanno incontrato la settimana scorsa funzionari statunitensi, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il segretario di Stato americano Anthony Blinken.

“Abbiamo avuto una conversazione molto intima incentrata in gran parte sulla questione degli ostaggi”, ha detto Hanegbi. Hanegbi ha aggiunto: “Abbiamo l’impressione che l’impegno degli Stati Uniti nell’accordo sia al 100%”.

Reuters ha contribuito a questo rapporto.