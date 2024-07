Nuove immagini dal telescopio James Webb mostrano galassie interconnesse a forma di “pinguino e uovo”

È arrivata l’ultima straordinaria immagine del telescopio spaziale James Webb e sembra… un pinguino. Pinguino gigante nello spazio. Venerdì la NASA ha celebrato il secondo anniversario delle scoperte scientifiche del telescopio rilasciando un’immagine che mostra in realtà una coppia di galassie entangled, note come Arp 142, soprannominate il Pinguino e l’Uovo. La prima galassia è una galassia a spirale; La seconda galassia è una galassia ellittica.

“La danza delle galassie attirava gravitazionalmente sottili regioni di gas e polvere nella Galassia Pinguino, facendole scontrare in onde e formando stelle”. La NASA ha dichiarato in un comunicato stampa:“Cerca queste aree in due punti: quello che sembra un pesce nel suo ‘becco’ e le ‘piume’ nella sua ‘coda’”.

Il telescopio Webb ha ottenuto tutto ciò che gli astronomi speravano, soprattutto guardando più in profondità nello spazio e più indietro nel tempo rispetto a qualsiasi telescopio precedente. Riuscì anche a produrre bellissime immagini. L’universo rappresentato dal Web Mirror e dalla sua gamma di strumenti è bello, abbagliante e abbagliante. Queste immagini avvincenti dimostrano l’incredibile risoluzione del telescopio Webb, il successore del telescopio spaziale Hubble della NASA, ancora funzionante, che costa 10 miliardi di dollari.

Ma il motivo principale per cui Webb esiste è fare qualcosa che Hubble non può fare: distogliere lo sguardo Nella parte infrarossa dello spettro, che lo consente Gli scienziati analizzano l’intensa luce spostata verso il rosso emessa dalle galassie quando l’universo era molto giovane.

Ciò ha causato una grande sorpresa. Gli astronomi presumevano che le galassie primordiali fossero piccole e deboli. Ma non è quello che ha visto Webb.

Esiste invece un'affascinante collezione di galassie grandi e luminose, molte delle quali contengono enormi buchi neri, che emisero la loro luce solo circa 300 milioni di anni dopo il Big Bang. (La migliore stima per l'età dell'universo è di 100 milioni di anni.) 13,8 miliardi di anni) I processi di formazione stellare e di assemblaggio delle galassie erano più veloci, più efficienti o completamente diversi da quanto ipotizzato dai teorici.

È così che dovrebbe funzionare la scienza: un nuovo strumento con un nuovo modo di guardare la natura inserisce dati concreti dove prima c’erano solo teorie, modelli computerizzati e concetti.

“Il nostro più grande impatto finora è stato comprendere il primo miliardo di anni. Questa è stata la proposta di vendita allo scoperto del telescopio, e sono rimasta entusiasta di quanto bene abbiamo realizzato”, ha affermato Jane Rigby, capo scienziato del Webb Telescope. “L’universo ha collaborato con noi.”

Gli scienziati Webb aggiungono che il numero inaspettato di galassie grandi e luminose nell’universo primordiale non significa che la teoria del Big Bang sia sbagliata.

“Abbiamo questo diluvio di dati e tutte queste cose interessanti che stiamo scoprendo, e non capiamo appieno il perché”, ha detto l’astrofisica della NASA Amber Strawn. Ma questo non rappresenta la scoperta di una “nuova fisica” o qualcosa di rivoluzionario. Lei disse.

“La teoria del Big Bang è ancora la nostra migliore teoria dell’universo.” Ha detto Straughn.

Il telescopio Webb ha anche esaminato l’universo vicino, comprese le sue osservazioni dell’intrigante sistema planetario Trappist-1, dove un gruppo di pianeti rocciosi orbitano attorno a una stella nana rossa. Questo sistema planetario si trova a circa 41 anni luce di distanza, all’interno della nostra galassia, e vicino allo schema cosmico delle cose.

Una domanda astrobiologica in corso a cui Webb potrebbe rispondere è se le stelle nane rosse siano troppo ventose per consentire ai pianeti vicini a mantenere la loro atmosfera e sembrino plausibili come luogo in cui la vita potrebbe fiorire.

"Finora non abbiamo trovato un pianeta roccioso come il nostro con un'atmosfera adatta alla vita. Ciò potrebbe richiedere un telescopio più grande", ha detto in una e-mail l'astronoma planetaria Heidi Hamill.

Riuscirà questo telescopio a trovare la prima prova conclusiva dell’esistenza di vita aliena? Sembra improbabile, dice Rigby.

“Personalmente non credo che Webb troverà una vita. Non è progettato per farlo”, ha detto Rigby. “Penso che possiamo trovare una vita potenziale abitabile “I pianeti.”

Il telescopio ha raccolto un’enorme quantità di dati sugli esopianeti, mondi che orbitano attorno a stelle lontane, ha affermato Garth Illingworth, un astronomo dell’Università della California, a Santa Cruz, che fu tra le persone che idearono il telescopio Webb alla fine degli anni ’80. Ha aggiunto che questi dati devono ancora essere raccolti in un quadro coerente.

“È un po’ come un alieno che vaga per uno zoo terrestre, osserva una vasta gamma di animali e poi cerca di mettere insieme relazioni e punti in comune”, ha detto.

Webb è volato nello spazio la mattina di Natale del 2021 e ha trascorso sei mesi per rimettersi in forma mentre orbita attorno al sole a quasi un milione di miglia dalla Terra. Il titolo all’epoca era che il telescopio aveva superato 344 potenziali guasti ad un certo punto, incluso l’impiego di uno schermo solare grande quanto un campo da tennis, necessario per le osservazioni delle temperature fredde nella parte infrarossa dello spettro.

Uno dei diciotto specchi esagonali del telescopio fu colpito duramente da un piccolo meteorite, ma il suo effetto fu limitato. Da allora, la NASA ha cercato di ridurre il rischio di tali collisioni facendo volare il telescopio con gli specchi puntati lontano dalla direzione di viaggio.

"Lo facciamo volare in modo tale che non incontri la pioggia", ha detto Straughn.

Il telescopio si è concentrato anche sui mondi che conosciamo bene nel nostro sistema solare. Webb ha scoperto che la luna ghiacciata di Giove, Europa, che è nota da tempo per avere un profondo oceano sotterraneo, perde sporadicamente anidride carbonica. Hamill ha detto che il telescopio ha rilevato una colonna d’acqua lunga 6.000 miglia proveniente dalla luna di Saturno Encelado, che, come Europa, ha un oceano nascosto sotto la sua crosta di ghiaccio.