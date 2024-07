Offerte Prime Day sui laptop: grandi sconti da Apple, Lenovo e altri

Amazon/Zoe Liao/CNET

Se stai pensando di investire in un nuovo laptop, sei fortunato: il Prime Day sta per iniziare. Che tu stia cercando di aggiornare il tuo vecchio computer o di aver bisogno di qualcosa per gestire il carico di lavoro del college, puoi trovare il laptop di cui hai bisogno con un forte sconto.

Ci sono molti MacBook Apple in vendita insieme ad altri marchi tra cui scegliere. Anche se non sei un membro Prime, puoi comunque usufruire degli sconti con altri rivenditori come Best Buy e Walmart che gestiscono le proprie vendite. Tuttavia, se stai pensando di effettuare un acquisto, non aspettare troppo a lungo, poiché queste offerte tendono a esaurirsi rapidamente. Ricorda, alcuni di questi prezzi su Amazon sono esclusivi per i membri Prime, quindi assicurati di accedere per visualizzare questi sconti.

Le migliori offerte per laptop Prime Day

Il MacBook Air da 13 pollici ha un chip M3, 8 GB di memoria e un SSD da 256. È attualmente elencato su Amazon per $ 999, che è uno sconto di $ 100. Sono disponibili più colori a questo prezzo.

Con un chip M3 incredibilmente veloce, un Liquid Retina

Sebbene non sia il modello più recente, la versione 2022 racchiude ancora un potente chip M2 e offre molte delle stesse fantastiche specifiche dell'M3 a un prezzo inferiore.

Ideale per gli studenti o se hai bisogno di un laptop familiare economico, questo computer può essere utilizzato come un tablet ed è dotato di touch screen. Per risparmiare solo $ 30 Taglia il coupon sulla paginache ridurrà il prezzo di un laptop già economico.

Altre offerte Prime Day sui laptop:

Cos’è il Prime Day?

Amazon Prime Day è un’offerta di due giorni che si svolge ogni estate per i membri di Amazon Prime. Quest’anno il Prime Day si terrà presso 16 e 17 luglioÈ come il Black Friday estivo, dove gli abbonati potranno ottenere articoli fortemente scontati per tutta la settimana. Tuttavia, alcuni articoli potrebbero non rimanere in vendita a lungo, quindi assicurati di acquistarli prima che finiscano.

Il Prime Day è il momento migliore per acquistare un laptop?



Sebbene il Prime Day abbia una vasta gamma di prodotti in vendita, le offerte sui laptop sono molto limitate prima dell’evento. Ci aspettiamo che ci siano più offerte man mano che ci avviciniamo alla data. Spesso, punti vendita come Best Buy offrono prezzi incredibilmente competitivi durante il Prime Day. Vediamo anche Walmart fare la stessa cosa. Se stai facendo acquisti per la stagione del rientro a scuola, il Prime Day è un buon momento per prendere un laptop scontato, anche se il Black Friday tende a offrire i prezzi più bassi se riesci a resistere fino all’autunno.

Cos’altro dovrei acquistare durante il Prime Day?

Amazon offrirà sconti su quasi tutte le sue categorie. In genere si possono vedere grandi risparmi sui dispositivi Amazon per la casa intelligente, tablet e TV, nonché su beni di uso quotidiano, moda, fitness, articoli per la casa, elettrodomestici da cucina e altro ancora.