Offerte TV del 4 luglio: ottieni sconti fino a $ 2.700 sui migliori marchi come Sony, LG, Samsung e altri

Migliora il tuo intrattenimento domestico questo 4 luglio con offerte imbattibili su alcuni dei migliori televisori. Che tu sia un fan di film, giochi o guardi gli ultimi programmi TV, questi dispositivi miglioreranno immediatamente la tua esperienza visiva. Abbiamo raccolto le migliori offerte adatte a qualsiasi budget, basso o alto, per aiutarti a risparmiare centinaia di dollari su TV di alto livello. Non perdere queste fantastiche offerte, poiché queste offerte sono solo per un periodo limitato. Resta sintonizzato mentre continuiamo ad aggiornare questo articolo con gli ultimi programmi TV.

Vendite televisive del 4 luglio

Samsung/CNET Un prezzo molto basso per il modello Samsung TU690T da 65 pollici fornito con il processore Crystal 4K del produttore del televisore. Questo è il prezzo più economico che abbiamo visto ed è disponibile solo a questo prezzo tramite Best Buy.

Badge/CNET Grazie a un accordo a tempo limitato su Amazon, il prezzo della Fire TV da 65 pollici Insignia è sceso al minimo storico presso il rivenditore. Questo sconto del 33% riduce il prezzo a meno di $ 300. È un ottimo affare per una TV LED 4K e un telecomando vocale Alexa.

LG/CNET Un massiccio sconto di $ 700 ha portato il prezzo degli OLED di LG a un livello molto più economico. Con il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, puoi aspettarti un’elevata qualità delle immagini.

Toshiba/CNET Un’offerta speciale a tempo limitato porta questo straordinario modello Toshiba al prezzo più basso mai visto presso il rivenditore. Si tratta di uno sconto del 31%, che equivale a risparmiare $ 200 su un’enorme Fire TV da 75 pollici con controllo vocale Alexa e accesso a tutti i servizi di streaming più recenti.

Dovrei comprare una TV per il 4 luglio?

Le offerte appaiono in TV tutto l’anno, ma il 4 luglio tende a portare alcuni degli sconti più grandi al di fuori del Black Friday. È probabile che i modelli dell’anno scorso subiscano risparmi significativi e ci aspettiamo offerte anche sui modelli 2024 ora che sono sul mercato da un breve periodo. Se te lo sei perso questa settimana, è in arrivo l’Amazon Prime Day, che offrirà grandi offerte anche sui televisori.

Come scegliamo i migliori programmi TV del 4 luglio



Molti di noi qui a CNET si occupano di eventi di shopping da più di cinque anni, tra cui il Black Friday, il Prime Day, il Memorial Day e innumerevoli altre vendite. Durante questo periodo, abbiamo imparato a individuare le migliori offerte in un mare di migliaia di offerte imprecise e fraudolente e mettiamo in evidenza solo le migliori offerte di rivenditori fidati.

Cerchiamo sconti reali, recensioni di qualità e tempo di vendita rimanente quando selezioniamo le offerte di casa intelligente da mostrarti. Abbiamo un team di esperti dedicati che hanno testato centinaia di televisori per assicurarci di offrirti solo il meglio.