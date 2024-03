Offerte: dai un'occhiata alle offerte OnePlus 12R e 12, ottieni uno sconto su MacBook Pro e Air con tecnologia M2

17 marzo 2024

OnePlus 12R non è un telefono di punta, ma con un chipset Snapdragon 8 Gen 2 e un display LTPO AMOLED (6,78 pollici, 1264p), sembra sicuramente tale. E puoi prenderne uno per $ 500 o meno.

È in una configurazione da 8/128 GB, ma puoi raddoppiarla a 16/256 GB per $ 100 extra. Questo è un modo per rendere gelosi i possessori del Galaxy S24 oppure puoi mostrare loro il caricabatterie da 100 W fornito nella confezione.

Ad ogni modo, puoi prendere il telefono da Amazon e ottenere una carta regalo Amazon da $ 100. In alternativa, se hai un vecchio telefono di cui vuoi sbarazzarti, vai su OnePlus.com. Il programma di permuta offre fino a $ 400 di credito con una garanzia di $ 100 (“Qualsiasi telefono, qualsiasi condizione”). Se sei uno studente, puoi ottenere uno sconto del 10%. Inoltre, puoi ottenere uno sconto del 30% su OnePlus Watch 2 e OnePlus Buds 3.

OnePlus 12 è un vero e proprio telefono di punta perché ha l'ultimo Snapdragon 8 Gen 3, un display QHD+ LTPO e una gamma impressionante di fotocamere (il 12R è abbastanza semplice in questo reparto). Puoi ottenere fino a $ 700 di credito di permuta da OnePlus.com, con $ 100 garantiti (di nuovo, “qualsiasi telefono, in qualsiasi condizione”).

Per circa la stessa somma di denaro del 12R, puoi invece ottenere il Samsung Galaxy S23 FE. Questo dispositivo utilizza il vecchio chip Snapdragon 8 Gen 1 e il suo display è solo FHD+ (non un pannello LTPO). Avrai una fotocamera remota (anche se è solo 3x 8 MP), un discreto grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP68 (rispetto a IP64 sul 12R) e ricarica wireless (ma la ricarica cablata è solo 25 W). Inoltre, l'S23 FE sarà supportato per un anno in più con un altro aggiornamento del sistema operativo (ma questo viene annullato iniziando con una versione Android precedente) e 5 anni di patch di sicurezza in totale.

Un'altra alternativa è Google Pixel 7 Pro. Questo dispositivo ha un display QHD+ LTPO da 6,7 ​​pollici, un discreto periscopio 5x da 48 MP e ricarica cablata e wireless (entrambe ugualmente lente a 23 W). Questo modello risale alla fine del 2022 e il chipset Tensor G1 ha una cattiva reputazione. Tuttavia, il telefono sarà supportato per un periodo più lungo (dovrebbe vedere Android 16 e patch di sicurezza fino al 2027).

Se stai cercando un tablet grande e conveniente, è difficile trovare prestazioni migliori dell'Amazon Fire Max 11. Lo schermo LCD IPS da 11 pollici ha una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e funziona a 60 Hz. Il chipset MediaTek octa-core è migliore di quello che si trova negli altri tablet Fire e nel complesso è abbastanza decente. Sebbene sia presente uno slot microSD, ti consigliamo di pagare un piccolo extra per ottenere il modello da 128 GB, per soli $ 15 in più. Nota: questo viene fornito senza pubblicità nella schermata di blocco (di solito a un costo aggiuntivo).

Qualche settimana fa abbiamo notato un Apple MacBook Air con processore M2 per $ 950. Tuttavia, ora puoi acquistare un MacBook Pro da 13,3 pollici, anch'esso con un M2 ma raffreddato ad aria, per $ 1.000. Questo è per la stessa configurazione da 8/256 GB. Puoi ottenere il doppio dello spazio di archiviazione per $ 100 extra, ma Best Buy non ha in stock modelli di RAM da 16 GB (ha un'opzione da 24 GB/1 TB, che rappresenta un aggiornamento da $ 300).

Per riferimento, l'ultimo Apple MacBook Pro con chip M3 costa $ 1.450 in una configurazione da 8/512 GB. Questa generazione è leggermente più grande (schermo da 14 pollici) e abbandona la barra touch a favore di tasti funzione più standard.

Il prezzo del MacBook Air M2 da 13,6 pollici è sceso poche settimane fa a $ 900 per 8/256 GB e $ 1.100 per 8/512 GB.

Abbiamo già presentato questo pacchetto in precedenza: PlayStation 5 Slim (Disc Edition) con Marvel's Spider-Man 2. Tuttavia, normalmente ha un prezzo di $ 500 e ora ha uno sconto del 10%.

I giocatori a cui non piacciono i cavi dovrebbero dare un'occhiata al Logitech G Fits. Sembrano un paio di cuffie Bluetooth TWS (e lo sono), ma sono dotate di un dongle USB che consente una connessione Lightspeed a bassa latenza. Lightspeed è la tecnologia Logitech utilizzata anche nei mouse wireless. Funziona con entrambe le console come PS5, computer e smartphone. Per ottenere la stessa cosa ad un prezzo più conveniente, dai un'occhiata a Soundcore VRB10 Chi nega.

