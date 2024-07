Ogunbowale e Caitlin Clark guidano la WNBA All-Stars 117-109 sulla squadra olimpica statunitense

PHOENIX (AP) – Araik Ogunbowale ha dominato la sala. Caitlin Clark è una grande passatrice. Angel Reese è la sua solita doppia macchina doppia.

Gli Stati Uniti potrebbero ancora avere la migliore squadra alle Olimpiadi, ma nell’All-Star Game sabato sera non avevano tutti i loro migliori giocatori.

Ogunbowale Stabilisci un record di punteggio All-Star con 34 punti E Clark è rimasta poco al di sotto dell’assist nel suo debutto all’All-Star quando la WNBA ha sconfitto la squadra olimpica statunitense 117-109.

È stata la seconda vittoria consecutiva per la squadra WNBA All-Star contro gli olimpionici. Gli All-Stars hanno vinto nel 2021 guidati da Ogunbowale, che è stato MVP sia in quella partita che in questa.

“Ci aiuterà molto. Non abbiamo avuto molte occasioni”, ha detto Brenna Stewart, che ha guidato gli Stati Uniti con 31 punti.

La sconfitta non ha rallentato gli americani che cercano di vincere la loro settima medaglia d’oro olimpica consecutiva nel 2021. Gli Stati Uniti si aspettano risultati simili a Parigi alla fine di questo mese. Nessun’altra squadra al mondo poteva eguagliare la profondità o il talento posseduti dalle WNBA All-Stars.

“Ariake gioca in qualcuna di queste squadre contro cui giocheremo?” È morta la coach americana Cheryl Reeve.

La sconfitta di sabato è arrivata poche ore dopo che la squadra olimpica maschile degli Stati Uniti ha battuto il Sud Sudan attraverso un punto In una partita di esibizione a Londra.

La squadra femminile statunitense affronterà la Germania in una partita di esibizione martedì prossimo a Londra prima di recarsi in Francia per le Olimpiadi. Gli americani sono in pool con Belgio, Giappone e Germania.

“Abbiamo del lavoro da fare, lo sappiamo”, ha detto Reeve. “A volte va bene, a volte va male. Non credo che serva una partita come questa per attirare la nostra attenzione. Sappiamo quanto sia difficile fare ciò che stiamo cercando di fare e abbiamo del lavoro da fare per arrivarci.

Ogunbowale è stato ancora una volta la spina nel fianco per gli Stati Uniti, segnando tutti i suoi punti nel secondo tempo. L’MVP All-Star del 2021 ha segnato 21 punti nel terzo quarto, realizzando sei dei suoi 10 tiri, di cui cinque da 3 punti. Il Team USA ha lanciato tutto contro la stella dei Dallas Wings, ma non sono riusciti a fermarla.

Ogunbowale ha detto che l’allenatore della WNBA Cheryl Miller le ha detto qualcosa durante l’intervallo riguardo al fatto di essere troppo aggressiva.

“Mi sono detta di fare un respiro profondo e di uscire e fare il mio gioco”, ha detto.

Ogunbowale ha fatto parte della squadra nazionale statunitense nelle ultime due Olimpiadi, ma entrambe le volte non è stato inserito nel roster. Detto questo, questa volta inizialmente ha eliminato il suo nome dal pool dei giocatori L’intero processo era politico.

Dopo che Ogunbowale ha concluso il terzo quarto, la WNBA All-Stars ha ribaltato uno svantaggio di due punti nel primo tempo portandosi in vantaggio per 88-79. Lo scorso anno ha battuto il record complessivo di 31 punti All-Star di Jewel Lloyd con una tripla alla fine del quarto quarto.

Gli olimpionici, che si sono allenati insieme solo per due giorni, non erano davvero minacciosi.

Aja Wilson ha aggiunto 22 punti.

C’era molta eccitazione ed energia attorno a questo All-Star Game Eccezionali presentazioni da principiante di Clarke e Reese. La coppia ha contribuito a spingere la WNBA a nuovi traguardi con record di presenze e spettatori in questa stagione.

Questa è la prima volta che le giovani star recitano insieme. Uno dei 10 assist di Clark È arrivato a ReeseChiude con 12 punti e 11 rimbalzi.

“Dopo il nostro piccolo allenamento di 30 minuti sapevamo che avremmo vinto”, ha detto Reese. “Il tono è impostato.”

Clark ha concluso con un assist nell’All-Star feat di Sue Bird.

«Questo è il record di Sue. “Non puoi portarglielo via, quella è casa mia”, ha detto Clark.

Il gioco è ambientato a Phoenix per celebrare il 20° anniversario della star di Mercury Diana Taurasi e il ritorno nel 2022 di Brittney Kreiner, che è stata ingiustamente detenuta in Russia.

“Sarà una delle cose più difficili su cui concentrarsi. Allenare davvero la squadra a causa di quello che sta succedendo”, ha detto Reeve. “Credo che sia uno degli spettacoli più grandi nella storia del nostro campionato”.

Mentre Clark e Reese hanno ricevuto forti ovazioni dal pubblico durante le loro presentazioni pre-partita, niente ha eguagliato gli applausi per Taurasi, che stava giocando al suo undicesimo All-Star Game.

Ha aperto le marcature con una tripla dall’ala nel primo tempo che ha dato agli Stati Uniti un leggero vantaggio per 54-52. Ciò non è durato a lungo poiché la squadra WNBA ha segnato nove dei primi 11 punti nel terzo quarto per prendere il controllo.

___

AP WNBA: https://apnews.com/hub/wnba-basketball