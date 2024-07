“Oasi nel deserto”: il rover Curiosity della NASA trova zolfo puro nelle rocce marziane

Il rover Curiosity della NASA ha scoperto abbondanti quantità di zolfo puro su Marte dopo aver recentemente sorvolato una roccia staccandola, sorprendendo gli scienziati.

Il rover a sei ruote aveva già rilevato zolfo su Marte, ma solo in miscele con altri minerali, tra cui magnesio e calcio. Secondo un rapporto della NASA, lo zolfo puro, un elemento inodore formatosi in condizioni molto specifiche che gli scienziati planetari non hanno collegato alla posizione del rover, sembra essere sparso in molte rocce in tutta la regione. Dichiarazione della NASA .

“Trovare un campo di pietre fatto di zolfo puro è come trovare un’oasi nel deserto. Non dovrebbe essere lì, quindi ora dobbiamo spiegarlo”, Ashwin Vasavada, scienziato del progetto della missione presso il Jet Propulsion Laboratory in California, detto nel comunicato.

Nell’immagine della roccia scattata dalla sonda (sopra), si possono vedere cristalli di zolfo gialli raggruppati all’interno delle tasche frantumate del corpo. Questi cristalli erano troppo piccoli e fragili perché la sonda potesse campionarli con un trapano, quindi è finita parcheggiata vicino a un’altra grande roccia conosciuta come Mammoth Lakes, secondo la NASA. Qui, il rover ha utilizzato un trapano all’estremità del suo braccio robotico per praticare un foro nella roccia e conservarla per ulteriori analisi prima di trascinarla via.

Imparentato: Un piccolo “pupazzo di neve” sulla superficie di Marte osservato dal rover Perseverance della NASA (foto)

curiosità La navicella spaziale AST, giunta al suo dodicesimo anno di missione, ha fatto la sua ultima scoperta il 30 maggio mentre stava esplorando la Geddes Valley, un canale tortuoso che si protende lungo le pendici del Monte Sharp nel mezzo del cratere Gale. Il rover ha studiato il canale negli ultimi mesi, alla ricerca di segni di antica vita microbica.

Una vista del Canale di Gedes Valles ripresa dal rover Curiosity il 31 marzo. Quest’area si è probabilmente formata a seguito di grandi inondazioni di acqua e detriti che hanno provocato l’accumulo di cumuli di rocce all’interno del canale. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech/Programma di scienze spaziali e sociali)

Da quello che sappiamo del passato di Marte, il Monte Sharp sarebbe stato più di una semplice montagna. Più umido da miliardi di anni Il canale Gedes Valles che serpeggia attraverso la montagna è stato scavato quando il pianeta ha cominciato a prosciugarsi, forse a causa di forti venti o addirittura di violenti flussi di acqua liquida. La curiosità ha individuato alcuni segni di questa storia, in particolare nei cumuli di detriti sparsi all’interno del canale. Le rocce sono caratterizzate da anelli chiari o aloni vicino ai bordi, che secondo gli scienziati sono causati da reazioni chimiche guidate dall’acqua dopo che le rocce hanno assorbito i minerali disponibili depositati nell’area.

Ultime notizie dallo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

A maggio, Curiosity ha catturato questa immagine di rocce con anelli o aloni chiari vicino ai bordi. Questi aloni sono simili ai segni che appaiono sulla Terra quando le acque sotterranee penetrano nelle rocce lungo le fessure, provocando reazioni chimiche che cambiano colore. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech/Programma di scienze spaziali e sociali)

Gli scienziati non sono ancora sicuri del ruolo giocato dalla storia marziana nella formazione dello zolfo puro appena scoperto, o se l’elemento abbia qualche collegamento con altri minerali a base di zolfo precedentemente scoperti nella regione.

“Scoprire cose strane e inaspettate è ciò che rende l’esplorazione planetaria così emozionante”, ha detto Vasavada.